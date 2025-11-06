Macklemore llama a priorizar la educación para la acción climática a nivel mundial y elogia los esfuerzos de 7 millones

(Información remitida por la empresa firmante)

El artista ganador del GRAMMY se dirige a estudiantes de todo el mundo, destacando la educación como una herramienta fundamental para "combatir el cambio climático".

HASSELT, Bélgica , 6 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante el Día de Acción Climática 2025, el artista Macklemore, ganador del premio GRAMMY, se dirigió a docentes y estudiantes de todo el mundo y utilizó su plataforma para reconocer la labor de millones de estudiantes y educadores que están transformando la narrativa de la crisis climática, pasando de la ansiedad a la acción a través de la educación.

El mensaje de Macklemore es personal:

"Tengo tres hijos pequeños y cada día pienso en el mundo que les vamos a dejar… Vuestra generación puede ser la que cambie el rumbo y le dé a nuestro planeta un futuro más esperanzador. Vuestra generación puede actuar y salvar vidas."

Elogió directamente la labor que se realiza en las aulas:

"El trabajo que realizan en las aulas de todo el mundo es un paso fundamental para lograr un impacto en la crisis climática... Eso es precisamente lo que hace el Proyecto de Acción Climática: un aula a la vez."

El poder de la educación: Datos concretos sobre el impacto global

Macklemore destacó el Proyecto de Acción Climática, una iniciativa educativa en línea, de seis semanas de duración, que guía a las aulas en la exploración del cambio climático, y felicitó a los estudiantes por desarrollar soluciones y emprender acciones colectivas. Las Naciones Unidas ya afirmaron en 2020 que "la educación es un agente fundamental para abordar el problema del cambio climático". A pesar de esta afirmación, sólo unos pocos gobiernos internacionales han hecho obligatoria la educación climática, lo que ha ralentizado los cambios en las políticas. El Proyecto de Acción Climática cambia esta situación. Al trabajar con jóvenes, se empodera a los estudiantes para que cambien sus comportamientos y, con ellos, la mentalidad de la sociedad. Los estudiantes pasan del aprendizaje pasivo a una contribución activa y cuantificable, generando las soluciones y la voluntad política que impulsan un cambio sistémico.

Escala Global : 7 millones de participantes provenientes de 181 países

de participantes provenientes de Resultados Alcanzados: reducción de 7.600 toneladas de CO₂ mediante acciones lideradas por los estudiantes - las primeras 3: 2.800 toneladas en transporte 2.100 toneladas en consumo 1.400 toneladas en estilo de vida El impacto se monitoriza mediante un algoritmo desarrollado por científicos, que aparece en el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO de 2024.

mediante acciones lideradas por los estudiantes - las primeras 3: 2.400 soluciones desarrolladas por los estudiantes

75% de los estudiantes inspiraron a sus padres a generar cambios en casa.

Las soluciones estudiantiles incluyen:

Desde la fabricación casera de bioplásticos y lámparas solares hasta la creación de jardines verticales en las ciudades.

Se han plantado 2,3 millones de árboles mediante iniciativas voluntarias.

Los estudiantes están utilizando la IA para crear nuevas aplicaciones de acción climática, y se están impulsando iniciativas locales de plantación de árboles en comunidades de todo el mundo.

"El mensaje de Macklemore subraya la verdad fundamental que enseñamos: que una crisis global requiere una acción colectiva e informada que conduzca a un cambio de comportamiento", afirma Koen Timmers, cofundador del Proyecto de Acción Climática. "Hemos creado el modelo al que se refiere: uno que cambia el enfoque del pesimismo a la acción, demostrando que cuando se empodera a los jóvenes, se convierten en agentes de cambio".

Take Action Global (TAG)

Organización educativa sin ánimo de lucro comprometida con la educación climática para todos. TAG es la única organización a nivel mundial que realiza un seguimiento del impacto de la educación climática mediante un algoritmo único. Entre sus socios se encuentran la NASA, el Grupo LEGO, BIC y Apple.

Proyecto de Acción Climática

Iniciativa gratuita de educación climática de seis semanas de duración, organizada por TAG.

Día de Acción Climática

Evento anual en línea, transmitido en directo, organizado por TAG. Entre los ponentes anteriores se encuentran Jane Goodall y Su Alteza Real el Príncipe Guillermo.

Para obtener más información sobre nuestro informe de Educación para la Acción Climática, visite: https://www.climateactionproject.org/docs/CAE-Report.pdf

