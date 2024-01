Maria Grazia Chiuri, galardonada en 2024 con el premio Neiman Marcus (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Maria Grazia Chiuri, galardonada en 2024 con el premio Neiman Marcus por su servicio distinguido en el campo de la moda

El consumado director creativo de Dior reconocido por hacer avanzar la histórica casa francesa a una era moderna de moda para mujeres hecha por mujeres.

DALLAS, 19 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Neiman Marcus anuncia a Maria Grazia Chiuri, directora creativa de las colecciones de alta costura, prêt-à-porter y accesorios para mujer de Dior, como ganadora en 2024 del premio Neiman Marcus al servicio distinguido en el campo de la moda. Esta es la misma distinción que se le otorgó a Monsieur Dior en 1947. La primera directora creativa de Dior recibe el honor como una visionaria creativa transformadora que ha tenido un impacto significativo en la industria de la moda de lujo.

"Los premios Neiman Marcus celebran a las luminarias de la moda global que han inspirado y dado forma a la industria", dijo Geoffroy van Raemdonck, consejero delegado de Neiman Marcus Group. "Reconocemos a Maria Grazia Chiuri con el mismo premio que ganó Monsieur Dior por su extraordinario trabajo en la Casa Dior que ha catapultado la representación creativa femenina en la industria. Su nombramiento histórico en la Maison parisina ha marcado el comienzo de una nueva era de impacto cultural para la marca".

La carrera internacionalmente aclamada de Chiuri abarca más de 25 años en algunas de las casas de moda más emblemáticas del mundo, incluidas Fendi y Valentino. A través de su liderazgo y pasión creativa, ha aportado una visión elegante y moderna que rinde homenaje a la herencia de la casa y a los códigos revolucionarios creados originalmente por Monsieur Dior. Su perspicaz perspectiva inspira e involucra a mujeres que se reconocen en su moda.

"Me siento honrado y encantado de recibir el Premio Neiman Marcus. Recibir este premio otorgado a Christian Dior en 1947, en reconocimiento al extraordinario impacto que tuvo su primera colección en el mundo de la moda, me llena de orgullo. Desde mi llegada a Dior, Me he esforzado cada día por respetar esta herencia que forma parte de la historia de la moda, al mismo tiempo que utilizo mi propio enfoque poético para dar forma al futuro de la marca en nuestro complejo mundo que constantemente trae nuevos desafíos", dijo Chiuri. "Este premio me empuja a seguir dándolo todo, haciendo lo mejor que puedo por las mujeres, ayudándolas a encontrar la conciencia que necesitan para nunca darse por vencidas y superar todos los obstáculos. Es para ellas, para todas las mujeres que han hecho ser una mujer mejor, que dedico este premio. También se lo dedico a Michela Murgia: autora, activista, amiga y fuente inagotable de inspiración".

En menos de una década al mando, Chiuri ha llevado a Dior a nuevas alturas como una de las marcas de lujo más deseadas a nivel mundial. A través de su plataforma, ha mostrado una multitud de creativas femeninas a un nivel sin precedentes y, más allá de sus diseños, valora la comunidad y la cultura. Chiuri ha obtenido un reconocimiento notable por sus esfuerzos para crear un liderazgo femenino más fuerte y un impacto permanente en la industria. Como organización cofundada por mujeres y dirigida mayoritariamente por mujeres, Neiman Marcus Group comparte su valor del empoderamiento de las mujeres dentro de la empresa y la industria.

Stanely Marcus entregó el mismo honor a Monsieur Dior en Dallas en vísperas de su carrera. En sus memorias, Monsieur Dior destaca la experiencia formativa como el momento en que su joven marca pudo conectarse por primera vez con el cliente estadounidense. "Al releer la carta, descubrí que el Oscar... sería otorgado por primera vez a un modisto francés y que yo iba a recibir este galardón ya con mi primera colección", dijo Christian Dior en su libro Dior: The Autobiography, de Christian Dior. "Lo que se reconocía era el despertar de la moda francesa. Era mi deber representar a mi país en una ocasión tan honorable, confirmando el lugar preeminente de París en este ámbito".

El 3 de marzo, Chiuri será reconocida frente a sus compañeros y otros próximos homenajeados en la celebración de premios del minorista durante la Semana de la Moda de París en el icónico Hotel Ritz. Esta celebración comenzará con un año completo de programación multinivel con cada destinatario que se centrará en conectar a los clientes con experiencias únicas como parte de su estrategia integral de "entretenimiento minorista".

"A lo largo de su carrera, Maria Grazia Chiuri ha sido una fuerza poderosa en la industria del lujo, mostrando una dedicación inquebrantable al avance de las mujeres en la moda", dijo Lana Todorovich, directora de Merchandising de Neiman Marcus. "Sus creaciones cobrarán vida a través de nuestra estrategia de 'entretenimiento minorista' que conecta a nuestros clientes con experiencias exclusivas de nuestras principales marcas asociadas".

ACERCA DE NEIMAN MARCUS: Neiman Marcus es un minorista de lujo con sede en Dallas que brinda a los clientes acceso a marcas exclusivas y emergentes, servicio anticipado y experiencias únicas desde 1907. Cada día, Neiman Marcus se conecta con clientes de todo el mundo mientras los deleita con experiencias excepcionales en una presencia de 36 tiendas en EE. UU., una de las plataformas de comercio electrónico de lujo más grandes de EE. UU. y tecnología de personalización y venta remota líder en la industria. Desde cenas deliciosas y servicios de belleza indulgentes hasta experiencias personalizadas y productos exclusivos, hay algo para todos. Para mantenerse al día con las últimas noticias y eventos de Neiman Marcus, visite neimanmarcus.com o siga la marca en Instagram , Facebook, y YouTube.

ACERCA DE NEIMAN MARCUS AWARDS: Los premios Neiman Marcus son una plataforma para reconocer y amplificar a las luminarias innovadoras de la moda a nivel mundial. La plataforma incluye el prestigioso Premio Neiman Marcus por Servicio Distinguido en el Campo de la Moda, un legado establecido por Carrie Marcus Neiman y Stanley Marcus hace 86 años, así como dos categorías ampliadas: el Premio Neiman Marcus por el Impacto Creativo en el Campo de la Moda y el Premio Neiman Marcus a la Innovación en el Campo de la Moda.

El Premio al Servicio Distinguido se ha otorgado a más de 150 luminarias de la moda de lujo en la industria, entre ellas Christian Dior, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani, Grace Kelly, Karl Lagerfeld, Elsa Schiaparelli, Miuccia Prada, Oscar de la Renta, Ralph Lauren. , Salvatore Ferragamo, Carolina Herrera, Estée Lauder y Baccarat, entre otros.

En 2023, Neiman Marcus recuperó los premios, en honor a Brunello Cucinelli, Jonathan Anderson de LOEWE y Amina Muaddi. A lo largo del año, Neiman Marcus se asoció con cada diseñador para participar en una programación exclusiva para el cliente de gran éxito como parte de su estrategia de "entretenimiento minorista".

Para obtener más información sobre el programa y los éxitos de los premios 2023, haga clic aquí.

ACERCA DE MARIA GRAZIA CHIURI: Maria Grazia Chiuri fue nombrada directora creativa de las colecciones de alta costura femenina, prêt-à-porter y accesorios de Dior en julio de 2016, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este puesto en la Casa. A lo largo de las estaciones, y a través de sus numerosas colaboraciones, revela el talento, la inventiva y el compromiso de artistas y artesanos de todo el mundo, cuyo savoir-faire, técnicas e imágenes nutren y enriquecen un patrimonio colectivo invaluable.

"Me esfuerzo por estar atenta a lo que sucede en el mundo y crear una moda que se parezca a las mujeres de hoy. Una moda que las acompañe en sus transformaciones, evitando las categorías estereotipadas de «masculino/femenino, «joven/menos joven» y « razón/emoción», que también tienen aspectos complementarios", explicó Maria Grazia Chiuri en su primer desfile para la Casa Dior. Más allá del género y las diferencias, defiende la importancia de la pluralidad y la autoafirmación en nombre del libre albedrío.

En su opinión, la moda no es solo un medio para comprenderse mejor a uno mismo, sino también una herramienta para expresar la propia identidad y una singularidad auténtica y multifacética. Su trabajo está inspirado en personalidades que encarnan un verdadero equilibrio entre gracia y fuerza de carácter. Entre sus musas se incluyen bailarinas, artistas, fotógrafas, activistas y escritoras, así como las valientes mujeres jóvenes de hoy, en primer lugar su hija Rachele.

Maria Grazia Chiuri nació en Roma en 1964. Inspirada por su madre, modista, supo desde el principio que quería trabajar en la moda. Estudió en el Istituto Europeo di Design de Roma, donde se formó en el aspecto técnico del diseño de moda mientras exploraba el patrimonio cultural y artístico de la capital italiana. La historia del arte y el cine siempre han influido en su trabajo, especialmente durante su etapa en Fendi, casa para la que diseñó bolsos desde 1989. En 1999, fue nombrada directora de accesorios de Valentino, y de 2008 a 2016 ocupó el cargo de director creativo conjunto junto a Pierpaolo Piccioli.

Desde que llegó a Dior en 2016, Maria Grazia Chiuri ha fomentado una celebración del empoderamiento universal y la hermandad. A través de los mensajes de sus colecciones y presentaciones en pasarela, que están concebidos como otros tantos manifiestos, como "Todos deberíamos ser feministas", "La hermandad es poderosa" y "El amor de las mujeres es trabajo no remunerado*", reafirma y celebra los valores centrales a las (r)evoluciones feministas y a las generaciones más jóvenes, trascendiendo dictados y estereotipos más que nunca a través de diálogos artísticos audaces que se reinventan constantemente.

Con motivo del desfile de alta costura otoño-invierno 2019-2020 de Dior, Maria Grazia Chiuri recibió el premio Chevalier de l'Ordre National de la Légion d'Honneur (Caballero de la Orden Nacional de la Legión de Honor) de manos del Secretario de Francia. Estado para la Igualdad de Género, Marlène Schiappa. Este prestigioso reconocimiento distingue la pasión creativa y el compromiso de la Directora Creativa, que a través de su implicación y visión de la moda y la alta costura contribuye a la influencia de Francia y de la Casa Dior en todo el mundo.

