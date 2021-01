Marizyme anuncia el uso de DuraGraft® como estándar de tratamiento en pacientes sometidos a CABG (2)

Declaraciones de futuroEste comunicado de prensa contiene algunas declaraciones a futuro, incluidas aquellas que refieren al desarrollo de productos de Marizyme, los plazos clínicos y regulatorios, las oportunidades de mercado, la posición competitiva, los resultados de posibles o supuestas operaciones futuras, las estrategias empresariales, las potenciales oportunidades de crecimiento y otras declaraciones que resultan de naturaleza predictiva. La compañía ha realizado todos los esfuerzos razonables posibles para asegurar que la información y las presunciones en las cuales se basan estas declaraciones sean actuales, razonables y completas. Sin embargo, una diversidad de factores -muchos de los cuales están más allá del control de la compañía- afectan las operaciones, el rendimiento, la estrategia de negocios y los resultados de la compañía y no se puede asegurar que los resultados reales de la compañía no difieran materialmente de los que aquí se indican. En ocasiones, la compañía podría realizar otras declaraciones a futuro en forma escrita y/u oral. La Ley de Reforma de litigios sobre valores privados de 1995 proporciona un puerto seguro para las declaraciones a futuro. Estas declaraciones pueden ser identificadas por el uso de expresiones de futuro, incluyendo, pero sin limitarse a, "espera", "anticipa", "pretende", "planea", "considera", "estima", "potencial", "predice", "proyecta", "debería", "podría" y expresiones similares y las formas negativas de estos términos. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o con nuestro rendimiento financiero e involucran riesgos conocidos y desconocidos, archivos de Marizyme con la Comisión de Bolsa y Valores (SEC File No. 000-53223), incertidumbres y otros factores que podrían provocar que los resultados, el rendimiento o los logros reales difieran materialmente de cualesquiera resultados, rendimientos o logros futuros expresados o implícitos en las declaraciones a futuro. Se advierte a los potenciales inversores que no depositen una confianza indebida en tales declaraciones a futuro, las cuales se refieren únicamente a la fecha de esta presentación. La compañía no asume obligación alguna de actualizar públicamente cualquiera de las declaraciones a futuro, sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro tipo.

ContactosTiberend Strategic Advisors, Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3029012-1&h=3264060140&u....]InversoresMaureen McEnroe, CFA/Miriam Miller212-375-2664 / 212-375-2694mmcenroe@tiberend.com[mailto:mmcenroe@tiberend.com]mmiller@tiberend.com[mailto:mmiller@tiberend.com]

MediosIngrid Mezo646-604-5150imezo@tiberend.com[mailto:imezo@tiberend.com]

Sitio Web: https://marizyme.com/