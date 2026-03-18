Más allá de lo ordinario: VAPORESSO anuncia alianza estratégica con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- La marca líder mundial de vapeo, VAPORESSO, ha anunciado una alianza estratégica con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Este acuerdo une a dos campeones en la cima de sus respectivos campos bajo un mismo espíritu y una creencia compartida: ir más allá de lo ordinario. Más que una colaboración de marketing deportivo, esta alianza refleja la continua expansión global de VAPORESSO y su enfoque a largo plazo en la innovación impulsada por la tecnología.

Un representante de VAPORESSO señaló que la alianza refleja una fuerte sintonía entre el espíritu de campeones y el compromiso de la compañía con la innovación y la excelencia. "Así como los grandes jugadores dedican años a perfeccionar sus habilidades antes de demostrar dominio bajo presión, VAPORESSO ha construido su marca a través del desarrollo tecnológico constante y la experiencia en sus productos. Esta colaboración une a campeones de dos ámbitos diferentes, pero con la misma convicción de buscar la excelencia. Esperamos que inspire a más personas a desafiar sus límites y crear sus propios momentos de campeonato".

Fundada en 1893, la AFA es una de las federaciones de fútbol más históricas del mundo y una potencia mundial con tres títulos de la Copa Mundial de la FIFA. A lo largo de las décadas, el fútbol argentino ha producido iconos legendarios como Diego Maradona y Lionel Messi, mientras que la selección actual continúa cautivando al público mundial con su brillantez técnica, resiliencia y serenidad en el escenario mundial. El espíritu que impulsa ese éxito, forjado a través de la disciplina, la determinación y el progreso constante, ha definido durante mucho tiempo al fútbol argentino.

"Nos complace dar la bienvenida a VAPORESSO a la familia del fútbol argentino", declaró la Asociación del Fútbol Argentino. "Como líder del sector, el compromiso de VAPORESSO con la innovación y la excelencia refleja muchos de los valores que definen la cultura de nuestro equipo. Creemos que esta alianza creará nuevas experiencias para los aficionados de todo el mundo y permitirá compartir aún más el espíritu del fútbol argentino con una audiencia global más amplia".

Para VAPORESSO, esta alianza representa un paso más en la construcción de colaboraciones globales que conectan el deporte, la tecnología y la innovación de marca. Al vincular la tradición campeona del fútbol argentino con el enfoque tecnológico de VAPORESSO, ambas partes buscan crear nuevas formas de conectar con el público a nivel mundial.

De cara al futuro, VAPORESSO y la AFA explorarán una serie de iniciativas de colaboración diseñadas para ampliar el alcance global de la alianza. Estas incluyen productos exclusivos para fans con marca compartida, inspirados en el espíritu de los campeones, campañas de marketing conjuntas y nuevas formas de narración digital. Mediante el desarrollo tecnológico continuo y la innovación de productos, VAPORESSO busca ofrecer mayor valor y experiencias mejoradas a los consumidores, al tiempo que promueve un espíritu de resiliencia, ambición y progreso.

Además, VAPORESSO participará en la próxima Total Product Expo en Las Vegas, donde la marca presentará sus últimas innovaciones y avances tecnológicos. Los visitantes están invitados a visitar el stand 15036 y experimentar de primera mano la innovación y el rendimiento excepcional que caracterizan a VAPORESSO.

Acerca de VAPORESSO

Fundada en 2015, VAPORESSO se creó con la convicción de que cada acción es un esfuerzo por alcanzar la excelencia. Nuestro firme compromiso con la superación personal nos ha impulsado a convertirnos en la marca líder mundial de vapeo en un futuro próximo. Nuestra visión se basa en la fusión de tecnología y valores, creando una vida mejor, más limpia y más placentera para todos.

Para más información sobre VAPORESSO, visite: https://www.vaporesso.com/

Acerca de AFA

Fundada en 1893, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) es el organismo rector del fútbol en Argentina y una de las federaciones de fútbol más antiguas del mundo. Con sede en Buenos Aires, la AFA supervisa todos los aspectos del deporte, incluyendo la organización de las ligas nacionales como la Primera División, la Primera Nacional y las divisiones inferiores, así como las competiciones de copa nacionales como la Copa Argentina y la Supercopa Argentina.

Para más información, consulte: afa.com.ar.

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