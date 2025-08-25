Mastercam presentará soluciones CAM de vanguardia en EMO Hannover 2025

(Información remitida por la empresa firmante)

El último lanzamiento de Mastercam 2026, la tecnología de sondeo integrada, el copiloto con IA y la primera guitarra de titanio de cuerpo hueco del mundo son protagonistas

TOLLAND, Conn., 25 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Mastercam, el software CAM más utilizado a nivel mundial, presentará sus últimas soluciones de fabricación en la EMO Hannover 2025, que tendrá lugar del 22 al 26 de septiembre de 2025 en el recinto ferial de Hannover, Alemania. Los visitantes podrán descubrir las últimas innovaciones de la compañía en el pabellón 6, stand A36.

Mastercam 2026: Rendimiento y precisión mejorados La pieza clave de la presencia de Mastercam en EMO será la última versión del software Mastercam 2026, que incluye mejoras significativas diseñadas para impulsar la productividad y optimizar los flujos de trabajo de fabricación. Esta última versión ofrece una mayor eficiencia en las trayectorias de herramientas, optimiza los controles de usuario y amplía las estrategias de mecanizado que ayudan a los fabricantes a lograr acabados superficiales superiores y tiempos de ciclo reducidos.

Mastercam Probing: Tecnología de sondeo totalmente integradaLos asistentes experimentarán Mastercam Probing, un complemento totalmente integrado que permite programar la sonda de contacto montada en el husillo de su centro de mecanizado directamente en Mastercam, utilizando la misma interfaz intuitiva que se utiliza para las trayectorias de herramientas. Esta potente solución genera e inserta automáticamente el código G de la máquina directamente en los programas de control numérico, lo que reduce el tiempo de configuración y garantiza la precisión dimensional. Además, el sondeo en proceso con Mastercam permite la verificación de piezas en tiempo real y el mecanizado adaptativo durante la producción, minimizando los desechos y las repeticiones, a la vez que facilita la fabricación de alta precisión sin intervención humana.

Mastercam Copilot: Inteligencia CAM habilitada para IALa versión Mastercam 2026 incluye acceso a un programa para usuarios pioneros con Mastercam Copilot, un asistente de programación basado en IA que impulsa la nueva generación de inteligencia CAM. La versión inicial de Mastercam Copilot ofrece dos funciones principales: un sistema de ayuda que proporciona orientación en lenguaje natural para preguntas de programación y una función de comandos que guía a los usuarios a través del proceso de programación.

"Nos entusiasma mostrar cómo Mastercam continúa evolucionando con las necesidades de la industria de fabricación", afirmó Russ Bukowski, presidente de Mastercam. "Nuestras demostraciones en EMO destacarán cómo la adopción de herramientas de IA, capacidades de sondeo totalmente integradas y nuestras últimas mejoras de software seguirán transformando los flujos de trabajo de fabricación con eficiencia y precisión".

Presentación del diseño: la primera guitarra de titanio de cuerpo hueco del mundoLos visitantes de EMO también presenciarán la maestría manufacturera en su máxima expresión con el debut de la primera guitarra de titanio de cuerpo hueco del mundo, diseñada y programada en Mastercam por el reconocido diseñador de guitarras Dean Zelinsky. Esta pieza única demuestra la precisión y versatilidad de Mastercam para crear componentes complejos y precisos a partir de materiales exigentes. Dean Zelinsky estará presente en el stand de Mastercam durante toda la feria, ofreciendo oportunidades exclusivas para firmar autógrafos y compartiendo información sobre el proceso de diseño y fabricación de este innovador instrumento.

Además, Mastercam llevará a cabo una Celebración de Agradecimiento al Cliente en su stand al finalizar la exposición el 22 de septiembre de 2025. Todos los medios de comunicación, socios y usuarios de Mastercam están invitados a este evento.

Demostraciones en vivo y consultas con expertosLos expertos técnicos de Mastercam ofrecerán demostraciones en vivo, mostrando aplicaciones reales en diversas industrias, como la aeroespacial, la automotriz, la fabricación de dispositivos médicos y el mecanizado en general. Las piezas de exhibición ilustrarán cómo Mastercam maneja geometrías complejas y materiales premium con una precisión excepcional. Los visitantes pueden programar consultas individuales para analizar desafíos específicos de fabricación y explorar cómo las soluciones de Mastercam pueden abordar sus necesidades específicas.

Para obtener más información sobre la presencia de Mastercam en EMO o para programar una reunión, visite EMO 2025 - mastercam.com.

Para más información, contacte con Melanie Frenkel, directora de medios, Berkeley Communications, tel. 760.421.7719, o email Melanie.Frenkel@berkeleypr.com .

Acerca de MastercamShaping the Future of Manufacturing, Mastercam es el proveedor líder mundial de soluciones CAD/CAM. Como parte de Sandvik, ayudamos a los fabricantes a mejorar su productividad, optimizar procesos e impulsar la innovación. Descubra más en www.mastercam.com.

