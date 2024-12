Max Verstappen se une a la celebración de la coronación del campeón Player 0.0 de Heineken

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 16 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- En una emocionante exhibición de velocidad, precisión y habilidad, el corredor de simulación esloveno Jernej Dovžan se alzó como campeón mundial de Player 0.0 en la final mundial de Heineken Player 0.0. El evento, que se celebró en el famoso festival de juegos GAMERGY en Madrid, reunió a 18 corredores de simulación de élite de todo el mundo, bajo la mirada del cuatro veces campeón del mundo Max Verstappen en una arena Heineken Player 0.0 hecha a medida.

El emblemático circuito de Zandvoort fue el escenario de una batalla electrizante, en la que Jernej Dovžan de Eslovenia triunfó frente a una competición feroz y se llevó el título y el reconocimiento mundial como el máximo talento de las carreras de simulación.

Para aumentar la emoción, Max Verstappen, embajador de Heineken 0.0, subió al escenario para reunirse con los aficionados y celebrar a los finalistas, destacando la creciente intersección de los deportes electrónicos, el automovilismo y el consumo responsable.

Verstappen comentó: "Es increíble ver la pasión y la dedicación de estos corredores. Player 0.0 continúa demostrando la importancia de la habilidad, la concentración y la toma de decisiones correctas, no solo en las carreras, sino en la vida".

Player 0.0 es una iniciativa central de la plataforma When You Drive, Never Drink de Heineken, que refuerza el mensaje de que "el mejor conductor es el que no bebe". Con la misión de promover el consumo responsable, el concurso atrae a nuevas audiencias a través del dinámico mundo de los juegos.

El concurso Player 0.0 de este año, que se lanzó en 20 países, introdujo un juego móvil personalizado e innovador como punto de entrada a la competición, lo que permitió que participantes de todos los orígenes se unieran a la competición. El evento continúa expandiendo el compromiso de Heineken de crear carreteras más seguras a través de plataformas atractivas e impactantes.

"La final Player 0.0 de este año refleja nuestra dedicación a combinar innovación, responsabilidad y entretenimiento", dijo Natacha Volpini, directora global de Innovación Digital para el Consumidor. "A través de iniciativas como esta, estamos llegando a nuevas audiencias e inspirando elecciones responsables en todo el mundo".

A medida que concluye la temporada 2024, Heineken mira hacia adelante con planes aún más grandes para Player 0.0 en 2025, y continúa promoviendo el consumo responsable y las experiencias innovadoras para los aficionados.

Acerca de Player 0.0:

Player 0.0, parte de la iniciativa "When You Drive Never Drink - The Best Driver" de Heineken, redefine la elección de un conductor designado, centrándose en la sobriedad como criterio clave. Esta campaña global, en la que aparece de forma destacada el cuatro veces campeón de F1 Max Verstappen, se basa en el legado de Heineken de promover el consumo responsable de alcohol. Lanzada inicialmente en 2021, Player 0.0 combina juegos virtuales interactivos con la experiencia de disfrutar de Heineken 0.0, dando vida al mensaje de consumo responsable de alcohol. Los participantes participan en una competición virtual, con oportunidades de ganar varios premios y la oportunidad de competir en el evento final global de Player 0.0. Player 0.0 ejemplifica el compromiso de Heineken con el consumo responsable y la mejora de la vida social.

Acerca de Heineken:

HEINEKEN es la cervecera más internacional del mundo. Es el principal desarrollador y comercializador de marcas de cerveza y sidra premium. Liderado por la marca Heineken, el Grupo tiene una cartera de más de 300 cervezas y sidras internacionales, regionales, locales y especiales. Estamos comprometidos con la innovación, la inversión en marcas a largo plazo, la ejecución disciplinada de ventas y la gestión de costes centrada. A través de "Brewing a Better World", la sostenibilidad está incorporada en el negocio.

HEINEKEN tiene una presencia geográfica bien equilibrada con posiciones de liderazgo tanto en mercados desarrollados como en desarrollo. Empleamos a más de 85.000 empleados y operamos cervecerías, malterías, plantas de sidra y otras instalaciones de producción en más de 70 países. Las acciones de Heineken N.V. y Heineken Holding N.V. cotizan en Euronext en Ámsterdam. Se puede acceder a los precios de las acciones ordinarias en Bloomberg bajo los símbolos HEIA NA y HEIO NA y en Reuters bajo HEIN.AS y HEIO.AS. HEINEKEN tiene dos programas patrocinados de American Depositary Receipt (ADR) de nivel 1: Heineken N.V. (OTCQX: HEINY) y Heineken Holding N.V. (OTCQX: HKHHY).

La información más reciente está disponible en el sitio web de HEINEKEN: www.theHEINEKENcompany.com y síganos en X a través de @HEINEKENCorp.

