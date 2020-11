La MBZUAI nombra al prestigioso académico mundial Eric Xing como director general

- La primera universidad mundial de IA de nivel de graduado nombra al prestigioso académico mundial Eric Xing como director general

ABU DHABI, EAU, 30 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI), la principal Universidad de inteligencia artificial (IA) basada en la investigación y de nivel de graduado en todo el mundo, ha nombrado al prestigioso profesor académico de IA, el doctor Eric Xing como director general. El profesor y doctor Xing dirigirá la MBZUAI como la primera toma de estudiantes graduados establecidos para comenzar sus estudios en enero de 2021.

Su Excelencia, el doctor Sultan Ahmed Al Jaber, ministro de Industria y Tecnología Avanzada de EAU y presidente del MBZUAI Board of Trustees, destacó: "Estamos emocionados de dar la bienvenida al profesor y doctor Xing como director general de la MBZUAI. Es uno de los académicos de más prestigio de todo el mundo en el campo de la IA, además de un líder empresarial excepcional que conoce la aplicación práctica de la inteligencia artificial. Confiamos en que el profesor y doctor Xing traiga su enorme experiencia a la MBZUAI y a nuestras ambiciones en nuestra industria".

Clasificado como uno de los principales profesores de ciencias computacionales a nivel mundial, el profesor y doctor Xing se une a la MBZUAI procedente de la Carnegie Mellon University en Estados Unidos, donde recientemente ha servido como responsable del departamento asociado de investigación y del departamento de aprendizaje de máquinas, parte de la School of Computer Science de Carnegie Mellon. Adicionalmente, es socio fundador del centro de aprendizaje de máquina y salud de la Carnegie Mellon University y de la University of Pittsburgh Medical Center. El profesor y doctor Xing ha sido además profesor asociado visitante de la Stanford University, además de profesor de investigación visitante de Facebook Inc.

Como miembro destacado y muy reconocido dentro del sector de la IA en la comunidad de la IA, el nuevo director general de la MBZUAI ha sido autor o contribuido con más de 370 documentos e informes de investigación. Su investigación ha sido citada en más de 35.000 ocasiones proporcionadas por los principales académicos y periodistas académicos.

El profesor y doctor Xing es además fundador, presidente y responsable científico de Petuum, Inc, que ha conseguido más de 120 millones de dólares en fondos desde el año 2016, siendo seleccionado como 2018 World Economic Forum Technology Pioneer.

Comentando su nombramiento, el profesor y doctor Xing indicó: "La IA es una de las tecnologías con más transformación de nuestro tiempo, con el potencial de contar con un impacto positivo incalculable de las economías, industrias y sociedad. Como director general de la MBZUAI, mi visión es la de construir y permitir una generación de líderes que dispongan del conocimiento necesario, experiencia y habilidades para desbloquear el potencial completo de la IA por medio de una investigación académica y las aplicaciones industriales. Es un privilegio disponer de una oportunidad de liderar este establecimiento revolucionario, y de hacerlo en los EAU, un país que ha hecho que la IA sea una prioridad nacional estratégica".

Desde su lanzamiento en octubre de 2019, la MBZUAI ha logrado varios hitos importantes, incluyendo la finalización de su campus de última generación en Masdar City y el éxito en la finalización del primero de los ciclos de admisión. La universidad ha ampliado recientemente las ofertas de admisiones hasta los 101 estudiantes para el primer año académico que inicia en enero de 2021. Los estudiantes han aceptado la primera cohorte entre un grupo de elite de 2.223 solicitantes de 97 nacionalidades diferentes. Los estudiantes admitidos proceden de un total de 31 países.

