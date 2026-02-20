Mecademic obtiene financiación estratégica para impulsar su expansión global

(Información remitida por la empresa firmante)

MONTREAL, 20 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Mecademic Inc., líder en robótica industrial compacta y de alta precisión, ha recaudado 21 millones de dólares canadienses (aproximadamente 15,3 millones de dólares estadounidenses). Esta inversión fue liderada por Investissement Québec (IQ), con la participación adicional de Export Development Canada (EDC) y el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá (BDC).

Crecimiento estratégico y alcance global

"Estamos entrando en un período de rápido crecimiento para la automatización", afirmó Philippe Beaulieu, consejero delegado de Mecademic. "Esta financiación nos permite ampliar nuestra línea de productos, fortalecer nuestra presencia global y seguir liderando la microautomatización. Nos enorgullece apoyar a las marcas más prestigiosas del mundo dondequiera que operen".

El capital impulsará la innovación de productos y la expansión internacional, a la vez que financiará una nueva sede para satisfacer la creciente demanda global. Esta expansión se produce tras un período de sólido rendimiento, durante el cual Mecademic ha superado constantemente el promedio del sector. La compañía planea aprovechar este impulso con importantes inversiones en los mercados de EE.UU., Europa y Asia-Pacífico.

Automatización de precisión para sectores de alta tecnología

"Mecademic es un líder clave en automatización de precisión con sede en Quebec", afirmó Bicha Ngo, presidente y consejero delegado de Investissement Québec. "Nuestra inversión apoya su expansión internacional, ayuda a escalar la producción y fortalece su gobernanza al iniciar esta nueva fase de crecimiento".

La demanda de las soluciones de microautomatización de Mecademic está aumentando en sectores como la electrónica, la óptica, los dispositivos médicos y la biotecnología. Sus brazos robóticos ultracompactos permiten a fabricantes y laboratorios integrar automatización precisa y de alta velocidad en espacios reducidos donde los robots tradicionales no caben.

Liderazgo fortalecido

Desde 2022, Mecademic se ha transformado en una organización global centrada en el crecimiento. La gobernanza se ha reforzado con el nombramiento de Dominique Jodoin como presidente del consejo de administración y de David Massé como director financiero, quien aporta una amplia experiencia en finanzas estratégicas. El equipo fundador continúa liderando las operaciones principales:

Jonathan Coulombe (CTO): Innovación tecnológica.

Innovación tecnológica. Éric Boutet (VP R&D): Desarrollo de productos

Desarrollo de productos Philippe Jacome (COO): Operaciones globales.

Operaciones globales. Ilian Bonev: Asesor senior de robótica.

Acerca de Mecademic

Con sede en Montreal, Canadá, Mecademic diseña y construye los robots industriales más compactos y precisos del mundo. Con una arquitectura abierta y un diseño que cumple con los estándares, los brazos robóticos de Mecademic permiten a fabricantes y constructores de maquinaria automatizar procesos complejos en espacios reducidos sin sacrificar el rendimiento ni la fiabilidad.

