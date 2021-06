MELTY BLOOD: TYPE LUMINA, juego de lucha en 2D programado para el 30 de septiembre de 2021

También estará disponible en Steam.

TOKIO, 22 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Project LUMINA (Notes Co., Ltd., Aniplex Inc., y DELiGHTWORKS Inc.) ha anunciado que la fecha de lanzamiento de su juego de lucha en 2D "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" está prevista para el 30 de septiembre de 2021.

El anuncio también incluye la nueva distribución del juego a través de la plataforma de juegos/software para PC Steam.

El día del lanzamiento, habrá dos versiones disponibles: "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA - Deluxe Edition", una edición digital limitada que incluye toda la historia de "MELTY BLOOD", y la edición digital estándar "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition)". Próximamente se publicará más información con detalles sobre cómo reservar una copia.

Además, cada compra del juego incluirá el contenido descargable gratuito "Contenido adicional: Arcueid Round Announcements", que incluye anuncios de lucha de Arcueid Brunestud. Este DLC estará disponible para DL desde el 30 de septiembre de 2021 hasta el 27 de octubre de 2021.

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA – Deluxe Edition Precio: 69,99 dólares/ 69,99 eurpsClasificación por edades: PEGI 16Jugadores: 1-2 (Juego en línea: 1 jugador) Contenido del juego:1. "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" (versión digital)2. "MELTY BLOOD ARCHIVES" (version digital)

Una copia digital del "MELTY BLOOD Guide Book", repleto de imágenes y de la historia de la serie "MELTY BLOOD", y un reproductor de música que le permitirá disfrutar en un solo lugar de una selección única de temas musicales de la antigua serie "MELTY BLOOD" y la "MELTY BLOOD SOUND COLLECTION", que contiene la banda sonora del juego "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA".

MELTY BLOOD: TYPE LUMINA (Standard Edition) Precio: 49,99 dólares /49,99 eurosClasificación por edades: PEGI 16Jugadores: 1-2 (Juego en línea: 1 jugador) Contenido:1. "MELTY BLOOD: TYPE LUMINA" (versión digital)

Para obtener más información sobre los nuevos personajes jugables anunciados, Hisui y Kohaku, y para conocer más detalles sobre los sistemas de batalla, consulte el sitio web oficial.

Sitio web oficial: https://meltyblood.typelumina.com/en/

Imágenes: https://drive.google.com/drive/folders/1IU_D-io18xgFM504x0gbJSlxdnLTWUud

PV: https://www.youtube.com/watch?v=v4cvNNB65uM

*No hay versiones en caja disponibles fuera de Japón. *No se admite el juego cruzado entre las distintas plataformas PlayStation® 4/Nintendo Switch™/Xbox One/Steam.*Compra la edición limitada o la edición estándar antes del 27 de octubre y podrás descargar la oferta de compra anticipada de forma gratuita.* La oferta de compra anticipada está disponible para las ediciones estándar y limitada,plataformas: PlayStation® 4/Nintendo Switch™/Xbox One/Steam. *El contenido y las especificaciones de estos productos pueden cambiar sin previo aviso.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538421/MELTY_BLOOD_TYPE_LUMINA.jpg