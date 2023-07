El mercado mundial de coches voladores alcanzará los 17.840 millones de dólares en 2030 | Dataintelo

(Información remitida por la empresa firmante)

PUNE, India, 10 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Según un estudio de mercado publicado por Dataintelo, titulado " Global Flying Cars Market By Type, By Application, By Components, By System, By Technology, By End User, and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2022-2030," el tamaño del mercado fue de 1.900 millones de dólares en 2020 y se prevé que supere los 17.840 millones de dólares expandiéndose a una CAGR del 25,1% para 2030.

Actores principales

Airbus

PAL-V

AeroMobil

Carplane GmbH

Terrafugia (Zhejiang Geely Holding Group)

Lilium

Ehang UAV

Kitty Hawk

Opener,Inc

Rolls-Royce

Airbus

Descargar ejemplo en PDF: https://dataintelo.com/request-sample/?reportId=270999

El informe incluye datos sobre tendencias emergentes, impulsores del mercado, oportunidades de crecimiento y restricciones que pueden cambiar la dinámica del mercado. Proporciona un análisis en profundidad de los segmentos de mercado, los actores de la industria y las estrategias cruciales que ayudan a los actores del mercado a expandir su negocio.

Para preguntas: https://dataintelo.com/enquiry-before-buying/?reportId=270999

Principales conclusiones:

El coche volador es una combinación de automóviles tradicionales con tecnología aeronáutica que puede circular por carretera y volar por el aire.

Se espera que la creciente demanda de transporte aéreo y el aumento de los avances tecnológicos en aviación impulsen el mercado.

Se prevé que el segmento de los coches voladores no tripulados crezca con la CAGR más rápida, debido a su capacidad para detectar obstáculos mediante sensores, software y cámaras, lo que reduce aún más la necesidad de pilotos.

crezca con la CAGR más rápida, debido a su capacidad para detectar obstáculos mediante sensores, software y cámaras, lo que reduce aún más la necesidad de pilotos. Se prevé que el segmento militar tenga una gran cuota de mercado, debido a la creciente adopción de coches voladores en reconocimiento, vigilancia y transporte de tropas.

tenga una gran cuota de mercado, debido a la creciente adopción de coches voladores en reconocimiento, vigilancia y transporte de tropas. Se espera que el segmento de empresas de reparto crezca a un ritmo significativo, debido al elevado uso de coches voladores en el servicio de transporte aéreo.

crezca a un ritmo significativo, debido al elevado uso de coches voladores en el servicio de transporte aéreo. Se prevé que Norteamérica domine el mercado durante el periodo de previsión, debido a la creciente inversión en actividades de I+D para el desarrollo de coches voladores avanzados.

Obtenga acceso completo al informe de 195 páginas: https://dataintelo.com/checkout/?reportI...

Segmentos cubiertos

Tipo

Coches voladores tripulados

Coches voladores no tripulados

Aplicación

Militar

Comercial

Civil

Componentes

Chasis

Propulsión

Aviónica

Trenes de aterrizaje

Sistema

Navegación

Evitar la colisión

Gestión del sistema eléctrico

Otros

Tecnología

RCTO

CTOL

STOVL

VTOL

Usuario final

Uso privado

Empresas de vehículos compartidos

Empresas de reparto

Otros

Región

Norteamérica

Latinoamérica

Europa

Asia Pacífico

Oriente Medio y África

Informes relacionados:

Contacto:

Tel.: +1 909 414 1393 Email: sales@dataintelo.com Web: https://dataintelo.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2099960...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-mercado-mundial-de-coches-voladores-alcanzara-los-17-840-millones-de-dolares-en-2030--dataintelo-301872661.html