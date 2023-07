(Información remitida por la empresa firmante)

-El mercado mundial de software de protección de marcas superará los 1.694,70 millones de dólares para 2031 | Growth Market Reports

PUNE, India, 3 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Según un estudio de mercado reciente de Growth Market Reports, titulado " Global Brand Protection Software Market Segments - By Types, By Applications, By Solution, By Organization Size, By Industries, and Region: Size, Share, Trends and Opportunity Analysis, 2023-2031", el tamaño del mercado fue de 291,54 millones de dólares en 2022 y se espera que supere los 1.694,70millones de dólares con una CAGR del 21,6 % para 2031.

Operadores clave cubiertos

OpSec

PhishLabs

Red Points

Coresearch Inc.

Resolver

RiskIQ

Ruvixx

Brand Shield

Brandverity

Corporation Service Company

Hubstream, Inc.

LashBack

Wolters Kluwer N.V .

. Authlink

Descargar PDF aquí: https://growthmarketreports.com/request-sample/147

El informe cubre datos sobre tendencias emergentes, impulsores del mercado, oportunidades de crecimiento y restricciones que pueden cambiar la dinámica del mercado. Proporciona un análisis en profundidad de los segmentos del mercado, los actores de la industria y las estrategias cruciales que ayudan a los actores del mercado a expandir sus negocios.

Para preguntas: https://growthmarketreports.com/enquiry-before-buying/147

Conclusiones clave:

El software de protección de marca analiza y gestiona información detallada sobre los productos y servicios de una empresa.

Se espera que la creciente adopción en la creación de conciencia de marca y los crecientes requisitos para proteger las marcas del fraude impulsen el mercado.

Se proyecta que el segmento de software local se expanda a la CAGR más rápida, ya que se instala y opera desde el servidor interno de la empresa, lo que lo hace más seguro.

se expanda a la CAGR más rápida, ya que se instala y opera desde el servidor interno de la empresa, lo que lo hace más seguro. Se anticipa que el segmento de las grandes empresas tendrá una participación de mercado importante, debido a la creciente penetración de las empresas multinacionales.

tendrá una participación de mercado importante, debido a la creciente penetración de las empresas multinacionales. Se espera que el segmento de bienes de consumo domine el mercado, debido a la rápida expansión de las industrias de productos.

domine el mercado, debido a la rápida expansión de las industrias de productos. Se espera que Norteamérica domine el mercado durante el período de pronóstico, debido a la presencia de grandes proveedores de servicios de seguridad administrados.

Acceso al informe completo de 262 páginas: https://growthmarketreports.com/checkout...

Segmentos cubiertos

Tipos

En las instalaciones

En la nube

Aplicaciones

Control Publicitario

Inteligencia de protección de contenido

Inteligencia de bloqueo de sitios

Control de redes sociales

Lucha contra la falsificación

Control del mercado

Otros

Solución

Control de dominio

Control de aplicaciones móviles

Anti-falsificación

Otros

Tamaño de la Organización

PYMES

Grandes Empresas

Industrias

TI y telecomunicaciones

Medios y entretenimiento

Energía y servicios públicos

Bienes de consumo y venta al por menor

Cuidado de la salud

BFSI

Otros

Región

Asia Pacífico

Norteamérica

Latinoamérica

Europa

Oriente Medio y África

Informes relacionados:

Contacto:Teléfono: +1 909 414 1393Email: sales@growthmarketreports.comWeb: https://growthmarketreports.comLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/growth-market-report/

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1980656...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/el-mercado-mundial-de-software-de-proteccion-de-marcas-superara-los-1-694-70-millones-de-dolares-para-2031--301868532.html