Jakob uteric, CEO of MESI, Ltd. - MESI, LTD./PR NEWSWIRE

-MESI, Ltd. seleccionada para formar parte del Google for Startups Accelerator: Europa como actor principal del sector sanitario

LJUBLJANA, Eslovenia, 19 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La empresa eslovena MESI, Ltd. ha sido seleccionada para formar parte del Google for Startups Accelerator: Europa. El actual programa Google Accelerator, de tres meses de duración, reúne a 15 de las más prometedoras empresas emergentes tecnológicas europeas en el ámbito de la salud y el bienestar. Como uno de los principales innovadores de diagnóstico, MESI, Ltd. se centrará en mejorar sus soluciones con IA, gestión de mercado, Big Data, así como en las aportaciones a su estrategia y crecimiento.

MESI, Ltd. es una empresa que crea soluciones de diagnóstico digital para una evaluación médica eficaz en menos tiempo. Su enfoque innovador en los dispositivos médicos predictivos les ha valido una plaza en el Google for Startups Accelerator: Europa. Este programa virtual de tutoría, educación y formación fue creado por Google para las empresas emergentes europeas que aportan respuestas tecnológicas a los retos de nuestra época. El Acelerador comenzó el 5 de octubre de 2021, con la participación de seis miembros del personal de MESI.

MESI, Ltd. ve su enfoque en los próximos cinco años en las soluciones de diagnóstico integral y los datos inteligentes. Los datos recogidos en su herramienta de multidiagnóstico MESI mTABLET servirán finalmente para la creación de una evaluación médica predictiva (PMA) mediante inteligencia artificial. A partir de los datos digitales del historial del paciente y de las aplicaciones de diagnóstico, la PMA ayudará a detectar las afecciones de forma precoz, a predecir los resultados futuros en función de los datos anteriores y a recomendar acciones. Todo ello ayudará a los profesionales médicos a realizar diagnósticos y tomar decisiones en menos tiempo.

"Estamos orgullosos de que nuestras innovaciones y nuestra visión hayan dado lugar a nuestra participación en el programa Google Accelerator. Demuestra que estamos en el camino correcto para servir al sistema sanitario con valiosas soluciones de diagnóstico", declaró Jakob Šušterič, consejero delegado de MESI, Ltd.

Acerca de la compañía:

MESI, Ltd. es una empresa innovadora ubicada en Europa que desarrolla y produce dispositivos médicos para el diagnóstico. Su objetivo es simplificar el diagnóstico y ayudar a los médicos a descubrir enfermedades en sus primeras fases. Una de sus soluciones es el MESI mTABLET, un sistema que combina un ABI inalámbrico inteligente de 1 minuto, un pulsioxímetro flexible, un ECG totalmente digital, un TBI inalámbrico, un tensiómetro para lecturas inmediatas y un espirómetro con curva de flujo-volumen animada en tiempo real. El ABI y el TBI se consideran cruciales para la detección oportuna de afecciones cardiovasculares mortales, mientras que el espirómetro y el ECG pueden ayudar a controlar los efectos de la COVID de larga duración en la atención primaria.

