Mibro en MWC 2026: AI Sports Coach con precisión e inteligencia emocional

SHENZHEN, China, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- El fabricante de dispositivos portátiles inteligentes Mibro exhibirá su sistema AI Coach en el Mobile World Congress 2026, demostrando cómo se está desarrollando una plataforma de inteligencia artificial basada en relojes para respaldar información de entrenamiento específica para cada deporte para jugadores de pádel y corredores, combinando análisis de movimiento de nivel profesional con un profundo conocimiento de cada atleta para mantener la pasión, prevenir el agotamiento y guiar la progresión.

AI Coach, aún en desarrollo, está diseñado para hacer lo que hace un entrenador humano: observar el movimiento, identificar patrones y destacar áreas de mejora. Se realizarán demostraciones en vivo del 2 al 5 de marzo en Fira Barcelona (Pabellón 6, Stand 6C7).

El sistema refleja la apuesta de Mibro de que el futuro de los dispositivos portátiles no se limita al seguimiento de datos, sino a comprender al ser humano que los sustenta. Mibro transforma un dispositivo portátil de un rastreador pasivo en un compañero de apoyo que crece contigo, ofreciendo información que equilibra el rendimiento, la recuperación y el bienestar.

El pádel es un caso de prueba natural. Este deporte de raqueta, en rápido crecimiento, se centra en la selección de golpes y las tácticas instantáneas, lo que proporciona a la IA un amplio abanico de posibilidades. El sistema monitoriza cinco tipos de golpe, la velocidad del swing y la frecuencia cardíaca, correlacionando las métricas de rendimiento con la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC) para asesorar a los jugadores no solo sobre cómo golpear, sino también cuándo presionar y cuándo recuperarse.

En el MWC, Mibro también presentará AI Coach, que analiza la técnica de carrera y la precisión de la zancada en tiempo real. Al ir más allá de las estadísticas básicas de ritmo, la IA identifica patrones de fatiga de forma temprana, protegiendo a los corredores de lesiones y optimizando la carga de entrenamiento.

La compañía planea implementar AI Coach a mayor escala a finales de este año, comenzando con el pádel y el running antes de expandirse a otros deportes. Mibro considera su presencia en el MWC como la plataforma de lanzamiento para esta iniciativa: la primera oportunidad para que los asistentes de todo el mundo vean el sistema en funcionamiento en vivo antes de su lanzamiento al mercado.

Detalles del evento

Evento: Mobile World Congress 2026

Fecha: 2-5 de marzo de 2026

Lugar: Fira Barcelona, Av. Joan Carles I, 64, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, España

Expositor: Pabellón 6, Stand 6C7

Acerca de Mibro

Mibro es una marca de dispositivos portátiles inteligentes diseñados para el deporte y la exploración al aire libre. Con sede en Shanghái y un centro de ventas global en Shenzhen, la empresa desarrolla dispositivos fiables y fáciles de usar diseñados para ayudar a las personas a superar sus límites. Para más información, visite https://www.mibrofit.com o sígalos en Facebook e Instagram.

Consultas comerciales: business@mibrofit.com

