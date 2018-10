COMUNICADO: Michael Kors lanza la quinta campaña Watch Hunger Stop para combatir el hambre mundial (2)

Publicado 21/09/2018 18:51:52 CET

* Por cada camiseta o reloj de Watch Hunger Stop comprado en una tienda física o del sitio web oficial de Michael Kors, Michael Kors donará 100 comidas (US$ 25) al PMA. Por cada selfie con la camiseta de Watch Hunger Stop, Michael Kors donará 100 comidas (US$ 25) al PMA. Por cada "snap" con el geofiltro Snapchat Watch Hunger Stop, Michael Kors donará 25 comidas (US$ 6,25) al PMA. Michael Kors donará hasta dos millones de comidas al PMA hasta el 31 de marzo de /2019, inclusive. El PMA no promociona ningún producto o servicio.

Acerca de Watch Hunger StopWatch Hunger Stop, fundada en 2013, recauda fondos y crea conciencia para ayudar a lograr un mundo sin hambre. Para lograr su objetivo, se ha asociado con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) (WFP, por sus siglas en inglés), y los fondos recaudados se usan para apoyar el programa de comidas del PMA. En 2015, Michael Kors fue nombrado Embajador Global Contra el Hambre por el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas; en 2016, recibió el Premio de Liderazgo McGovern-Dole de la organización de la PMA basada en EE. UU. (WFP USA) para recompensar su dedicación y esfuerzo por aliviar la crisis del hambre y elevar el nivel de conciencia sobre este tema.

Acerca de Michael Kors Michael Kors es un galardonado diseñador de renombre mundial de accesorios de lujo y prêt-à-porter. La empresa que lleva su nombre, fundada en 1981, en la actualidad fabrica una gama de productos en su colección Michael Kors, MICHAEL Michael Kors y Michael Kors Mens, que incluye accesorios, prêt-à-porter, calzado, dispositivos ponibles, relojes de pulsera y una línea completa de fragancias. Las tiendas de Michael Kors se encuentran en las ciudades más prestigiosas del mundo. Además, Michael Kors cuenta con tiendas insignia digitales por toda Norteamérica, Europa y Asia, las cuales ofrecen a los clientes una experiencia omnicanal impecable.

Acerca del Programa Mundial de AlimentosEl Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas salva vidas durante emergencias y cambia las vidas de millones a través del desarrollo sostenible. El PMA trabaja en más de 80 países de todo el mundo, alimentando a personas atrapadas en conflictos y desastres, y estableciendo los fundamentos para un futuro mejor.

