Milesight y Vemco Group anuncian una alianza estratégica para redefinir la inteligencia espacial

XIAMEN, China, 18 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Milesight, un proveedor líder de productos innovadores de IoT, anunció hoy una asociación estratégica con Vemco Group, líder en software de recuento y análisis de personas, para avanzar en la gestión y eficiencia de edificios inteligentes.

Como hito del Programa de Socios del Ecosistema IoT de Milesight, se profundiza la colaboración con VemSpace, la plataforma de Vemco para la gestión de la ocupación y la inteligencia de edificios.

Milesight y Vemco abordan retos críticos para optimizar el espacio, reducir el consumo energético y mejorar la claridad operativa. La solución es altamente adaptable, ideal para oficinas, tiendas minoristas, campus, aeropuertos y otros espacios comerciales y públicos.

"Como proveedor y pionero de productos IoT, Milesight busca maximizar el valor de los datos de los sensores a través de nuestra solución conjunta con Vemco, permitiendo a los clientes lograr una gestión del espacio más inteligente y preparada para el futuro", afirmó Andy, director comercial de Milesight.

"Colaborar con Milesight nos proporciona a nosotros y a nuestros socios una gama completa de dispositivos IoT líderes en el mercado, integrados con nuestra plataforma de software Vemco, lo que permite a empresas de todo el mundo transformar datos en tiempo real en inteligencia práctica, impulsando la eficiencia, la sostenibilidad y el análisis de comportamiento avanzado", indicó Anel Turkanovic, consejero delegado de Vemco Group.

Aprovechando sus fortalezas combinadas, Milesight y Vemco, mediante la integración de plataformas, el marketing conjunto y la interacción coordinada con los clientes, impulsan la innovación y abren nuevas oportunidades en el ecosistema de los edificios inteligentes. Esta colaboración ofrece soluciones escalables y de alto valor que hacen que las instalaciones sean más inteligentes, sostenibles y eficientes en todo el mundo.

Acerca de Milesight

Milesight ofrece productos de detección multipotencial para capturar los datos más significativos y hacerlos accesibles en diversas aplicaciones. Aplica de forma innovadora tecnologías emergentes como IA, 5G e IoT a distintos escenarios de uso. Con el compromiso de hacer que la detección sea relevante, Milesight responde rápidamente a los desafíos específicos de los clientes y colabora con una red de socios en expansión para ofrecer datos de valor único. Está decidida a generar un impacto real y positivo en edificios inteligentes, tráfico inteligente, seguridad inteligente, ciudades inteligentes y más.

Acerca de Vemco Group

Vemco Group es una empresa líder en análisis de datos especializada en recuento de personas, análisis de comercio minorista, paneles de IoT y optimización empresarial. Con una red global de socios en comercio minorista, entretenimiento, edificios inteligentes e instituciones públicas, Vemco ayuda a las empresas a aprovechar los datos de los sensores para comprender mejor el comportamiento de los visitantes y mejorar la eficiencia operativa.

