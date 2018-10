COMUNICADO: MIM Software Inc. colabora con Radialogica para ofrecer cálculos de dosis de Monte Carlo

Publicado 31/07/2018 13:36:23 CET

CLEVELAND, 31 de julio de 2018 /PRNewswire/ -- MIM Software Inc., proveedor líder a escala mundial de software para oncología radioterapéutica, ha anunciado hoy su intención de colaborar con Radialogica para proporcionar un algoritmo integrado y avanzado de cálculo de dosis de Monte Carlo para la evaluación de un tratamiento adaptativo y la garantía de la calidad. MIM Software está mostrando actualmente sus últimas soluciones en la reunión anual de 2018 de la American Association of Physicists in Medicine (AAPM) en Nashville.

La simulación de Monte Carlo se considera el máximo estándar para el cálculo de dosis y MIM Software aprovechará su actual plataforma de gestión y automatización de datos para proporcionar esta tecnología. "Nos emociona poder colaborar con MIM Software para aplicar la precisión del sistema Monte Carlo para la evaluación adaptativa", afirmó el Andrew Cowen, consejero delegado de Radialogica.

"Esta colaboración nos permitirá combinar la automatización de primera clase con el cálculo de dosis de primera línea en una plataforma neutral con respecto a los proveedores", afirmó el Andrew Nelson, consejero delegado de MIM Software. "Con esto podremos ampliar nuestra capacidad para proporcionar soluciones de software singulares y efectivas con las que mejorar el tratamiento de los pacientes".

Combinado con las herramientas de diagnóstico por imagen y registro líderes del sector de MIM Software, añadir un algoritmo avanzado de cálculo de dosis de Monte Carlo supondrá un salto hacia adelante en la evaluación adaptativa de la automatización durante el tratamiento al tiempo que proporciona una verificación de la dosis en 3D mediante modelos de rayos verificados de forma independiente. "Creemos que nuestro algoritmo avanzado de cálculo de dosis de SciMoCa cuenta con una considerable oportunidad de mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes que se sometan a radioterapia", afirmó el Dr. Markus Alber de Scientific RT.

Acerca de Radialogica

Radialogica, empresa privada de TI de rama sanitaria con sede en St. Louis, se centra en la creación de soluciones de software avanzadas para la oncología radioterápica. La empresa proporciona herramientas sofisticadas y sólidas analíticas para aumentar la calidad de tratamiento ofrecido a los pacientes oncológicos. Radialogica colabora con Scientific RT para proporcionar el algoritmo SciMoCa de cálculo de dosis. La estrategia organizativa de Radialogica, así como sus capacidades y recursos, están unificados en torno a un sólido compromiso con la calidad y el valor en oncología y el objetivo de reducir la carga física y económica del tratamiento oncológico y la supervivencia. Para obtener más información, visite www.radialogica.com [http://www.radialogica.com/].

Acerca de Scientific RT

Scientific RT, empresa privada con sede en Múnich, ofrece consultoría sanitaria y servicios de TI especializados en física médica en radioterapia. La misión de la empresa es desarrollar los mejores algoritmos para el cálculo y la optimización de la dosis de radiación en conjunto con sus clientes clínicos, colaboradores de investigación académica y socios comerciales. La empresa ha asesorado a prácticamente todas las principales empresas de radioterapia. Para obtener más información, visite www.scientific-rt.com [http://www.scientific-rt.com/].

Acerca de MIM Software Inc.MIM Software Inc. posee el firme compromiso de mejorar el tratamiento de los pacientes mediante innovadoras soluciones de diagnóstico por imagen centradas en el cliente en los campos de oncología radioterápica, radiología, medicina nuclear, técnicas de neuroimagen o RM cardíaca. Con sede en Cleveland (Ohio), MIM Software es una empresa privada con oficinas en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.mimsoftware.com [http://www.mimsoftware.com/].

