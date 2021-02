Mindray transforma el control puntual del paciente con el nuevo monitor de signos vitales VS Series

SHENZHEN, China, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), un líder global en el desarrollo de tecnología sanitaria innovadora, ha lanzado hoy sus nuevos monitores de signos vitales VS 9 y VS 8, que ya están disponibles en Europa, Australia y otras regiones selectas. Desde el ingreso del paciente a los controles puntuales, Mindray VS Series desbloquea todo el potencial de las observaciones rutinarias, empoderando al personal médico para ofrecer un cuidado centrado en el paciente.

Para controlar el estado del paciente de forma precisa y oportuna, las enfermeras necesitan grabar y enviar los signos vitales de paciente, lo que aumenta la carga de trabajo y el riesgo de error causado por la transcripción manual. Mindray VS Series aborda estos retos con una estación de trabajo realista que transforma el control puntual del paciente.

https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg]

El VS Series ofrece medidas de signos vitales precisas a velocidades rápidas, maximizando la comodidad del paciente, la eficiencia clínica y la seguridad del paciente. Empoderada por las tecnologías patentadas, la medida TrueBP(TM) de Mindray toma un valor NIBP preciso en solo 15 segundos, mientras la medida TrueResp(TM) registra el ritmo de respiración del paciente (RR) automáticamente desde el sensor táctil SpO2.

Con una vibrante pantalla táctil de 10,1 que admite intercambio y conmutación entre parámetros, perfiles de flujo de trabajo y herramientas de evaluación, la VS 9 permite un rango flexible y totalmente personalizable de perfiles de observación para encajar con diferentes grupos de pacientes, departamentos y tareas clínicas, consolidando y agilizando las evaluaciones en la cama.

Además, la solución Early Warning Score (EWS) integrada y automatizada en el VS Series calcula las puntuaciones del paciente y ofrece mensajes de escalada personalizables para apoyar intervenciones clínicas oportunas. Las puntuaciones EWS del paciente también pueden integrarse en el panel EWS en la CMS, permitiendo a los médicos controlar el estado del paciente de un modo completo, en cualquier momento y lugar.

Presumiendo de una conectividad realmente interoperable, el VS 9 hace que la integración digital de datos del paciente sea sencilla. Puede vincularse sin fracmentarse a diferentes sistemas EMR de terceros o conectar con la CMS integrada que permite al personal médico controlar los datos del paciente desde un control puntual y continuo al mismo tiempo. Además, Mindray M-IoT Device Manager ofrece un estado y diagnóstico detallado de todos los dispositivos de signos vitales de Mindray y otros productos Mindray en el hospital, ayudando a los ingenieros a maximizar la eficiencia clínica de sus dispositivos.

Para más información, visite: https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html [https://www.mindray.com/en/product/VS_9.html] .

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1425721/image_1.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Lorance Wang, lorance.qwang@mindray.com,86-755-8188-7839