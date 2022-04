Mobileum anuncia el nombramiento de nuevos miembros de la junta

Los nuevos miembros ayudarán a guiar a Mobileum en la próxima fase de crecimiento

CUPERTINO, Calif., 28 de abril, 2022 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum" o la "compañía"), un proveedor global líder de soluciones analíticas para servicios de red y roaming, seguridad, gestión de riesgos, pruebas y garantía de servicio e inteligencia de suscriptor, se complace en anunciar el nombramiento de cuatro nuevos miembros de su Junta Directiva. Los nuevos designados incluyen a Gavin Patterson, presidente y director de ingresos de Salesforce, y Timur Akazhanov, Nishant Nayyar y Alexander Thorn, directores generales y director, respectivamente, de H.I.G. Capital.

Los nuevos designados se unen a Arun Sarin, exdirector general de Vodafone; Ori Sasson, cofundador de Mobileum y socio director de Primera Capital; Bobby Srinivasan, cofundador y director general de Mobileum; e Iveshu Bhatia y Timothy Mack, directores generales de Audax Private Equidad, cada uno de los cuales ha sido reelegido en el Consejo.

Bobby Srinivasan, consejero delegado de Mobileum, comentó:

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Gavin, Timur, Nishant y Alex en este emocionante momento de crecimiento para Mobileum. Cuentan con antecedentes demostrados y son líderes influyentes en los espacios de telecomunicaciones y software. Su experiencia y liderazgo fortalecerán aún más nuestra capacidad para lograr nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo y crear valor adicional para las partes interesadas de Mobileum".

Gavin Patterson aporta una gran experiencia en telecomunicaciones, tecnología y software. Actualmente presidente y director de ingresos de Salesforce, Patterson fue anteriormente consejero delegado en BT, desempeñó un papel clave en Virgin Media y fue director de marketing europeo en Procter & Gamble. Como experto en ventas mundiales, distribución de ventas modernas y SaaS, ayudará a dirigir los planes de desarrollo comercial y de lanzamiento al mercado de Mobileum a medida que la compañía continúa expandiendo su presencia global mientras aborda nuevas oportunidades de redes inalámbricas privadas y 5G. Patterson es presidente de Elixirr Consulting, que cotiza en AIM, presidente de la organización benéfica Business in the Community de Su Alteza Real el Príncipe de Gales y está en el Consejo de Gobierno de la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (LSE). A lo largo de los años, ha formado parte de las juntas directivas de muchas empresas de capital público y privado, incluidas Fractal Analytics, Delta Fiber, British Airways, Tappit, The British Museum y varias empresas tecnológicas emergentes.

Arun Sarin fue consejero delegado del gigante de las telecomunicaciones Vodafone Group plc y estuvo en el cargo desde el año 2003 hasta 2008. Fue la fuerza impulsora detrás del movimiento estratégico de Vodafone hacia los mercados emergentes y los servicios de datos, atendiendo a 300 millones de clientes. Arun es miembro de la Junta Directiva de Ola Cabs, Cerence, Charles Schwab y Accenture. Anteriormente, trabajó en numerosas Juntas, incluidas Cisco Systems, The Gap Inc. y Safeway Inc. Además, Sarin fue director no ejecutivo de la Corte del Banco de Inglaterra y fue nombrado Caballero Honorario del Imperio Británico por sus servicios a la industria de las comunicaciones.

Ori Sasson es el socio fundador de Primera Capital. Ha invertido mucho en muchos segmentos del sector de alta tecnología y ha presidido y fundado empresas pioneras en gestión de relaciones con clientes, servicios de operadores inalámbricos, logística de transporte global y servicios gestionados. Ori posee una amplia experiencia empresarial y práctica. Antes de fundar Primera, Ori era socio de Apax Partners. Antes de eso, fue presidente y consejero delegado de Genesys Telecommunications Laboratories, donde amplió el alcance del mercado global de la empresa, reclutó un equipo de gestión internacional de primer nivel y gestionó la adquisición de la empresa por parte de Alcatel, con sede en París, en el año 2000. Ori ha utilizó su visión para los negocios para asesorar a muchas empresas jóvenes y ha recibido numerosos reconocimientos, incluido el de Empresario del Año del Área de la Bahía, 1997.

Timur Akazhanov, Nishant Nayyar y Alexander Thorn, directores generales y director, respectivamente, se unen a la junta directiva en representación de H.I.G. Capital, una empresa de inversión alternativa líder a nivel mundial con 48.000 millones de dólares de capital social bajo gestión. Estos nombramientos siguen a la inversión estratégica de marzo de 2022 por parte de una filial de H.I.G. Technology Partners ("HTP") en Mobileum para ayudar a la empresa a acelerar las inversiones en tecnología y el crecimiento habilitado por el despliegue de tecnologías 5G y redes privadas en todo el mundo. Timur, Nishant y Alex aportan cada uno más de una década de experiencia en inversiones de capital privado con un enfoque en software y servicios habilitados para la tecnología.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de análisis de telecomunicaciones para roaming, red central, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que proporciona soluciones de análisis avanzadas, lo que permite a los clientes conectar redes profundas e inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costos. Con sede en Silicon Valley, Mobileum tiene oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

