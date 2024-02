Mobileum seleccionada como plataforma tecnológica de NTT Communications (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Mobileum seleccionada como plataforma tecnológica para el proyecto global de automóviles conectados de NTT Communications

Mobileum implementará una suite integrada de automóviles conectados, que incluye una plataforma de gestión de conectividad, gestión de fraudes de IoT y soluciones de garantía de servicios de IoT

CUPERTINO, Calif., 21 de febrero de 2024 /PRNewswire/ -- Mobileum Inc. ("Mobileum"), un proveedor líder mundial de soluciones de análisis de telecomunicaciones, se complace en anunciar que NTT Communications Corporation (NTT Com), una filial de NTT Group, seleccionó a Mobileum para proporcionar la plataforma tecnológica para ofrecer sus soluciones de automóviles conectados a un caso de negocio OEM de automóviles global. Mobileum ofrece soluciones de gestión de conectividad, pruebas de conectividad y prevención de fraude para el mercado de automóviles conectados. La solución proporciona un enfoque integrado para la gestión de la conectividad eSIM, pruebas de calidad y detección y prevención del fraude en toda la cartera de automóviles conectados de NTT Com.

Según Juniper Research, se prevé que el número de automóviles conectados aumente un 91%, alcanzando los 367 millones en 2027, frente a los 192 millones en 2023. Los fabricantes de automóviles ofrecen cada vez más servicios de información, entretenimiento, seguridad y servicios públicos para automóviles conectados para generar nuevos ingresos digitales y experiencias de cliente mejoradas. Para garantizar la seguridad y la calidad de estos servicios, los fabricantes necesitan una plataforma para probar la conectividad, ampliar los servicios digitales y proteger a los clientes finales. NTT Com confiará en la solución integrada de Mobileum, que combina una plataforma de gestión de conectividad (CMP) con soluciones de garantía de servicio y gestión del fraude para ofrecer un recorrido de cliente consistente y de alta calidad para los fabricantes de automóviles. Esto permitirá a NTT Com implementar, probar y proteger amplias infraestructuras conectadas, satisfaciendo las necesidades cambiantes de la industria del automóvil.

Con la proliferación de servicios digitales y la expansión de la flota de automóviles conectados, la industria del automóvil se enfrenta a mayores preocupaciones con respecto a la conectividad continua, lo que introduce riesgos de seguridad y fraude que pueden afectar negativamente a diversas partes interesadas, incluidos fabricantes de automóviles, empresas y consumidores. El aumento de datos generados por los automóviles conectados coloca a las flotas comerciales corporativas en una mayor vulnerabilidad a posibles amenazas de ransomware. La privacidad, la seguridad y los datos personales de los consumidores están ahora más expuestos a posibles estafadores. Para abordar estos desafíos, los fabricantes de automóviles son particularmente susceptibles a los ataques de ransomware. Con la implementación de una plataforma de gestión de conectividad combinada y una solución de gestión de fraude de IoT, NTT Com puede mitigar estos riesgos, garantizando una experiencia de conectividad de IoT segura para sus clientes de movilidad y vehículos avanzados.

La solución IoT Fraud Management de Mobileum aprovecha el aprendizaje automático y la inteligencia artificial y aprende continuamente de los datos procesados por el sistema, lo que permite a NTT Com evaluar riesgos potenciales, definir controles, monitorear eventos e implementar y rastrear planes de remediación bajo demanda. Sus capacidades analíticas avanzadas brindan a NTT Com visibilidad de extremo a extremo en tiempo real para evitar eventos de riesgo importantes y prevenir pérdidas potenciales.

La solución IoT Service Assurance de Mobileum responde a la rápida expansión de los dispositivos IoT en diversos mercados. Esto permite a los OEM ofrecer servicios fiables no solo a nivel nacional sino también internacional, garantizando una cobertura integral y una continuidad perfecta del servicio para las implementaciones de IoT. La solución de Mobileum evalúa los servicios de IoT en infraestructuras de redes centrales y de radio, realizando pruebas de extremo a extremo de conectividad de plataforma, transferencia de datos, integridad de datos y monitorización de aplicaciones, al mismo tiempo que valida funciones de ahorro de energía para dispositivos de IoT.

"Como parte de nuestra misión de ofrecer soluciones de alto valor a nuestros clientes empresariales, NTT Com se centra en garantizar una experiencia óptima para el cliente. Elegimos Mobileum porque demostró una amplia comprensión de las necesidades de nuestros clientes, así como de nuestros requisitos, y demostró una experiencia comprobada junto con la gestión de conectividad, pruebas y prevención del fraude. Las soluciones de automóviles conectados de Mobileum son flexibles, con visión de futuro y amplían nuestra capacidad para proporcionar conectividad de automóviles de buena calidad y visibilidad con prevención de fraude, lo que en última instancia ayudará a mejorar la experiencia del cliente". afirmó Yuji Tamai, director de servicios 5G&IoT, NTT Communications.

"A medida que el mercado de automóviles conectados siga creciendo, la gestión de la conectividad de IoT, las pruebas de automóviles conectados, la garantía y la prevención del fraude serán prioridades clave para la industria automotriz. Los proveedores de servicios como NTT Communication se encuentran en una posición única para acelerar el crecimiento del mercado de automóviles conectados, entregando conectividad rápida, confiable y segura. Mobileum está entusiasmado de desempeñar un papel fundamental en la expansión de sus capacidades de gestión de conectividad subyacente, pruebas, seguridad y prevención del fraude", afirmó Raja Hussain, director de ingresos de Mobileum, "Mobileum está comprometido con su presencia en Japón y ha incorporado una filial local, Mobileum Japan KK en 2022 para seguir invirtiendo más en Japón". Para obtener más información sobre las soluciones de IoT y automóviles conectados de Mobileum, visite el stand de Mobileum (Hall 2J50) en el Mobile World Congress en Barcelona, España, del 26 al 29 de febrero de 2024.

Acerca de Mobileum Inc.

Mobileum es un proveedor líder de soluciones de análisis de telecomunicaciones para roaming, redes centrales, seguridad, gestión de riesgos, pruebas de conectividad nacional e internacional e inteligencia de clientes. Más de 1.000 clientes confían en su plataforma Active Intelligence, que proporciona soluciones de análisis avanzado, lo que permite a los clientes conectar una red profunda y una inteligencia operativa con acciones en tiempo real que aumentan los ingresos, mejoran la experiencia del cliente y reducen los costes. Con sede en Silicon Valley, Mobileum cuenta con oficinas globales en Australia, Alemania, Grecia, India, Japón, Portugal, Singapur, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos.

Más información en https://www.mobileum.com/ y siga @MobileumInc en Twitter

Acerca de NTT Communications

NTT Communications resuelve los desafíos tecnológicos globales ayudando a las empresas a utilizar soluciones de infraestructura de TI administradas para superar la complejidad y el riesgo en sus entornos de TI. Estas soluciones están respaldadas por nuestra infraestructura mundial, que incluye redes públicas y privadas globales de nivel 1 líderes en la industria que llegan a más de 190 países/regiones, las instalaciones de centros de datos más avanzadas del mundo (más de 500.000 m2) y tecnologías de vanguardia para la nub, seguridad e IA. Como proveedor principal de los servicios y soluciones empresariales del grupo DOCOMO, creamos valor brindando apoyo a escala global para la reestructuración de la industria y la sociedad, nuevos estilos de trabajo y transformación digital en las comunidades, aprovechando 5G, IoT y otras tecnologías bajo la marca "docomo empresarial". Junto con NTT Ltd., NTT Data y NTT DOCOMO, somos NTT Group.

Más información en https://www.ntt.com/en/about-us/

