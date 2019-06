Publicado 28/06/2019 13:33:13 CET

- Mohamed Al Ali recibe el Family Office Enlightened Governance 2019 Award en la Ritossa Family Office 9th Global Family Office Investment Summit celebrada en Mónaco

MÓNACO, June 28, 2019 /PRNewswire/ -- Mohamed Al Ali, consejero delegado y asesor de la Sheikh Ahmed Al Maktoum International Investments Enterprise, EAU, ha recibido el prestigioso premio Family Office Enlightened Governance 2019 Award durante la Ritossa Family Office 9th Global Family Office Investment Summit celebrada en Mónaco bajo el Patronaje Superior de Su Alteza Serena el Príncipe Alberto II de Mónaco.

https://mma.prnewswire.com/media/930521/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930521/Ritossa_Monaco.jpg]

SVG el Honorable Cónsul Giuseppe Ambrosio, director general de la Monaco Single & Multi Family Office Association y filántropo, presentó el premio para honrar a las contribuciones de Mohamed Al Ali para con nuestra sociedad mundial y la comunidad de la familia de oficinas.

Bajo el tema "The Rise and Rise of Family Offices", la Monaco Summit ha reunido a las principales familias de todo el mundo entre los días 18 y 20 de junio durante tres dúas de debate y exposición de elevado nivel en eventos mundiales, ideas de inversión, asociaciones estratégicas y temas filantrópicos. La cumbre atrajo a más de 600 multimillonarios de alta presencia, jeques, familias reales y líderes empresariales que representaban más de 4.000 billones de dólares en riqueza para inversores.

"El evento de la 9th Global Family Office Summit de Mónaco ha sido un gran hito para Anthony Ritossa, los socios locales e internacionales y todo el mundo que ha participado. Los asistentes viajaron procedentes de todo el mundo para participar en debates de elevado nivel relacionados con las asociaciones estratégicas que están cambiando el mundo. Hemos disfrutado de días estupendos con miles de millones en acuerdos firmados durante el evento. East Meets West es un tema que seguirá en las cumbres del futuro, y estamos impacientes por hospedar al grupo en Dubái en noviembre", indicó Mohamed Al Ali.

"Estoy impaciente por estar en la Dubai Summit que se lleva a cabo del 23 al 25 de noviembre, y muy agradecido a Mohamed Al Ali por ayudar a conseguir que cada una de las cumbres sea un éxito. Su compromiso y apoyo de cara a las asociaciones mundiales estratégicas, además de para con los negocios y cooperación de personal que va más allá de las fronteras, es realmente admirable", indicó Sir Anthony Ritossa, presidente de la Ritossa Family Office, un negocio familiar que data de hace 600 años en el Imperio Veneciano en Europa.

Si desea disponer de más detalles de la próxima 10th Global Family Office Investment Summit a la que solo se asistirá por invitación y que se celebrará en Dubái del 23 al 25 de noviembre, contacte con email@DubaiSummit.org[mailto:email@DubaiSummit.org].

https://mma.prnewswire.com/media/930522/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930522/Ritossa_Monaco.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/930523/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930523/Ritossa_Monaco.jpg]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/930535/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930535/Ritossa_Monaco.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930536/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930536/Ritossa_Monaco.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/930537/Ritossa_Monaco.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/930537/Ritossa_Monaco.jpg]

