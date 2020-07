Mohamed A. El-Erian nombrado presidente de Gramercy Funds Management

GREENWICH, Connecticut, 22 de julio 2020 /PRNewswire/ -- Gramercy Funds Management, una firma de inversión dedicada a los mercados emergentes, ha anunciado hoy que Mohamed A. El-Erian ha sido nombrado presidente de la firma, un nuevo cargo.

El--Erian ha sido inversor y asesor senior de Gramercy desde abril de 2019. Su trabajo con la firma se ha centrado en temas macroeconómicos globales y sus implicaciones para inversiones de mercado emergentes. Esto ha permitido a Gramercy reforzar el marco descendente que apoya y aumenta sus análisis de inversión ascendentes institucionalizados en ME.

En este nuevo cargo, El-Erian contribuirá activamente con Gramercy en las siguientes áreas:

-- Ofrecer el equipo de inversión con perspectivas globales, regionales y nacionales sobre desarrollos económicos, comerciales y geopolíticos -- Ofrecer perspectivas en un rango de cuestiones relativas a inversión (en particular, tendencias de inversión globales y sus impactos inmediatos y a largo plazo en clases de activos de mercados emergentes) -- Ayudar a decodificar los desarrollos económicos y politicos, centrándose en sus efectos potenciales de mercados emergentes -- Desarrollar macrotemas que informan e influyen en intercambios individuales -- Asesorar sobre problemas de inversión específicos, incluyendo asignaciones multiactivo

"A lo largo del último año, Mohamed ha realizado una contribución material a nuestra empresa. En este nuevo cargo, ayudará a asegurar que Gramercy lleva a cabo su misión de tener un impacto positivo en el bienestar de sus clientes, inversiones de cartera y miembros del equipo", dijo Robert Koenigsberger, socio gerente y director de Información de Gramercy Funds Management.

"Mohamed encaja perfectamente con Gramercy ya que es uno de los decodificadores descendentes más brillantes de los macrotemas, un inversor que puede transformar estos temas en ideas invertibles y ha compartido largamente nuestra pasión por los mercados emergentes", añadió Koenigsberger.

"Ha sido un verdadero placer y honor trabajar con Gramercy en los últimos 16 meses, especialmente en temas y en un área que me apasiona. Tras haber conocido bien al equipo e inversores, mi ya alto respeto y admiración por la firma no ha hecho más que crecer. Así, estoy encantado de asumir este nuevo cargo,particularmente en un momento en el que estamos buscando navegar por la incertidumre inusual causada por el impacto del COVID-19", dijo El-Erian. Y añadió: "Gramercy está excepcionalmente bien posicionada para estar al frente de soluciones innovadoras para la variedad de retos que afrontan tanto inversores como emisores en mercados emergentes, impactando a las personas a las que sirven y dan empleo".

El--Erian es presidente electo de Queens' College, Cambridge University y asesor económico jefe de Allianz. Antes de eso fue consejero delegado y codirector de Inversión de PIMCO (2007-14), que originalmente se unió en 1999 para dirigir su equipo directivo de la cartera de mercados emergentes. Fue presidente de Global Development Council bajo el presidente Obama, pasó 15 años en el Fondo Monetario Internacional, donde fue subdirector y fue consejero delegado y director general de la Harvard Management Company. También pasó tiempo como director gerente en Salomon Smith Barney/Citigroup en Londres. Ha trabajado como profesor de Prácticas en la Wharton School (University of Pennsylvania) y Senior Global Follow en el Lauder Institute.

El--Erian es miembro del Grupo de Asesoría Externa del FMI, un fideicomiso de varias organizaciones sin ánimo de lucro (incluyendo servir en el comité ejecutivo del NBER) y un miembro de la junta de Barclays and Under Armour. Es redactor del Financial Times y columnista de Bloomberg, además de haber escrito dos libros de récord de ventas sobre economía y finanzas.

Acerca de Gramercy Funds Management

Gramercy es una administradora de inversiones de mercados emergentes con sede en Greenwich, Connecticut, además de contar con oficinas en Londres y Buenos Aires. La firma, de 4.750 millones de dólares y fundada en 1998, busca ofrecer a los inversores rentabilidades ajustadas a riesgo superiores mediante un enfoque integral frente a los mercados emergentes, apoyada por una plataforma institucional robusta y transparente. Gramercy ofrece estrategias alternativas y únicamente de largo plazo a través de todas las clases de activos en mercados emergentes incluyendo soluciones de capital, crédito privado, deuda con dificultades, deuda en dólares estadounidenses, y moneda local y deuda corporativa/de alta rentabilidad y situaciones especiales. Gramercy es un Registered Investment Adviser con la SEC y firmante de los Principles for Responsible Investment (UNPRI). Gramercy Ltd, como filial, está registrada en la FCA. Si desea más información visite la página web www.gramercy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2864174-1&h=3588229187&u...]

