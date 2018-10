COMUNICADO: Mohawk Industries presenta los resultados del segundo trimestre (5)

Publicado 30/07/2018 15:42:54 CET

Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes, sin incluir el volumen de adquisiciones (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- Cerámica Internacional 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Ventas netas USD 929.297 902.670 Ajuste a ventas netas por segmento con tipos de cambio constantes (10.986) - ----------------------------------------------------------------- ------- --- Ventas netas por segmento con tipos de cambio constantes 918.311 902.670 Menos: impacto del volumen de adquisiciones (1.239) - ------ --- Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes sin incluir el volumen de adquisiciones USD 917.072 902.670 ---------------------------------------------------------------------------------------------- --- ------- ------- Conciliación de las ventas netas por segmento con las ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- Suelos Resto del Mundo 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Ventas netas USD 590.147 510.069 Ajuste a ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes (37.340) - --------------------------------------------------------------- ------- --- Ventas netas por segmento a tipos de cambio constantes USD 552.807 510.069 ------------------------------------------------------ --- ------- ------- Conciliación del beneficio bruto con el beneficio bruto ajustado (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Beneficio bruto USD 766.555 779.136 Ajustes al beneficio bruto: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 12.018 13.028 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 194 9.571 ----------------------------------------------------------------------- --- ----- Beneficio bruto ajustado USD 778.767 801.735 ------------------------ --- ------- ------- Conciliación de gastos de venta, generales y administrativos con gastos de venta, generales y administrativos ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Gastos de venta, generales y administrativos USD 440.248 423.311 Ajustes a gastos de venta, generales y administrativos: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes (4.024) (2.850) Gastos de venta, generales y administrativos ajustados USD 436.224 420.461 ------------------------------------------------------ --- ------- ------- Conciliación de los ingresos de explotación con los ingresos de explotación ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Ingresos de explotación USD 326.307 355.825 Ajustes a los ingresos de explotación: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 16.042 15.878 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 194 9.571 ----------------------------------------------------------------------- --- ----- Ingresos de explotación ajustados USD 342.543 381.274 --------------------------------- --- ------- ------- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- Cerámica Internacional 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 ---------------------- --------------- ------------------ Ingresos de explotación USD 134.760 152.557 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 5.408 1.305 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias - 9.571 ----------------------------------------------------------------------- --- ----- Ingresos de explotación del segmento ajustados USD 140.168 163.433 ---------------------------------------------- --- ------- ------- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- Suelos Norteamérica 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 ------------------- --------------- ------------------ Ingresos de explotación USD 100.662 127.482 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 8.881 12.196 Ingresos de explotación del segmento ajustados USD 109.543 139.678 ---------------------------------------------- --- ------- ------- Conciliación de los ingresos de explotación por segmento con los ingresos de explotación por segmento ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- Suelos Resto del Mundo 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 ---------------------- --------------- ------------------ Ingresos de explotación USD 100.166 86.052 Ajustes a los ingresos de explotación del segmento: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 1.338 2.170 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 194 - ----------------------------------------------------------------------- --- --- Ingresos de explotación del segmento ajustados USD 101.698 88.222 ---------------------------------------------- --- ------- ------ Conciliación del resultado incluidos los intereses minoritarios antes de los impuestos sobre beneficios con los resultados ajustado incluidos los intereses minoritarios antes de los impuestos (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Resultado antes de impuestos sobre los beneficios USD 316.354 344.430 Intereses minoritarios (959) (1.067) Ajustes al resultado, incluidos los intereses minoritarios antes de impuestos sobre los beneficios: Gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes 16.042 15.878 Contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias 194 9.571 Resultado ajustado, incluidos los intereses minoritarios antes de impuestos sobre los beneficios USD 331.631 368.812 ------------------------------------------------------------------------------------------------ --- ------- ------- Conciliación de los impuestos sobre beneficios con los impuestos sobre beneficios ajustados (Cantidades en miles) Trimestre finalizado a ---------------------- 30 de junio de 2018 1 de julio de 2017 --------------- ------------------ Impuestos sobre beneficios USD 118.809 82.682 Efecto impositivo de las partidas ajustadas (50.106) 7.677 ------- ----- Impuestos sobre beneficios ajustados USD 68.703 90.359 ------------------------------------ --- ------ ------ Tipo de los impuestos sobre los beneficios 20,7% 24,5% ------------------------------------------ ---- ----

La empresa complementa sus estados financieros consolidados, que han sido elaborados y presentados conforme a los PCGA de Estados Unidos, con algunas magnitudes financieras que no se ajustan a los PCGA. Tal y como se estipula en las normas de la Securities and Exchange Commission (Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos) las tablas anteriores presentan una conciliación de las magnitudes financieras no ajustadas a los PCGA de la empresa con las magnitudes más directamente comparables de los PCGA de los Estados Unidos. Cada una de las magnitudes expuestas anteriormente que no se ajuste a los PCGA también debería ser considerada con la magnitud comparable de los PCGA de Estados Unidos y podría ser diferente a magnitudes de denominación similar presentadas por otras empresas. La empresa considera que estas magnitudes no ajustadas a los PCGA, cuando se concilian con las magnitudes correspondientes de los PCGA de Estados Unidos, ayudan a sus inversionistas de la siguiente forma: las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA ayudan a identificar las tendencias de crecimiento y las comparaciones de los ingresos con periodos precedentes y futuros, y las magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA contribuyen a comprender las tendencias de rentabilidad a largo plazo del negocio de la empresa y las comparaciones de sus beneficios con periodos precedentes y futuros. La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas pueden variar considerablemente entre periodos y pueden esconder tendencias comerciales subyacentes. Las partidas excluidas de las magnitudes de ingresos no ajustadas a los PCGA de la empresa incluyen: transacciones y conversión de divisas y el impacto de las adquisiciones. La empresa excluye algunas partidas de sus magnitudes de rentabilidad no ajustadas a los PCGA, porque dichas partidas podrían no ser indicadoras del rendimiento operativo principal de la empresa o no estar relacionadas con él. Las partidas excluidas de las magnitudes de rentabilidad de la empresa no ajustadas a los PCGA incluyen: gastos de reestructuración, adquisiciones, integración y otros costes, contabilización de compras y adquisiciones con variación de existencias, liberación de activos por indemnizaciones y reversión de posiciones fiscales inciertas.

