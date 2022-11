Los monitores de calidad del aire de Oizom cuentan ahora con capacidades avanzadas de calibración

AHMEDABAD, India, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Con una experiencia de 7 años y más de 1500 despliegues en 50 países, Oizom se centra en proporcionar datos precisos y asequibles sobre la calidad del aire. Para reforzar la precisión de los datos de los monitores inteligentes de calidad del aire, Oizom ha establecido una instalación de calibración avanzada en Ahmedabad, India. Esta instalación alberga la calibración en dos fases de los monitores de calidad del aire. La instalación fue inaugurada recientemente en la Asociación de Investigación de la Industria Textil de Ahmedabad (ATIRA) en Ahmedabad.

El evento contó con la presencia de importantes dignatarios de varias organizaciones reguladoras y de investigación. Ankit Vyas, consejero delegado de Oizom, el Dr. Rajeev Gautam, director corporativo de HORIBA Ltd., Japón, y presidente de HORIBA India, Deepali Plawat, directora adjunta de ATIRA, y el Dr. Dipsha Shah, profesor de la Facultad de Tecnología de la Universidad CEPT, se dirigieron a los asistentes.

La instalación de calibración avanzada cuenta con un laboratorio de última generación para la calibración de monitores de calidad del aire basados en sensores. La reciente adición a la instalación es un sistema de monitorización continua de la calidad del aire ambiente de grado de referencia (CAAQMS) del fabricante japonés HORIBA Ltd. Este sistema es suministrado por la División de Procesos y Medio Ambiente de HORIBA, Ltd., que es líder mundial en el control de la calidad del aire. El sistema alberga analizadores precisos para controlar en tiempo real datos de gases como NOx y SOx (óxidos de nitrógeno y azufre), CO (monóxido de carbono), O3 (ozono) y partículas (PM2,5 y PM10). Con ello, Oizom pretende reforzar su instalación de calibración colocando cada monitor con el CAAQMS de referencia.

La instalación también abre oportunidades de investigación para académicos, investigadores e industrias. En esta ocasión, Ankit Vyas, consejero delegado de Oizom, declaró: "Este esfuerzo conjunto de Oizom, ATIRA y HORIBA India Process and Environmental allana el camino para futuras investigaciones sobre el suministro de datos hiperlocales de control de la calidad del aire. Una instalación tan avanzada será la primera del país y estamos abiertos a colaboraciones de investigación con universidades."

Ayyan Karmakar, director científico de Oizom, añadió: "La precisión es la clave de los datos sobre la calidad del aire. La instalación garantizará que el sistema de control de la calidad del aire basado en sensores de Oizom proporcione datos con la máxima precisión."

Acerca de Oizom:

Oizom ayuda a los profesionales de las ciudades inteligentes, los campus inteligentes, las industrias, las explotaciones mineras, las plantas de tratamiento de aguas residuales y los aeropuertos con sus necesidades de control de la calidad del aire. Los productos estrella de Oizom incluyen Polludrone , Odosense, Dustroid , Weathercom, AQBot, y Envizom.

Foto: enlace

View original content: enlace