COMUNICADO: MSAB se une a la iniciativa CASE sobre los estándares forenses digitales

CASE trabaja para promocionar el intercambio de ciberinformación entre tecnologías y organizaciones

ESTOCOLMO, 27 de junio de 2018 /PRNewswire/ -- MSAB [https://www.msab.com/], el líder mundial en soluciones forenses móviles, ha anunciado hoy que la empresa se ha unido a otros líderes de la industria para trabajar conjuntamente en la iniciativa Estándar de Análisis para la Ciberinvestigación, o CASE, por sus siglas en inglés (Cyber-Investigation Analysis Standard Expression). CASE es un lenguaje o estándar de especificación desarrollado por la comunidad y diseñado para servir a una amplia gama de dominios de investigación cibernética, incluida la ciencia forense digital, la respuesta a incidentes, la lucha contra el terrorismo, la justicia penal, la inteligencia forense y la conciencia situacional.

La iniciativa CASE comenzó en el 2015 en el Centro de Cibercrimen (DC3) del Departamento de Defensa americano. El estándar fue lanzado como código abierto en 2017 y su adopción fue creciendo después de una reunión en el Centro Europeo de Cibercrimen de la Europol. La primera razón de ser de CASE es interoperabilidad, es decir, avanzar en el intercambio de información de las ciberinvestigaciones entre herramientas y organizaciones.

Los especialistas forenses habitualmente utilizan herramientas de software para extraer, diseccionar y analizar la información contenida en un disco duro o un teléfono móvil. Hoy en día, es difícil agregar la información digital de manera estandarizada. Para cada herramienta disponible, los investigadores deben unir los datos extraídos con las especificaciones de la herramienta, lo que hace que el proceso lleve mucho tiempo y sea costoso. CASE admite la normalización automatizada, la combinación, la correlación y la validación de la información, lo que permite a los investigadores pasar menos tiempo diseccionando y agregando datos y más tiempo analizando.

"Estamos felices de poder trabajar con otras organizaciones y proveedores de tecnología para modernizar los procesos forenses digitales existentes", ha aseverado Joel Bollö, CEO de MSAB. "Las organizaciones delictivas y otras amenazas son cada vez más sofisticadas en el uso de dispositivos móviles, el internet de las cosas, la encriptación y nuevas aplicaciones. Cuando ayudamos a la comunidad de inteligencia digital a trabajar conjuntamente de manera eficiente y a compartir información más fácilmente, todos salimos ganando".

Entre los participantes en la iniciativa CASE, aparte del MSAB, se encuentran U.S. National Institute of Standards Technology o NIST, por sus siglas en inglés (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología), el U.S. Department of Defense Cyber Crime Center o DC3, por sus siglas (el Departamento de Defensa de Estados Unidos, Centro de Cibercrimen), el European Cybercrime Center de Europol o EC3 (Centro Europeo de Cibercrimen de Europol), gobiernos, fuerzas del orden, homólogos de la industria e instituciones académicas.

