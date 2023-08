EL MUSEO DE BROADWAY ABRE UNA NUEVA EXPOSICIÓN ESPECIAL PARA CELEBRAR CHICAGO

Select Exhibits Featured at The Museum of Broadway

Select Exhibits Featured at The Museum of Broadway - THE MUSEUM OF BROADWAY/PR NEWSWIRE

Destacado en la Hot List 2023 de Condé Nast Traveler como uno de "¡Los mejores nuevos museos del mundo!"

NUEVA YORK, 2 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- El Museo de Broadway inauguró recientemente una nueva exhibición especial dedicada al musical estadounidense de mayor duración en Broadway, CHICAGO. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical, creado exclusivamente para el Museo de Broadway, es una retrospectiva de los 26 años de CHICAGO en Broadway con un enfoque especial en la fotografía de producción icónica y las campañas publicitarias a lo largo de los años. Los invitados pueden ver más de cerca los artefactos, los deslumbrantes disfraces usados por algunos de los miembros más destacados del elenco de CHICAGO e incluso sentir que son parte del espectáculo en una activación fotográfica exclusiva. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical estará abierto hasta el 10 de septiembre de 2023.

La entrada a esta nueva exposición especial está incluida con cualquier entrada al Museo de Broadway, que se puede comprar en https://www.themuseumofbroadway.com/tick....

El Museo de Broadway, que se abrió al público en noviembre pasado, está ubicado en el corazón de Times Square en la ciudad de Nueva York en 145 W. 45th St. y es el primer museo permanente dedicado a la historia histórica y el arte legendario de musicales y obras de teatro de Broadway y a las personas que las hacen.

Como parte de esta experiencia teatral inmersiva e interactiva, los invitados viajan a través de la historia visual de Broadway, destacando momentos innovadores en una serie de exhibiciones que muestran deslumbrantes disfraces, accesorios, representaciones, fotos raras, videos y más. En el camino, los invitados aprenden más sobre los espectáculos fundamentales que transformaron el panorama de Broadway y los momentos que empujaron los límites creativos, desafiaron las normas sociales y allanaron el camino para los que seguirían. En general, el museo destaca más de 500 producciones desde 1700 hasta el presente. Algunas de las exhibiciones incluidas a lo largo de la línea de tiempo muestran accesorios y artefactos de las producciones de Broadway de The Phantom of the Opera, West Side Story, Rent, Company, Cabaret y muchas más.

El museo también cuenta con la exhibición "Cómo se hizo un espectáculo de Broadway", diseñada por David Rockwell, que rinde homenaje a la comunidad de profesionales brillantemente talentosos, tanto dentro como fuera del escenario, que dan vida a las obras de teatro y musicales de Broadway todas las noches.

CHICAGO es el espectáculo de más larga duración que se presenta actualmente en Broadway, con más de 10.000 representaciones desde su apertura en 1996. CHICAGO se ha representado en 38 países en más de 525 ciudades y se ha representado en trece idiomas diferentes en todo el mundo.

Las entradas se pueden comprar en https://www.themuseumofbroadway.com/tick.... Estas entradas programadas comienzan en 34 dólares, con una porción de cada entrada vendida donada a Broadway Cares/Equity Fights AIDS. Las tarifas para estudiantes y adultos mayores están disponibles, así como entradas programadas especiales de 25 dólares el primer martes de cada mes. Precios para grupos y eventos especiales disponibles previa solicitud.

El museo es una experiencia autoguiada con guías virtuales para visitantes disponibles a través de la aplicación del Museo de Broadway en inglés, español, chino (simplificado), alemán, francés, japonés, coreano y portugués.

Visite https://www.themuseumofbroadway.com y siga @museumofbroadway en las redes sociales para más información.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2167235...

