Nanjing Jiangbei New Area lanza el "plan de lugar de origen"

Publicado 27/06/2019 12:48:38 CET

NANJING, China, 27 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- Nanjing Jiangbei New Area puso en marcha el lunes un "plan de lugar de origen" en la Semana de Tecnología de Nanjing 2019, para brindar apoyo a fuentes de desarrollo innovador con un entorno favorable de política, mercado e innovación.

Luo Qun, subsecretario del Comité de Trabajo del Partido de la Nueva Área de Jiangbei, afirmó que el "plan de lugar de origen" tiene el objetivo de construir un letrero dorado para la nueva área, facilitando la actualización del nuevo ecosistema en los fundamentos existentes y construir un centro de innovación con una gran fuerza impulsora.

A través de una planificación integral, se harán esfuerzos para promover la circulación eficiente de la cadena de valor, la reforma dinámica de los mecanismos de innovación, los avances en grandes proyectos, la aceleración de las transformaciones en la consecución de la innovación y la eliminación de duplicidades en el efecto de planificación del origen.

Desde la aprobación de la Jiangbei New Area para crear una nueva área nacional en 2015, ha participado en 49 proyectos contratados de 49 nuevas instituciones de investigación y desarrollo de Nanjing, ha reunido a más de 500 empresas de alta tecnología, ha reunido a 1.402 talentos, incluidos 126 expertos nacionales.

Además, ha consolidado conexiones con universidades e instituciones de investigación de renombre mundial, como la Universidad de Cambridge, el King's College de Londres, la Universidad de Harvard, la Universidad de Oxford, la Universidad de Nueva York, etc., y se ha unido a 150 proyectos en el extranjero, con 20 proyectos desarrollados en la nueva zona.

De acuerdo con el Índice de vitalidad de la innovación de 2019 de Nanjing Jiangbei New Area publicado en el evento, el índice de vitalidad de la innovación integral de la nueva área mostró una fuerte tendencia de crecimiento desde 2014 hasta 2018. En 2018, el índice de organización de la industria de la innovación aumentó significativamente con un crecimiento anual del 42,85 por ciento; el índice de rendimiento de la innovación mostró un aumento mayor que el del año pasado, con un 23,48 por ciento; El índice de potencial de recursos de innovación y el índice de grupos de innovación mantuvieron un crecimiento constante.

En la ceremonia de lanzamiento del plan, Jiangbei New Area también lanzó el plan Nanjing Jiangbei New Area Smart City 2025 y Nanjing Jiangbei New Area University Innovation Cluster Plan, y dio a conocer el proyecto científico de Nanjing International Intellectual Property Financial Investment y el proyecto científico de big data de la Región del Delta del Río Yangtze.

Nie Yongjun, Director Adjunto de la Oficina de Ciencia y Tecnología de Jiangbei New Area, afirmó que la nueva área hará hincapié en temas como la asignación de factores, la optimización de mecanismos, el desarrollo integrado y las relaciones de equilibrio entre la contribución y la transformación de la innovación, la orientación y la comercialización gubernamental, como así como la velocidad y la profundidad de la reforma.

