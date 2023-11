Nanopartículas extracelulares invierten la edad biológica de las ratas en más de un 50%

(Información remitida por la empresa firmante)

- Nanopartículas extracelulares procedentes de otra especie invierten la edad biológica de las ratas en más de un 50%

Publicación revisada por expertos: Primera demostración mundial de transferencia epigenética entre especies que invierte significativamente la edad biológica, por científicos de Yuvan Research

MOUNTAIN VIEW, California, 1 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- En un innovador trabajo de investigación titulado "Reversal of Biological Age in Multiple Rat Organs by Young Porcine Plasma Fraction" , publicado en GeroScience, los científicos han desvelado un notable avance en el campo de la biología del envejecimiento. Se inyectó en ratas viejas una sustancia terapéutica llamada E5, desarrollada por el doctor Harold Katcher y sus colegas, que las rejuveneció significativamente en cuestión de días. El E5 consiste en nanopartículas de estructura compleja, incluidos exosomas, procedentes de plasma joven de otra especie.

El doctor Steve Horvath, antiguo catedrático de Genética y Bioestadística de la UCLA, desempeñó un papel decisivo en este estudio con su invención de los relojes epigenéticos, que determinan la edad biológica a partir de muestras de ADN. Horvath comentó: "Al principio, me costaba creer los profundos efectos de rejuvenecimiento epigenético del E5. Sin embargo, nuestros hallazgos están sólidamente respaldados por estudios paralelos en roedores de distintos laboratorios". Tras el análisis final realizado por Horvath y su equipo, se observó una notable inversión media del 67,4% en la edad epigenética de las ratas ancianas tratadas. Si estos resultados se trasladan de forma similar a los humanos, podría equivaler a que una persona de 80 años volviera a tener 26.

Dos cofundadores improbables, Harold Katcher y Akshay Sanghavi, se embarcaron hace 5 años en una búsqueda imposible para "curar" el envejecimiento. Sanghavi, que había perdido a su madre a causa de la diabetes, llevaba 12 años investigando el envejecimiento y había puesto en marcha ensayos para estimular las vías de reparación que disminuyen con la edad. Se topó con el artículo de Katcher de 2013 sobre el intercambio plasmático heterocrónico y se puso en contacto con él para que se uniera a su pequeño equipo. El resto, como suele decirse, es historia. Su empresa, Yuvan Research, tiene su sede en Mountain View (California).

Otro reloj del envejecimiento que confirmó los resultados de Horvath, GlycanAge, desarrollado por el profesor Gordan Lauc, también mostró una inversión de la edad de alrededor del 50%. Según explicó Lauc: "Los estudios en humanos demostraron claramente que los glicanos responden muy bien a distintas intervenciones, pero los cambios suelen ser relativamente lentos y no demasiado extensos. La drástica reducción de la edad de los glicanos en ratas tratadas con E5 es fascinante".

Michael Snyder, Presidente del Departamento de Genética y Profesor de Genética de la Universidad de Stanford, que no participó en este estudio pero forma parte del Consejo Científico Asesor de Yuvan Research, declaró: "Los resultados son asombrosos y tienen un enorme potencial, no sólo para los seres humanos, sino también para los animales, incluidos los de compañía".

