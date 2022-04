NAVEE celebra el primer aniversario

SHENZHEN, China, 19 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- La empresa emergente de cadenas ecológicas de Xiaomi, NAVEE, celebra su primer aniversario en abril. Como marca nueva, NAVEE está creciendo a un ritmo rápido, que trajo su primer modelo de e-scooter, N65, al mundo poco después de su nacimiento.

El e-scooter NAVEE N65 proporciona un alto nivel de rendimiento y permite a los usuarios viajar de forma más segura e inteligente. Ha hecho un gran avance en la distancia de conducción, alcanzando una autonomía máxima de 65 kilómetros mediante el uso de un gran paquete de baterías y la tecnología de recuperación de energía. Los usuarios no tendrán que molestarse en cargar sus scooters cada día. Se ha innovado en el sistema de plegado para un estilo de almacenamiento más fácil, lo que les permite girar el manillar y alinearlo con el eje de plegado. Otro punto a destacar es su potente motor de 500 W que soporta una velocidad máxima de 25 kilómetros/ hora y una subida de hasta el 25 % mientras que la mayoría de los competidores no consiguen ofrecer tal rendimiento. El sistema de frenos del NAVEE N65 es más seguro y avanzado que el tradicional freno de disco. Consta de un E-ABS delantero y un freno de disco trasero que pueden detener el scooter de forma rápida y segura. Además, cuenta con neumáticos de 10 pulgadas que pueden cruzar fácilmente los obstáculos y rodar suavemente incluso en carreteras llenas de baches, lo que lleva a una conducción acogedora. Diseñado con la comodidad y la funcionalidad en mente, NAVEE N65 comprende un apoyo para los pies de 17 centímetros de ancho con una alfombrilla de silicona antideslizante en la que los usuarios pueden estar cómodamente y un tablero de instrumentos LED inteligente que puede ser controlado con una aplicación. Además, no requiere instalación, lo que proporciona una experiencia sin esfuerzo al usuario final.

Desde el scooter N65, es evidente que NAVEE es una marca innovadora y orientada al usuario que tiene la capacidad de desarrollar tecnología punta gracias a su experiencia en I+D que es superior en muchos frentes tecnológicos que dan vida a su visión.

NAVEE celebrará una gran fiesta del 13 al 26 de abril. No es solo una fiesta para celebrar el primer aniversario, sino también una ceremonia de agradecimiento para sus partidarios. Durante la celebración, habrá grandes ofertas, sorteos y regalos. El scooter NAVEE N65 tiene una oferta especial con un precio de sólo 569,99 euros. El precio será aún más barato si los compradores consiguen un premio en el sorteo.

Compruébalo en:

Contacto: sales@navee.eu