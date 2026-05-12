(Información remitida por la empresa firmante)

-NAVEE GOLF presenta su ecosistema de golf inteligente en el Alwoodley Golf Club, inaugurando una nueva era de juego inteligente

LEEDS, Inglaterra, 12 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- NAVEE GOLF presentó oficialmente su gama de productos y su visión de ecosistema en el prestigioso Alwoodley Golf Club, lo que supone un importante paso adelante en la evolución del golf a través de la tecnología inteligente y la innovación conectada.

Enmarcado en uno de los campos de golf más históricos del Reino Unido, el evento de lanzamiento reunió a socios de la industria, medios de comunicación y aficionados al golf para presenciar la visión de NAVEE GOLF sobre el futuro de este deporte.

Un nuevo capítulo en la evolución del golf

El golf siempre ha sido un deporte con una larga tradición, pero cada vez más influenciado por la innovación. En el evento de lanzamiento de NAVEE GOLF, la compañía presentó su visión de una nueva era, definida por sistemas inteligentes, conectividad impecable y experiencias basadas en inteligencia artificial.

En NAVEE GOLF nos comprometemos a hacer que el golf sea más fácil, más inteligente y más divertido, declaró Wentao Shi, director de NAVEE GOLF. Nuestro enfoque no se centra únicamente en la innovación en sí, sino en ofrecer tecnologías que mejoren realmente la experiencia de juego.

Del producto al ecosistema: redefiniendo la experiencia del golf

El eje central del lanzamiento fue la ambición de NAVEE GOLF de ir más allá de los dispositivos individuales y construir un ecosistema de golf totalmente conectado.

La empresa mostró cómo diferentes categorías de productos, desde carritos hasta dispositivos portátiles, pueden trabajar juntas para mejorar cada etapa del juego, desde la navegación por el campo hasta la toma de decisiones sobre los golpes y el seguimiento del rendimiento.

Presentamos la gama de productos NAVEE GOLF

En el lanzamiento, NAVEE GOLF presentó un ecosistema integral de golf inteligente, diseñado para mejorar cada etapa de la experiencia moderna del golf, desde la movilidad en el campo hasta la toma de decisiones inteligentes y el entrenamiento fuera del campo.

Las series Birdie, Eagle y Par conforman la solución integral de carritos de golf de NAVEE GOLF, que combina movilidad inteligente con asistencia mediante IA. Con funciones como seguimiento automático, control remoto y mayor autonomía de la batería, el sistema facilita el desplazamiento en el campo, mientras que el acceso a más de 40.000 mapas de campos de golf de todo el mundo permite una navegación fluida y una toma de decisiones más inteligente. Gracias a la interacción mediante IA a través de visión, voz y gestos, y a un diseño ligero y portátil, la gama de carritos ofrece una experiencia más intuitiva y conectada en el campo.

Mirando hacia el futuro: el futuro del golf inteligente

El lanzamiento concluyó con una perspectiva de futuro sobre la visión a largo plazo de NAVEE GOLF.

La empresa tiene como objetivo construir un ecosistema de golf inteligente totalmente integrado, donde dispositivos como carritos, dispositivos portátiles, telémetros y simuladores funcionen juntos a la perfección para ayudar a los jugadores en todos los aspectos del juego.

Esta visión apunta, en última instancia, hacia una experiencia de golf más inteligente, personalizada y conectada, en la que la tecnología mejora el rendimiento a la vez que preserva la esencia del deporte.

Acerca de NAVEE GOLF

NAVEE GOLF es la marca de innovación de golf de NAVEE, centrada en llevar la movilidad inteligente y la tecnología conectada al entorno del golf.

Se prevén lanzamientos adicionales de productos en tres líneas a lo largo de 2026. Imágenes e información adicional están disponibles en el kit de prensa de NAVEE GOLF.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2977797...

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