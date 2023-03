La NDC Partnership ayuda a los países a aprovechar las oportunidades que ofrece el nexo agua-clima

(Información remitida por la empresa firmante)

NUEVA YORK, 24 de marzo de 2023 /PRNewswire/ -- Mientras los líderes mundiales se reúnen hoy en Nueva York para la United Nations 2023 Water Conference, la NDC Partnership está intensificando su apoyo a los países para que sitúen el agua en el centro de las políticas económicas nacionales y de la toma de decisiones internacionales.

"Cada vez más, el agua es un escollo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible", afirmó la ministra de Países Bajos de Comercio Exterior y Cooperación al Desarrollo, Liesje Schreinemacher. "Queremos hacer del agua el motor para alcanzar nuestras ambiciones en materia de clima, diversidad, equidad y prosperidad. Para ello, debemos organizar nuestros recursos a nivel local y mundial. Esto significa cambiar nuestro enfoque de dos maneras fundamentales. En primer lugar, tenemos que cambiar el enfoque de la gobernanza del agua y aplicar un planteamiento de Nexo del Agua. En segundo lugar, tenemos que valorar el agua por su valor económico y sus beneficios ecosistémicos más amplios. Los compromisos climáticos de los países, o Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), son fundamentales para el éxito de este enfoque."

Debemos responder a la llamada a la acción de la Global Commission on the Economics of Water de que "el mundo fracasará en clima y desarrollo, si fracasa en agua". Apoyar la adaptación al cambio climático y las medidas de mitigación es una forma de alcanzar los objetivos de desarrollo, clima y biodiversidad. La Asociación apoya a los países para que lleven a cabo acciones climáticas, disminuyendo su vulnerabilidad climática relacionada con el agua y aumentando las inversiones públicas y privadas en oportunidades relacionadas con el agua. En la actualidad, el 90% de las NDC de los países priorizan la acción sobre el agua para la adaptación y casi todos los Planes Nacionales de Adaptación (NAP) incluyen el agua y el saneamiento como sector prioritario ( UNEP 2022 ). Sin embargo, la aplicación se retrasa y la financiación es insuficiente para garantizar el cumplimiento de estos objetivos.

Aprovechando el impulso de la conferencia, con el apoyo financiero inicial de los Países Bajos de 5 millones de euros, la NDC Partnership proporcionará asistencia técnica a los países para mejorar la integración del agua en la formulación, actualización, financiación y aplicación de sus NDC. En concreto, la Asociación orientará a los países sobre las oportunidades de reforzar la aplicación de las NDC mediante un enfoque basado en el nexo agua-clima.

"Con el apoyo inicial de los Países Bajos, la NDC Partnership ayudará a los países a aprovechar las oportunidades que ofrece el nexo del agua. Acogemos con satisfacción la creatividad de nuestros socios, como IFAD, a la hora de explorar cómo podemos trabajar juntos de forma eficaz en esta cuestión, y pedimos a todos los participantes en la Asociación que contribuyan de forma similar a situar el agua en el centro de la formulación de políticas económicas" dijo la ministra Schreinemacher.

