- NEC selecciona los sistemas Supermicro GPU para uno de los mayores superordenadores de Japón para la investigación de IA avanzada

La solución añade 580 PetaFLOPS de rendimiento de IA para satisfacer la creciente demanda de formación de IA y aprovecha la amplia cartera de Supermicro y su probada trayectoria en soluciones totales de IA a gran escala

SAN JOSÉ, Calif., 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Supermicro (NASDAQ: SMCI), un proveedor de soluciones totales de TI para la nube, IA/ML, almacenamiento y 5G/Edge, anuncia que NEC Corporation ha seleccionado más de 116 servidores GPU de Supermicro que contienen procesadores Intel Xeon Scalable de tercera generación de doble socket y cada uno con ocho GPU NVIDIA A100 de 80 GB. De este modo, la línea de servidores GPU de Supermicro puede incluir los últimos y más potentes procesadores escalables Intel Xeon y las GPU de IA más avanzadas de NVIDIA.

Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro, afirmó: "Supermicro está encantado de ofrecer 580 PFLOPS adicionales de potencia de formación de IA a sus instalaciones de IA en todo el mundo. Los servidores GPU de Supermicro se han instalado en NEC Corporation y se utilizan para llevar a cabo investigaciones de IA de última generación. Nuestros servidores están diseñados para las cargas de trabajo de IA más exigentes utilizando las CPU y GPU de mayor rendimiento. Seguimos trabajando con los principales clientes de todo el mundo para que alcancen sus objetivos empresariales de forma más rápida y eficiente con nuestras avanzadas soluciones de servidor a escala de rack".

El superordenador de NEC para la investigación de la IA sirve para mantener y reforzar su reputación en el desarrollo de la IA. Este superordenador de IA se convertirá en el mayor de la industria en Japón, con un rendimiento de más de 580 PFLOPS. Cientos de investigadores de IA ya están utilizando parte del sistema en NEC. La incorporación del sistema de 580 PFLOPS de Supermicro lo convertirá en el principal entorno de investigación y desarrollo de Japón dedicado a la IA, lo que ayudará a acelerar el desarrollo de algoritmos de IA más avanzados. Esta solución se basa en la plataforma de supercomputación NVIDIA HGX™ AI que incluye NVIDIA NVLink® y NVIDIA NVSwitch™.

"NEC Corporation está liderando la revolución de la IA al llevar a cabo investigaciones de vanguardia utilizando los servidores Supermicro GPU", dijo Takatoshi Kitano, arquitecto senior de la plataforma de IA en NEC. "El servidor Supermicro GPU es altamente extensible y personalizable, lo que permite que el sistema evolucione de forma flexible a medida que se desarrolla la investigación sobre IA. Seguimos colaborando estrechamente con Supermicro para avanzar en nuestra investigación sobre IA".

En concreto, los nuevos sistemas de Supermicro incluyen el servidor SYS-420GP-TNAR , optimizado para aplicaciones de aprendizaje distribuido a gran escala. Cada servidor contiene dos procesadores Intel Xeon Platinum 8358 (32 núcleos, 2,6 GHz), 1TB de memoria y ocho GPUs NVIDIA A100 80GB Tensor Core. El almacenamiento local en cada servidor consiste en un SSD NVMe de 1,9 TB y cuatro SSD NVMe de 7,6 TB para datos. La interconexión entre los servidores consiste en cinco interfaces NVIDIA ConnectX-6 Single Port y una única interfaz NVIDIA ConnectX-6 de doble puerto para el almacenamiento.

