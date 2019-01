Neurotech Pharmaceuticals, Inc., y el Lowy Medical Research Institute publican un estudio de fase II con el NT-501 (2)

Publicado 16/01/2019 18:53:55 CET

El Lowy Medical Research Institute (LMRI) es una institución privada y carente de ánimo de lucro que se dedica a la investigación en biomedicina y está especializada en el estudio de la TM de tipo 2. Fue fundado en 2005 con el propósito de que actuase de entidad matriz y agencia de financiación del proyecto TM (MacTel Project), al que se dio comienzo ese mismo año; en el estudio de observación de la evolución espontánea de la enfermedad que se llevó a cabo en el marco de dicho proyecto, se inscribieron más de 400 personas de diversos lugares del mundo y se ha adquirido un mayor conocimiento de la dolencia. El LMRI también colabora en un registro de afectados al que se ha apuntado una cifra de participantes que supera los 1500 y que ofrece una información clínica valiosa acerca de la progresión de la enfermedad, así como diversas oportunidades para que los pacientes y sus familiares puedan participar en investigaciones de laboratorio y en ensayos clínicos. Para obtener más información, visite www.lmri.net [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2347632-1&h=2861061993&u=http%3A%2F%2Fwww.lmri.net%2F&a=www.lmri.net].

Acerca de Neurotech Pharmaceuticals, Inc.

Neurotech Pharmaceuticals, Inc., es una empresa biotecnológica privada que se dedica a la elaboración de terapias transformadoras para el abordaje de las enfermedades oculares crónicas. Su plataforma tecnológica central, la TEC, permite la producción continua de proteínas terapéuticas destinadas al ojo y, en la actualidad, Neurotech estudia en el ámbito del consultorio una serie de posibles TEC para el tratamiento de la telangiectasia macular y el glaucoma. Para obtener más información, visite www.neurotechusa.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2347632-1&h=2506994111&u=http%3A%2F%2Fwww.neurotechusa.com%2F&a=www.neurotechusa.com].

(1)The Macular Telangiectasia Type 2-Phase 2 CNTF Research Group, Chew EY, Clemons TE, Jaffe GJ, Johnson CA, Farsiu S, Lad EM, Guymer R, Rosenfeld P, Hubschman J-P, Constable I, Wiley H, Singerman LJ, Gillies M, Comer G, Blodi B, Eliott D, Yan J, Bird A, Friedlander M, Effect of Ciliary Neurotrophic Factor on Retinal Neurodegeneration in Patients with Macular Telangiectasia Type 2: A Randomized Clinical Trial [Ensayo clínico aleatorizado centrado en el efecto que ejerce el factor neurotrófico ciliar sobre la neurodegeneración retiniana en enfermos de telangiectasia macular de tipo 2], Ophthalmology (2018), DOI: https://doi.org/10.1016/j.ophtha.2018.09.041 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2347632-1&h=2978457658&u=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.ophtha.2018.09.041&a=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1016%2Fj.ophtha.2018.09.041].

