(Información remitida por la empresa firmante)

- NIPPON EXPRESS HOLDINGS completa la adquisición de acciones en cargo-partner de Alemania, convirtiéndola en una filial de propiedad total

TOKIO, 23 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., se complace en anunciar que, de conformidad con el acuerdo de transferencia de acciones celebrado el 12 de mayo de 2023, con el socio de carga Group Holding AG y sus filiales Multi Transport und Logistik Holding AG, Safer Overseas Transport Holding GmbH, cargo-partner GND GmbH y CARGO-PARTNER US HOLDINGS INC. (en lo sucesivo denominados colectivamente "cargo-partner"), adquirió el 4 de enero de 2024 (hora de Austria) todas las acciones de estas filiales de cargo-partner con sede principalmente en Europa Central y del Este que brindan servicios logísticos a nivel mundial. NIPPON EXPRESS HOLDINGS selló el acuerdo a través de una empresa de propósito especial que es una filial de propiedad absoluta de Nippon Express Europe GmbH, a su vez una filial europea de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, y completó todos los procedimientos necesarios para convertir estas empresas recién adquiridas en filiales de NIPPON EXPRESS HOLDINGS.

Logo: https://kyodonewsprwire.jp/img/202401105102-O3-88i1W129

Imagen: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Con su sede en Austria, cargo-partner tiene una sólida base de negocios logísticos en Europa Central y del Este, una región que atrae cada vez más la atención como clúster industrial en Europa. Es un grupo empresarial de gran reputación centrado principalmente en el transporte de carga aérea y marítima en Europa, Asia y América del Norte, ofreciendo también servicios de transporte por ferrocarril y camión y logística por contrato.

La adquisición de cargo-partner complementará la infraestructura logística del Grupo Nippon Express (en adelante "NX") en Europa Central y del Este, que se espera experimente un crecimiento futuro significativo como base de producción dentro de la región europea, y permitirá al Grupo NX expandir aún más su red global y mejorar los servicios que proporciona en la región europea.

La expansión resultante en el volumen de carga aérea y marítima manejada también fortalecerá la competitividad del grupo en el mercado global, le permitirá responder a las diversas necesidades de sus clientes globales, mejorará su capacidad para satisfacer la demanda logística entre Asia y Europa y otros lugares, y reforzará su estructura de cuentas global.

Dado que el Grupo NX y su socio de carga tienen diferentes bases de clientes y diferentes fortalezas en países y regiones específicos, buscarán crear sinergias en sus operaciones logísticas a través de la complementación mutua, acelerando así la expansión y el desarrollo de sus negocios globales.

En el futuro, Grupo NX y cargo-partner maximizarán las sinergias que generen como una entidad unificada para ayudar a crear valor para los clientes y partes interesadas de Grupo NX.

Perfil del grupo cargo-partner: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202401105102-O1-lsb3Krgt.pdf

Sitio web de Nippon Express: https://www.nipponexpress.com/

Cuenta oficial de LinkedIn de Grupo Nippon Express: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-holdings-completa-la-adquisicion-de-acciones-en-cargo-partner-de-alemania-302041535.html