NIPPON EXPRESS lanza una nueva película que destaca su papel esencial en la logística global

(Información remitida por la empresa firmante)

TOKIO, 4 de septiembre de 2023 /PRNewswire/ --

- Vaya detrás de escena de la logística global con la nueva película de NIPPON EXPRESS -

NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. lanzó una nueva película "Finding the Way" el 1 de septiembre. El cortometraje sigue a los empleados de NIPPON EXPRESS de Japón, Estados Unidos y Europa mientras coordinan envíos estratégicos para la industria de semiconductores. Vaya detrás de escena de la logística global, desde las rutas de la Irlanda rural hasta el puerto de Long Beach, California, hasta los almacenes de última generación impulsados por robots en Japón.

Logo: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Imagen de la película: https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/r...

Acerca de la película de la marca

Las máquinas que construyen semiconductores son frágiles, complejas e increíblemente valiosas. Dichos equipos, que fabrican los chips que alimentan todo, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles, no pueden ser empujados, volcados o mal manipulados mientras viajan de un fabricante a otro. Enviarlo a todo el mundo requiere un equipo único de especialistas.

Ahí es donde entra en juego NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC. La empresa de logística global maneja algunas de las cargas más frágiles del mundo, desde equipos semiconductores hasta obras de arte de valor incalculable. Una nueva película de la marca, "Finding the Way", muestra la dedicación, la creatividad y la atención al detalle de la empresa mientras envía productos esenciales a todo el mundo.

La película también destaca la historia de NX Group, que ahora opera en más de 50 países manteniendo su herencia y valores japoneses, como un profundo compromiso con el servicio al cliente.

Mire "Finding the Way" en el sitio web del Grupo, su canal de YouTube o su cuenta oficial de LinkedIn. Hay dos versiones disponibles: larga duración (4 minutos y 30 segundos) y corta (1 minuto). Se puede ver en tres idiomas: japonés, inglés y chino.

Para ver la película de la marca, visite:Sitio web: https://www.nipponexpress.com/YouTube: https://www.youtube.com/@nittsuLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nippon-express-group/

Descripción general de la película de la marca- Título: Finding the Way- Fecha de lanzamiento: viernes, 1 de septiembre de 2023- Formatos: Duración completa (4 min. 30 seg.), duración corta (1 min.)- Idiomas incluidos: japonés, inglés, chino

Mensaje corporativo del Grupo: "We Find the Way" https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308298588-O1-y0czMi82.pdf

Algunas escenas de la película son: https://kyodonewsprwire.jp/attach/202308298588-O2-iDj33ht9.pdf

Para descargar fotos, visite: https://kyodonewsprwire.jp/release/20230...

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/nippon-express-lanza-una-nueva-pelicula-que-destaca-su-papel-esencial-en-la-logistica-global-301916578.html