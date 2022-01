EL "NOBEL JUDÍO" CONCEDIDO A ALBERT BOURLA, CONSEJERO DELEGADO DE PFIZER (1)

Dr. Albert Bourla. Credit: Joshua Jordan - THE GENESIS PRIZE FOUNDATION/PR NEWSWIRE

El presidente del Genesis Prize destaca el inmenso papel de los científicos y médicos judíos en la lucha contra la pandemia: "Un momento de gran orgullo para toda la comunidad judía"

JERUSALÉN, 20 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Hoy, la Genesis Prize Foundation anunció al doctor Albert Bourla, presidente y consejero delegado de Pfizer, como el ganado del 2022 Genesis Prize. El doctor Bourla recibió el mayor número de votos en una campaña mundial recientemente concluida, durante la cual 200.000 personas de 71 países votaron en línea. La elección de los votantes fue respaldada por unanimidad por los nueve jueces del Comité de Selección del Genesis Prize.

El Comité elogió al doctor Bourla por su liderazgo, determinación y, sobre todo, por su voluntad de asumir grandes riesgos. A diferencia de los consejeros delegados de la mayoría de las otras grandes empresas que trabajan en el desarrollo de vacunas contra la COVID-19, el doctor Bourla rechazó miles de millones de dólares de subvenciones federales estadounidenses para evitar la burocracia gubernamental y acelerar el desarrollo y la producción de la vacuna. Como resultado, la vacuna de COVID-19 de Pfizer estuvo lista en un tiempo récord: meses en lugar de años.

El Genesis Prize anual, dotado con un millón de dólares, es el "Nobel Judío" por TIME Magazine, que honra a personas extraordinarias por sus destacados logros profesionales, su contribución a la humanidad y su compromiso con los valores judíos. El Doctor Bourla se convierte en el noveno galardonado con el Genesis Prize. Sigue al cineasta y filántropo Steven Spielberg, que recibió el Genesis Prize en 2021, y al legendario activista de los derechos humanos Natan Sharansky, galardonado en 2020.

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, entregará el Genesis Prize al doctor Bourla en una ceremonia en Jerusalén prevista para el 29 de junio.

Siguiendo la tradición establecida por el laureado inaugural, Michael Bloomberg, todos los galardonados con el Genesis Prize han optado por destinar la dotación económica a causas filantrópicas. El doctor Bourla ha pedido a la Genesis Prize Foundation que destine su premio de un millón de dólares a proyectos destinados a preservar la memoria de las víctimas del Holocausto, con especial énfasis en la tragedia sufrida por la comunidad judía griega.

Nacido en Tesalónica (Grecia), el doctor Bourla se crió en una familia que conoció de primera mano los horrores del Holocausto. Sus padres fueron unos de los únicos 2.000 supervivientes de una antigua y próspera comunidad judía de 50.000 personas, que fue casi completamente eliminada por los nazis.

"Estoy encantado de dar la bienvenida al Doctor Albert Bourla a la distinguida familia de galardonados con el Genesis Prize", dijo el cofundador y presidente de la Genesis Prize Foundation, Stan Polovets. "El doctor Bourla personifica dos de los valores judíos más fundamentales: el compromiso con la santidad de la vida y la reparación del mundo. Y aunque la pandemia está lejos de haber terminado, millones de personas están vivas y sanas gracias a lo que el doctor Bourla y su equipo de Pfizer han logrado".

El doctor Albert Bourla dijo: "No me propuse vivir una vida pública, y nunca podría haber imaginado que algún día podría recibir el profundo honor del Genesis Prize y estar al lado de mis extraordinarios compañeros nominados. Lo acepto con humildad y en nombre de todos mis colegas de Pfizer que han respondido a la llamada urgente de la historia en estos dos últimos años y que juntos han doblado el arco de nuestro destino común. Me crié en una familia judía que creía que cada uno de nosotros es tan fuerte como los lazos de nuestra comunidad; y que todos estamos llamados por Dios a reparar el mundo. Espero estar en Jerusalén para aceptar este honor en persona, que simboliza el triunfo de la ciencia y una gran esperanza para nuestro futuro".

Al anunciar la selección del doctor Bourla, la Genesis Prize Foundation destacó la amplia contribución de numerosos científicos, médicos y funcionarios sanitarios judíos que ayudaron a salvar vidas durante la pandemia de COVID-19. La Fundación destacó específicamente las contribuciones de las siguientes personas:

Dr. Drew Weissman , Profesor de Investigación de Vacunas en la Universidad de Pensilvania, cuyo descubrimiento de una nueva plataforma de ARNm modificado con nucleósidos permitió la creación de vacunas pioneras de ARNm;

, Profesor de Investigación de Vacunas en la Universidad de Pensilvania, cuyo descubrimiento de una nueva plataforma de ARNm modificado con nucleósidos permitió la creación de vacunas pioneras de ARNm; Dr. Mikael Dolsten , Director Científico de Pfizer, que dirigió el desarrollo de la vacuna de Pfizer en un tiempo récord;

, Director Científico de Pfizer, que dirigió el desarrollo de la vacuna de Pfizer en un tiempo récord; Dr. Tal Zaks , Director Médico de Moderna durante el desarrollo de la exitosa vacuna mRNA 1273;

, Director Médico de Moderna durante el desarrollo de la exitosa vacuna mRNA 1273; Dr. Joanne Waldstreicher , Director Médico de Johnson & Johnson, que ha suministrado con éxito la vacuna vectorial de COVID-19;

, Director Médico de Johnson & Johnson, que ha suministrado con éxito la vacuna vectorial de COVID-19; Académico Alexander Gintsburg , Director, Gamaleya Institute for Epidemiology and Microbiology, que desarrolló la vacuna Sputnik;

, Director, Gamaleya Institute for Epidemiology and Microbiology, que desarrolló la vacuna Sputnik; Dr. Anatoly Altstein, Director Científico, Gamaleya Institute for Epidemiology and Microbiology, que dirigió el desarrollo de la vacuna Sputnik;

Director Científico, Gamaleya Institute for Epidemiology and Microbiology, que dirigió el desarrollo de la vacuna Sputnik; Dr. Rochelle Walensky , Director, US Centers for Disease Control and Prevention, que coordina la respuesta de la sanidad pública estadounidense a la pandemia;

, Director, US Centers for Disease Control and Prevention, que coordina la respuesta de la sanidad pública estadounidense a la pandemia; Jeffrey Zients , White House Coronavirus Response Coordinator, que supervisa la respuesta del gobierno federal estadounidense a la pandemia, incluida la distribución de vacunas.

El presidente del Genesis Prize, Stan Polovets, dijo: "Este es un momento de gran orgullo, no sólo para el doctor Bourla, sino para toda la comunidad judía. Un pueblo tan pequeño en número está teniendo un impacto tan grande en este esfuerzo mundial por salvar vidas".

Polovets añadió: "El doctor Bourla es una estrella brillante en la constelación de destacados científicos y médicos judíos que están al frente de la lucha contra la pandemia. Esperamos que estas extraordinarias personas, y sus colegas, se unan a nosotros en Jerusalén para seguir unidos en nuestra determinación común de salvar vidas y honrar nuestra herencia".

INFORMACIÓN

El Genesis Prize es un premio mundial que celebra los logros y la contribución de los judíos a la humanidad. Lanzado en 2013, el Premio se financia a través de una dotación permanente de 100 millones de dólares establecida por la Genesis Prize Foundation.

Los anteriores galardonados con el Genesis Prize son el exalcalde de Nueva York y filántropo Michael Bloomberg (2014); el actor, productor y activista por la paz Michael Douglas (2015); Itzhak Perlman, violinista virtuoso y defensor de las personas con necesidades especiales (2016); el escultor y defensor de los derechos de los refugiados Sir Anish Kapoor (2017); la actriz ganadora del Oscar y activista social Natalie Portman (2018); el propietario de New England Patriots y fundador de una nueva fundación para combatir el antisemitismo Robert Kraft (2019); el legendario líder judío y activista de los derechos humanos Natan Sharansky (2020) y el cineasta Steven Spielberg (2021). En 2018, la Genesis Prize Foundation honró a la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg con su premio inaugural a la Trayectoria de toda una vida por su contribución a la justicia social y la igualdad de derechos. En 2021, el fallecido rabino Lord Jonathan Sacks fue honrado con un Premio Póstumo a la Trayectoria de toda una vida en reconocimiento a su ilustre trabajo de toda la vida como maestro de los valores judíos y defensor del diálogo interreligioso e intercultural.

Todos los galardonados anteriores han donado sus premios monetarios a causas filantrópicas que les apasionan. Desde su creación, el Genesis Prize ha convertido el premio anual de un millón de dólares en iniciativas filantrópicas por un total de 45 millones de dólares, con subvenciones destinadas a 197 programas sin ánimo de lucro en 31 países, que han tenido un impacto directo en la vida de decenas de miles de personas.