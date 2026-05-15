Mira más lejos, con mayor nitidez: Nocpix irrumpe en el mercado de visores digitales con el NITE D70R de 12 MP

(Información remitida por la empresa firmante)

Imágenes de 12 MP, telémetro integrado y precisión de largo alcance redefinen el rendimiento en la caza diurna y nocturna

HEFEI, China, 15 de mayo de 2026/PRNewswire/ -- Nocpix, empresa centrada en el avance de la imagen electroóptica para exteriores y comprometida con el liderazgo en calidad de imagen, experiencia de usuario, control de calidad y servicio, anunció hoy el lanzamiento del NITE D70R, marcando así el primer paso de la marca en la categoría de visores digitales para rifles. Diseñado para situaciones de caza reales, este dispositivo combina imágenes de alta resolución con prácticas funciones de campo, ofreciendo una solución fiable tanto para uso diurno como nocturno.

Desde la caza de ciervos al amanecer hasta el control de depredadores al anochecer, el NITE D70R está diseñado para proporcionar claridad, precisión y confianza en condiciones cambiantes.

Diseñado para una precisión a larga distancia

Diseñado para disparos a larga distancia, el NITE D70R ayuda a los cazadores a detectar, calcular distancias y alcanzar objetivos con confianza a grandes distancias. Integra un telémetro láser de 1.200 m con una calculadora balística incorporada, lo que proporciona soluciones de disparo rápidas y precisas en condiciones de campo dinámicas. Un sistema óptico de alto rendimiento admite hasta 40 aumentos para una identificación clara de objetivos a larga distancia, mientras que el control de puesta a cero preciso garantiza una colocación del disparo consistente y repetible.

Imágenes de 12 MP para mayor detalle

La NITE D70R incorpora un sensor Ultra HD 4K de 12 MP (3536 3536), que ofrece una mayor densidad de píxeles para obtener detalles más nítidos, una reproducción de color más rica e imágenes más limpias. Su frecuencia de actualización de 60 Hz garantiza una visualización fluida y estable, mientras que el algoritmo de procesamiento de imagen patentado de Nocpix optimiza la salida en diversas condiciones de luz y ambientales.

Versatilidad diurna y nocturna

Para uso nocturno, la iluminación infrarroja de 850 nm y 940 nm proporciona capacidad de detección hasta 200 metros en total oscuridad (linterna infrarroja opcional). Esto permite a los cazadores mantener la percepción del entorno más allá de los límites de los sistemas ópticos estándar.

Manejo familiar, diseño optimizado

A pesar de su avanzada tecnología de imagen, el NITE D70R conserva la experiencia de tiro tradicional de un visor de rifle. Su tubo de 30 mm garantiza la compatibilidad con sistemas de montaje estándar, eliminando la necesidad de módulos externos y facilitando así una configuración más sencilla. La palanca de zoom continuo permite un control de aumento suave e intuitivo en el campo, y el zoom sin pérdidas de 5 a 15 mantiene la nitidez de la imagen en todo el rango de ajuste.

Para un uso prolongado, su pantalla de alta definición, combinada con una distancia ocular óptica optimizada, ofrece una experiencia de visualización cómoda y natural, incluso durante largas sesiones de tiro.

Con el NITE D70R, Nocpix establece un nuevo estándar en óptica digital para la caza, combinando tecnología de imagen de vanguardia con una usabilidad práctica para satisfacer las crecientes demandas de los cazadores.

NITE D70R: Claridad de 12 MP. Confianza a larga distancia.

Si desea más información:Departamento de marketing de NocpixEmail: info@nocpix.comPágina web: www.nocpix.com

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