Novagard consigue la Certificación UL 746E en dos revestimientos de conformación

CLEVELAND, 17 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- Novagard, una empresa innovadora y fabricante de selladores, recubrimientos, lubricantes y espumas de silicona, propiedad de una mujer, anunció que recibió la certificación UL 746E en dos de sus revestimientos de conformación.

Un revestimiento de conformación es una capa de película polimérica delgada que se aplica a las placas de circuito impreso (PCB) para proteger los circuitos de la humedad, el polvo y otros contaminantes. Las PCB se utilizan en un amplio espectro de industrias, incluidas la electrónica, la electrónica automotriz y para vehículos eléctricos, la industria aeroespacial, las energías renovables, la iluminación LED, los dispositivos médicos y los equipos de telecomunicaciones.

"Estamos encantados de que 800-505FC UV Alkoxy Dual Cure Sprayable Silicone y 500-210 General Purpose Conformal Coating pasaran las rigurosas pruebas requeridas para lograr la certificación UL 746E", dijo Robert Duan, Ph.D., vicepresidente de I+D de Novagard. "En Novagard, estamos comprometidos a ofrecer productos que cumplan con los estándares más altos que exigen nuestros clientes."

La certificación UL 746E se obtiene después de que el producto pase una serie de pruebas destinadas a evaluar si un revestimiento de conformación puede resistir sobretensiones eléctricas repentinas y mantener su integridad dieléctrica. Estos se realizan en sucesión e incluyen: prueba de voltaje transitorio, prueba de resistencia dieléctrica y ruptura dieléctrica. También se realizó una prueba de inflamabilidad de combustión vertical como parte de la certificación UL 746E, y ambos recubrimientos tienen una clasificación V1.

800-505FC UV Alkoxy Dual Cure Sprayable Silicone cura en 3 a 5 segundos después de la exposición a la luz ultravioleta. Tiene un curado humectante alcoxi neutro secundario para las áreas sombreadas que comienza de inmediato y desarrolla una adhesión total en horas.

500-210 General Purpose Conformal Coating es una silicona rociable transparente curada con humedad que ofrece un procesamiento simple de "dispensar y olvidar" y un rendimiento sin pegajosidad en tan solo 10 minutos.

Con la miniaturización y electrificación de todo, las siliconas juegan un papel vital en el proceso de fabricación actual. Las siliconas de curado por humedad y UV/doble curado de Novagard se curan sin pegajosidad en una fracción del tiempo necesario para los revestimientos de conformación tradicionales. Después del curado UV inicial, el curado secundario asegura que no quede ningún recubrimiento sin reaccionar en las áreas de sombra.

Las siliconas de grado electrónico de Novagard ofrecen un rendimiento superior en entornos duros y exigentes. Combinan mayor flexibilidad y resistencia a altas temperaturas, ofreciendo más versatilidad en el proceso de diseño y montaje. Las siliconas de Novagard sellan, unen, recubren, empaquetan y encapsulan para proteger componentes y módulos sensibles, mejorando y permitiendo las innovaciones tecnológicas de sus clientes. Estos materiales de alto rendimiento NO contienen solventes agregados (no isocianatos, benceno, tolueno, etilbenceno o xileno) y no contienen PFAS.

Novagard hará una demostración de sus recubrimientos de conformación certificados UL 746E en el stand 1845 en The Battery Show en Novi, MI (del 12 al 14 de septiembre).

Acerca de NovagardNovagard, una empresa comercial certificada de mujeres con sede en Cleveland, Ohio, es líder del mercado en tecnología de silicona alcoxi de curado dual/UV para dispositivos electrónicos y ensamblajes de componentes. Novagard, uno de los primeros pioneros de esta tecnología, aprovecha sus capacidades de fabricación e I+D para innovar constantemente y expandir su línea de productos para satisfacer las demandas de los productos actuales y los requisitos de velocidad de fabricación. Para más información, visite novagard.com.

