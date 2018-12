Nueva gama de neumáticos para camiones de servicio mixto OMNITRAC de Goodyear (1)

Publicado 27/11/2018 12:31:22 CET

Mayor robustez y una vida útil más larga[1] así como garantía de daños accidentales y de recauchutado

MADRID, Nov. 27, 2018 /PRNewswire/ -- Goodyear presenta una nueva gama de neumáticos para camiones de servicio mixto que ofrece una resistencia óptima a los daños y una vida útil más larga que los neumáticos de servicio mixtos anteriores de Goodyear, además de una garantía de daños accidentales y recauchutado. La nueva gama OMNITRAC presenta la nueva tecnología DuraShield y combina una excelente robustez con un mejor rendimiento y recauchutado.

https://mma.prnewswire.com/media/746012/Goodyear_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/746012/Goodyear_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/788596/Goodyear_OMNITRAC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/788596/Goodyear_OMNITRAC.jpg]

Los nuevos neumáticos han sido desarrollados para los vehículos que operan en las aplicaciones de servicio mixto de hoy en día, donde se enfrentan a las difíciles condiciones de lugares sin pavimentar, pero con un predominio de las carreteras. Estos incluyen volquetes, mezcladoras de cemento, bombas de hormigón y camiones de plataforma que operan en la construcción, así como camiones en las industrias de desechos, reciclaje, madera y agricultura.

La nueva gama OMNITRAC comprende 10 tamaños (seis neumáticos para el eje direccional OMNITRAC S y cuatro neumáticos para el eje de tracción OMNITRAC D), incluida una nueva para la industria de servicios mixtos. Este tamaño 315/70 R22,5 cubre la tendencia creciente del uso de unidades tractoras estándar en este sector del mercado.

DuraShield es una nueva tecnología de Goodyear con un cinturón exterior exclusivo para una resistencia adicional a los daños de la carcasa que también mejora la capacidad de recauchutado. La nueva gama OMNITRAC ofrece una vida útil mejorada[1] y el cumplimiento completo del estándar 3PMSF para cumplir con los requisitos cada vez más exigentes para los neumáticos de invierno.

Otra característica de los neumáticos es la integración de la identificación por radiofrecuencia (RFID, por sus siglas en inglés) que permite una identificación y conectividad sencillas con los sistemas de seguimiento y gestión de neumáticos. La garantía[2] Goodyear OMNITRAC le da a las flotas mayor tranquilidad al cubrir los daños por impactos accidentales que hacen que un neumático registrado sea reparable e inutilizable. También garantiza el 100% adicional de garantía de aceptación[3] de la carcasa.

"Los operadores de flotas de servicio mixto de hoy demandan neumáticos que ofrecen tanto una capacidad versátil en carretera como una mayor resistencia a las condiciones encontradas tanto en carreteras como fuera de las mismas," dijo Benjamin Willot, Director de Marketing de Neumáticos para Vehículos Comerciales en Goodyear. "Nuestros nuevos neumáticos OMNITRAC son un desarrollo adicional de nuestra gama anterior y ahora cuentan con la tecnología DuraShield para hacerlos aún más resistentes y ofrecer una mayor vida útil. Estamos tan seguros de la robustez de estos neumáticos que los garantizamos contra daños accidentales."

OMNITRAC S

El neumático para el eje direccional OMNITRAC S está diseñado para hacer frente a las condiciones específicas que se presentan en la industria de la construcción moderna y aplicaciones similares en las que se experimenta una alta proporción del uso en carretera además del uso fuera de la carretera en obras. Las ventajas que ofrece este neumático son un buen rendimiento del desgaste en carretera, además de niveles significativamente altos de resistencia a los daños de la banda de rodadura y una excelente capacidad de recauchutado gracias a la innovadora tecnología DuraShield.

OMNITRAC D

El nuevo neumático para ejes de transmisión OMNITRAC D presenta una banda de rodadura con tres filas de bloques direccionales con laminillas, que optimizan el rendimiento en autopistas y en invierno. El OMNITRAC D proporciona un buen rendimiento de desgaste en la carretera, una excelente tracción en todas las superficies durante toda su vida útil, una vida útil más larga y una capacidad de recauchutado garantizada. Gracias a la tecnología DuraShield, la durabilidad de la carcasa y la resistencia a los daños de la banda de rodadura mejoran significativamente con un alto nivel de resistencia a las virutas/objetos punzantes rodando con un alto, incluido el funcionamiento en marcha atrás

NUEVOS TAMAÑOS DE OMNITRAC

AGA RRE EN MOJA DO NEUMÁTICO ÍNDICE DE VELOCI DAD E F E M ICIENCIA DE ISIONES DE COMBUSTIB LE RUIDO (dB) T A M AÑO ÍNDICE DE CARGA 3 P M S F OMNITRAC S 13R22.5 156/150 K Sí C B (71) OMNITRAC S 295/80R22.5 152/148 K Sí D B (71) OMNITRAC S 315/80R22.5 156/150 K Sí D B (73) OMNITRAC S 315/70R22.5 156/150 Alta Carga K Sí en desarrollo OMNITRAC S 385/65R22.5[2] 160 (158) K (L) Sí en desarrollo OMNITRAC S 325/95R24[4] 162/160 K Sí C B (72) OMNITRAC D 13R22.5 156/150 K Sí D B (75) OMNITRAC D 295/80R22.5 152/148 K Sí D B (75) OMNITRAC D 315/80R22.5 156/150 K Sí D B (75) OMNITRAC D 315/70 R 22.5 154/150 (152/148) K (M) Sí en desarrollo

Neumáticos para remolques

