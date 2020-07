Nueva medida de higiene COVID-19 que estará disponible este otoño

Nuevo nebulizador salino nasal, FEND, muestra reducir las partículas en el aire exhalado en un 99% durante un máximo de seis horas; Diseñado para limpiar las gotas de las vías respiratorias que son demasiado pequeñas para que las máscaras faciales convencionales las capturen

CAMBRIDGE, Massachusetts, 8 de julio de 2020 /PRNewswire/ -- Sensory Cloud, una empresa emergente tecnológica que diseña soluciones a problemas del bienestar humano y atención sanitaria a través de descubrimientos pioneros en las fronteras del olfato y la biología respiratoria, anunció planes para el lanzamiento en septiembre de su nuevo producto de higiene FEND, tras la publicación el martes de la investigación científica [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2850929-1&h=3466123410&u...] que demuestra la seguridad y eficacia del producto.

FEND es una nueva solución salina nasal, compuesta de sales fisiológicas naturales presentes en el agua del océano, que los trabajadores sanitarios, y cualquier persona en riesgo de exposición a SARS-CoV-2, puede utilizar para la limpieza nasal mediante la inspiración nasal profunda de una nebulización salada, generada por el dispensador de mano, Nimbus. FEND limpia los conductos de aire de las gotas de líquido de revestimiento de las vías respiratorias que generamos en la respiración natural. Estas gotas de las vías respiratorias pueden llevar una infección del aire. La limpieza de las vías respiratorias de estas partículas reduce el riesgo de movimiento de la infección dentro y fuera de los pulmones, un beneficio de higiene para el usuario y el medio ambiente.

"Las mascarillas convencionales, el lavado de manos y el distanciamiento social son prácticas de higiene esenciales a la luz de la pandemia de COVID-19, mientras que estas medidas de higiene no limpian nuestro sistema respiratorio de la mayoría de las partículas potencialmente infecciosas que exhalamos durante la respiración natural", dijo el autor principal de un artículo científico publicado hoy en Quarterly Reviews of Biophysics Discovery, Dr. David Edwards de la Universidad de Harvard y fundador de Sensory Cloud. "Alrededor del 80% de estas partículas tienen menos de una micra de tamaño, y no son filtradas eficazmente por mascarillas faciales convencionales. Limpiar nuestras vías respiratorias de estas partículas es una nueva medida higiénica que puede ser de valor fundamental para los trabajadores sanitarios, todos nosotros regresando al trabajo y a la escuela, y para todos aquellos para quienes el distanciamiento social no es una opción".

FEND se basa en las soluciones patentadas NasoCalm (PUR003 y PUR006) desarrolladas por Pulmatrix, Inc., y licenciadas para Sensory Cloud para la administración nasal OTC y la comercialización en todo el mundo.

El producto es todo natural y libre de fármacos.

Administrado entre una y tres veces al día, se ha demostrado que FEND limpia las vías respiratorias de las partículas en el aire que las mascarillas faciales pierden hasta en un 99% durante un máximo de 6 horas, como se demuestra en el estudio de voluntarios humanos publicado el martes. Crítica para su eficacia higiénica es la naturaleza de la nebulización producida por el dispensador nasal de Sensory Cloud , Nimbus, que produce gotas FEND de aproximadamente 10 micras de tamaño, demasiado pequeñas para penetrar en los pulmones, al tiempo que permite que las sales fisiológicas se depositen eficazmente en la nariz, la tráquea y los bronquios donde se generan muchas partículas exhaladas en el aire.

Se espera que FEND se venda online en hellofend.com. La compañía espera los primeros envíos en septiembre.

Los kits de inicio de FEND, que incluyen un dispositivo de entrega Nimbus y 2 botellas FEND (1/2 onza cada una), se venderán a 49 dólares, mientras que las recargas individuales de botellas FEN se venderán a 6 dólares. Cada frasco FEND suministra aproximadamente 250 limpiezas nasales.

Reconociendo la importancia de una higiene efectiva para abordar la actual crisis sanitaria mundial, la Compañía se compromete a facilitar el acceso al producto una vez que esté disponible para las poblaciones necesitadas en riesgo, incluidos los trabajadores de la salud, los residentes de residencias de ancianos, los presos, los estudiantes y los maestros, en todo el mundo a través de asociaciones y compromisos sin ánimo de lucro. Una de estas asociaciones será en la India, donde la Compañía planea un ensayo clínico este verano, junto con los ensayos en humanos de Estados Unidos y pilotos en el Beth Israel Hospital en Boston, y algunos entornos de fábrica, oficina y escuela. Los detalles del programa caritativo FEND serán anunciados a finales de este verano por el miembro de la junta de Sensory Cloud Dr. Dennis Ausiello, Profesor Distinguido en la Escuela de Medicina de Harvard y el Mass General Hospital.

"A medida que nuestros trabajadores de la salud continúan la lucha contra esta enfermedad increíblemente tenaz, y a medida que los trabajadores esenciales de todo el mundo arriesgan sus vidas, la ciencia necesita hacer algo para ayudar. He participado con David en el desarrollo de esta innovación de higiene increíblemente simple, segura, pero eficaz durante los últimos diecisiete años desde la concepción del producto en una de las clases de David en la Universidad de Harvard y la primera epidemia de SARS. Con FEND emergiendo ahora como una intervención práctica de higiene, estoy encantado y honrado de liderar el esfuerzo para conseguirlo sin coste alguno para aquellos que más lo necesitan y no pueden pagarlo".

Acerca de Sensory Cloud

Sensory Cloud es una empresa emergente de tecnología con sede en Boston que diseña soluciones a problemas de bienestar humano y atención médica a través de descubrimientos pioneros en las fronteras del olfato y la biología respiratoria. Sensory Cloud está desarrollando una línea patentada de productos de consumo basada en sus plataformas patentadas de olfato y desinfección para la salud humana y el bienestar. La Compañía lanzará FEND en el otoño de 2020 para su uso como protección higiénica esencial contra COVID-19 y otras enfermedades infecciosas en el aire, como la gripe.

Acerca de PulmatrixPulmatrix es una empresa biofarmacéutica en estadio clínico que desarrolla terapias inhaladas innovadoras para abordar enfermedades pulmonares y no pulmonares graves utilizando su tecnología patentada iSPERSE(TM). La gama de productos patentados de la Compañía se centra inicialmente en el avance de los tratamientos para enfermedades pulmonares graves, incluyendo Pulmazole, un antifúngico inhalado para pacientes con aspergilosis broncopulmonar alérgica ("ABPA"), y PUR1800, un inhibidor de la quinasa de espectro estrecho en el cáncer de pulmón. Los candidatos a productos de Pulmatrix se basan en iSPERSE(TM), su plataforma patentada de administración de polvo seco, que busca mejorar la entrega terapéutica a los pulmones maximizando las concentraciones locales y reduciendo los efectos secundarios sistémicos para mejorar los resultados de los pacientes.

CONTACTO: CONTACTO: sensorycloud@dkcnews.com