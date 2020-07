Nueve empresas líderes lanzan una nueva iniciativa para acelerar el progreso a un futuro cero neto (2)

A.P. Moller - MaerskSøren Skou, consejero delegado de A.P. Moller - Maersk, dijo: "A.P. Moller - Maersk se compromete con un futuro neutral en carbono para el transporte y la logística. Para contribuir al objetivo del acuerdo de París, anunciamos nuestra ambición de tener emisiones de CO2 cero neto para 2050 en 2018. Desde entonces, hemos tomado varias medidas concretas para descarbonizar la industria. El objetivo general de mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados solo puede alcanzarse mediante fuertes alianzas en los sectores y empresas. Estamos por tanto encantados de unirnos a Microsoft y a otras compañías globales en la iniciativa Transform to Net Zero".

BSRAron Cramer, director general y consejero delegado de BSR, dijo: "En la última década, muchas empresas se han comprometido con los objetivos cero neto. Ahora es el momento de acelerar las acciones necesarias para lograr este objetivo esencial. Nuestra ventana para estar por debajo de los 1,5 grados de calentamiento se está cerrando, y rápido. Ahora estamos en una década decisiva, en la que debemos descarbonizar urgentemente la economía, si queremos evitar los peores impactos del cambio climático. Por ello, Transform to Net Zero es tan importante. Más que solamente establecer un alto baremo para la inspiración, Transform to Net Zero ofrecerá a las compañías un mapa de ruta accionable que les permita transformar sus empresas para luchar y modelar una economía cero neto".

DanoneEmmanuel Faber, presidente y consejero delegado de Danone, dijo: "Nuestro marco de acción One Planet. One Health pone el clima en el centro de la transformación del sistema alimentario. La neutralidad del carbono no es opcional para Danone, es una manera de reinventar nuestro modelo de crecimiento. Esta revolución no puede lograrse en solitario. Por ello creo firmemenente en el poder colectivo de Transform to Net Zero. Compartamos las prácticas recomendadas y construyamos nuevos sistemas para crear soluciones basadas en evidencia que nos ayuden a impulsar el cambio y mantener el calentamiento global por debajo de 1,5°C".

Fondo de Defensa MedioambientalFred Krupp, director general del Fondo de Defensa Medioambiental, dijo: "El vacío entre dónde estamos en el cambio climático y dónde necesitamos estar continúa creciendo. Así lo hace el vacío entre las empresas que solo hablan de medidas y las que realmente hacen el trabajo. Esta nueva iniciativa mantiene un tremendo potencial para cubrir estos vacíos. Especialmente si otras empresas siguen los pasos de la coalición, dirigiendo por el ejemplo y utilizando la herramienta más potente que las compañías tienen para combatir el cambio climático: su influencia política".

Mercedes-Benz AGOla Källenius, presidente de la junta directiva de Daimler AG y Mercedes-Benz AG, dijo: "Si hay una lección que podemos aprender de lidiar con la pandemia del COVID-19 es cuánto podemos lograr si actuamos juntos. Esta es la única manera de la que podemos ganar la lucha contra el cambio climático. Necesitamos fijar objetivos comunes y aplicar medidas para lograrlos. Por ello estamos uniéndonos a la 'Transform to Net Zero'. Nuestra misión en Mercedes-Benz es la movilidad CO2-neutral. Estamos haciendo un buen progreso hacia este fin y estamos determinados a seguir adelante".

MicrosoftBrad Smith, director general de Microsoft, dijo: "Ninguna compañía puede abordar la crisis climática en solitario. Por ello las compañías líderes están desarrollando y compartiendo las prácticas recomendadas, investigación y aprendizajes para ayudar a todos a avanzar. Si una compañía acaba de empezar o está en buen camino, Transform to Net Zero puede ayudarnos a convertir los compromisos de carbono en progreso real hacia un futuro cero neto".

Natura &Co.Roberto Marques, presidente ejecutivo de la junta y consejero delegado del grupo de Natura &Co., dijo: "En Natura &Co creemos verdaderamente en la cooperación. Recientemente lanzamos nuestro 2030 Commitment to Life en el que establecemos para todos nuestros negocios el objetivo de convertirse en cero carbono neto en 10 años. Pero para abordar la crisis climática que el mundo está afrontando, necesitamos ayudarnos unos a otros para hacer más y más rápido. La iniciativa cero neto lucha por hacer precisamente eso, reuniendo a compañías comprometidas con hacer los cambios adecuados al ritmo adecuado. Estamos comprometidos con construir un futuro más brillante que permite no solo un mundo más verde para las futuras generaciones sino la recuperación económica bajo las nuevas premisas que la sociedad está demandando".

NIKE, Inc.Andy Campion, director de operaciones de NIKE, Inc., dijo: "Cuando se trata de proteger el campo de juegos que compartimos -nuestro planeta- no hay un momento que perder. Por ello, no esperamos soluciones al cambio climático, estamos reuniéndonos como líderes globales para crearlas. Si actuamos ahora y trabajamos juntos, podemos impulsar un progreso importante hacia un futuro más sostenible. Seremos incansables en nuestro camino hacia asegurar un planeta saludable para las próximas generaciones de atletas".

StarbucksKevin Johnson, director general y consejero delegado de Starbucks, dijo: "Starbucks aspira a ser una compañía positiva en recursos creando nuestra larga historia en sostenibilidad. Nos unirnos a Transform to Net Zero alineado con nuestra aspiración de un futuro más sostenible. Asociándonos con otras compañías de valores similares, crearemos prácticas recomandadas, defenderemos las políticas gubernamentales positivas y apoyaremos una transición equitativa. Creemos en impulsar un cambio real y animamos a otras organizaciones a unirse a nosotros en este esfuerzo crítico para la humanidad".

UnileverAlan Jope, consejero delegado de Unilever, dijo: "La crisis climática no es solo una amenaza para nuestro entorno, sino para las vidas y medios de vida, y es crítico que todos participemos en abordarla. El mundo empresarial del futuro no puede parecerse al actual; además de la descarbonización, se necesita una transformación total del sistema. Por ello estamos encantados de unirnos a otras empresas líderes como miembros fundadores de Transform to Net Zero para poder trabajar juntos y acelerar este cambio estratégico que es necesario para lograr las emisiones cero neto; en el caso de Unilever, para 2039".

WiproThierry Delaporte, consejero delegado y director gerente de Wipro Limited, dijo: "Estamos entusiasmados de ser un socio fundador de Transform to Net Zero. Está estrechamente alineada con nuestros valores y nuestro compromiso con la sostenibilidad. El cambio climático es un reto decisivo de nuestros tiempos y creemos firmemente que las empresas deben intensificar y abordar los retos frontalmente. Un foro de asociación como este puede ayudar a catalizar y acelerar dicha respuesta y guiar nuestras implicaciones futuras en la cadena de valor mediante un espítritu colaborador de soluciones transformacionales e innovadoras".

