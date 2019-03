Nuevo Piëch Mark Zero - Impulsando el placer la innovación para la nueva era eléctrica (1)

Publicado 03/03/2019 15:01:25 CET

- Piëch Automotive celebra la presentación mundial de su nuevo coche deportivo eléctrico Piëch Mark Zero en el Geneva Motor Show el martes 5 de marzo a las 11:45 a.m. - Piëch Automotive presenta un estudio de un nuevo coche deportivo eléctrico purista denominado Piëch Mark Zero - El GT puramente eléctrico cuenta con una autonomía de 500 km (311 millas) (WLTP) - Nuevo tipo de batería: 80% de carga en solo 4:40 minutes - El Concept Car Piëch Mark Zero representa el inicio de una nueva gama de producto - La arquitectura flexible y abierta del vehículo permite una variedad de sistemas y carrocerías - DESTEN Group es el socio de baterías de Piëch Automotive, mientras que Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. contribuye a la infraestructura de carga

La innovación se junta con la sensación de coche deportivo. Un estudio del un nuevo coche deportivo eléctrico Piëch Mark Zero combina los atributos habituales de los coches deportivos y las tecnologías innovadoras con una carrocería atemporal y atractiva. Se trata del primero dentro de una gama de productos que llevará al mercado Piëch Automotive en los próximos tres años. La arquitectura de vehículo flexible y abierto permite el uso de una variedad de sistemas de conducción - como conducción eléctrica, híbrida, pila de combustible o motor de combustión interna. El nuevo tipo de pila de batería apenas se calienta durante las fases de carga y descarga; cuenta con una elevada tasa de recuperación y se puede cargar hasta el 80% en 4:40 minutos. Esto significa que la carga rápida tan solo necesita de un tiempo superior marginal frente al repostaje de un coche de combustible convencional.

Piëch Automotive es un fabricante de vehículos alemán y suizo con sedes en Zurich y Munich. Hace tres años y medio, los fundadores y propietarios de Piëch Automotive, Toni Piëch y el vice-consejero delegado/director creativo, Rea Stark Rajcic, tuvieron la idea de desarrollar una nueva arquitectura de vehículo nuevo y flexible. El primer coche que crearon es el Piëch Mark Zero, un vehículo que integra la fascinación de un coche deportivo dentro de la era eléctrica. Se mostrará por primera vez en el 2019 Geneva Auto Show.

Piëch Automotive - lujo atemporal

La marca Piëch hace referencia al lujo atemporal y tecnología moderna que sitúan a las personas en el centro. El responsable creativo, Stark Rajcic, destacó: "Nuestro objetivo es apoyar una experiencia de conducción emocional con una tecnología actualizada. Está previsto que ayude al conductor, pero que no le distraiga. Y es una sensación absoluta de coche deportivo: conducir, no dejar que te conduzcan. Por supuesto, la arquitectura del vehículo va dirigida hacia la conducción autónoma, pero dejaremos eso para los modelos siguientes".

El paquete permite un manejo de coche deportivo

Gracias a la colocación de las baterías (una en el túnel central, el resto en el eje trasero), la distribución de pesos y el manejo se espera sean similares a las de los coches deportivos convencionales con motor de combustión. En contraste con la colocación popular bajo el suelo, esto permite una posición más baja para sentarse típica de un coche deportivo, además de un manejo precios, dando al conductor una respuesta inmediata. El vice-consejero delegado, Piëch, resume los requisitos de producto para el nuevo Piëch Mark Zero: "Hemos desarrollado un coche deportivo que nosotros mismos querríamos comprar, y hemos hablado desde hace tiempo con muchos aficionados acerca de lo que faltaba en el mercado. Queríamos ofrecer un clásico moderno que no estuviera sujeto a los ciclos de consumo. El conductor de este vehículo deportivo deberá disfrutar de cada minuto que pase en el coche".

Rendimiento deportivo y carga rápida -80% en 4:40 minutos

El Piëch Mark Zero es un GT eléctrico con una autonomía de 500 kilómetros (311 millas) según WLTP. El tipo especial de batería apenas se calienta durante las fases de carga y descarga. Las corrientes significativamente superiores pueden fluir al tiempo que la temperatura de la célula solo sube de forma marginal. Además de la carga convencional CSC, el modo de carga rápida permite un tiempo de carga extraordinariamente corto de solo 4:40 minutos hasta el 80% de la capacidad de la batería con una tasa de recuperación excepcionalmente elevada. Gracias a la construcción de calor reducida, las baterías se pueden refrigerar solo por aire. Esto contribuye a una reducción de peso en general de unos 200 kilos, consiguiendo un peso total del vehículo de menos de 1.800 kilos. En el eje delantero, un motor asincrónico proporciona 150 kW, mientras que en el eje trasero, dos motores sincrónicos producen 150 kW cada uno de ellos - garantizando el típico tacto de coche deportivo.

Socios innovadores de batería y carga DESTEN y TGOOD

El socio de baterías de Piëch Automotive es DESTEN Group Ltd., que tiene su sede central sita en Hong Kong, China, y que cuenta con un centro de investigación y desarrollo en Qingdao, China. DESTEN ofrece innovadores paquetes de células y baterías que presentan tiempos de carga extremadamente cortos y que se combinan con un desarrollo de baja temperatura. Ahora, DESTEN busca desplegar su competencia de batería y célula conseguida en el sector del consumidor dentro de la industria de la automoción.

La infraestructura de carga necesaria se suministra por medio de Qingdao TGOOD Electric Co. Ltd. a través de Qingdao, China, y de Hong Kong, China. El grupo de compañías se fundó en el año 2004 gracias a ingenieros chinos y alemanes, y cotiza en la Bolsa de Valores de Shenzhen, China, además de ser líder de mercado en soluciones eHouse. TGOOD realiza operaciones en 210.000 estaciones de carga repartidas en más de 300 ciudades.

Piëch explicó: "Estamos orgullosos de haber encontrado dos socios fuertes e innovadores. Junto a nuestros socios, estamos abiertos a la cooperación, sin importar si se trata de nuestra nueva arquitectura de vehículo modular o de las innovadoras baterías o de la infraestructura de carga".

El equipo permanente de especialistas cuenta con una amplia experiencia en varios sectores de la industria, habiendo trabajado para destacados fabricantes de automoción en el mundo. Junto a unos 20 empleados externos, ha diseñado una plataforma de vehículo modular que permite el desarrollo de una variedad de carrocerías y transmisiones.

Gracias a su concepto modular, los vehículos creados por Piëch Automotive pueden permanecer actualizados en un largo periodo de tiempo a la vez que el software y el hardware (como, por ejemplo, los bloques de las baterías) se pueden actualizar o sustituir de la forma en la que sea necesaria. Al mismo tiempo, la estructura modular permite una amplia elección de los sistemas de conducción: motor de combustión interna convencional, diferentes tipos de híbridos, auténtica conducción eléctrica o célula de combustible - todos estos sistemas de conducción se pueden conseguir utilizando la misma arquitectura de vehículo. En el próximo paso, esta estructura modular se ofrecerá para otros fabricantes dentro de los negocios de tipo B2B.

