Nuevos biomarcadores genéticos podrían ser claves para una prueba de laboratorio para el trastorno bipolar

- El descubrimiento de nuevos biomarcadores genéticos podría allanar el camino para una prueba de laboratorio para el trastorno del espectro bipolar dentro de tres años

LONDRES, 13 de julio, 2023 /PRNewswire/ -- Un equipo de investigación del Centro de Psiquiatría de Londres (TLPC) ha descubierto nuevos biomarcadores genéticos en el trastorno del espectro bipolar. Este descubrimiento puede allanar el camino para la primera prueba de laboratorio de diagnóstico en psiquiatría. La prueba puede estar disponible dentro de solo tres años.

El estudio " Towards the First Biomarker Test for Bipolar Spectrum Disorder: An Evaluation of 199 Patients in an Outpatient Setting " ("Hacia la primera prueba de biomarcadores para el trastorno del espectro bipolar: una evaluación de 199 pacientes en un entorno ambulatorio") fue publicado en la Revista de Medicina Personalizada por el doctor Andy Zamar del Centro de Psiquiatría de Londres y su equipo de investigación. Informó un número sorprendente de mutaciones que ocurren en el trastorno del espectro bipolar en comparación con la población general. Estas mutaciones se encontraron en las vías de activación y transporte de la hormona tiroidea, tanto dentro como fuera del cerebro, en 199 pacientes a los que se les había diagnosticado trastorno del espectro bipolar. Los resultados mostraron una alta tasa de detección de casos positivos verdaderos (sensibilidad de hasta el 87%). La muestra se comparó con 179 pacientes con depresión recurrente y 152 personas sanas. La muestra también se comparó con hasta 357.000 controles del Centro Nacional de Información Biotecnológica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

El doctor Andy Zamar, director médico de TLPC, explicó: "Estamos muy entusiasmados con estos hallazgos y hemos encargado al King's College London (KCL) que realice un estudio de replicación independiente. Es posible que falten entre 24 y 36 meses para una prueba de laboratorio de diagnóstico para trastorno del espectro bipolar.

"Se tarda una media de 13 años en diagnosticar los trastornos bipolares en el Reino Unido y la mayoría (la forma subumbral) permanece sin diagnosticar de por vida. A los pacientes se les suele recetar antidepresivos que empeoran la afección. Esperamos que los resultados de este artículo conduzcan a un prueba para el trastorno del espectro bipolar y permite no solo un diagnóstico preciso y rápido, sino que también garantiza que los pacientes no sufran los impactos de un diagnóstico erróneo y un mal tratamiento".

TLPC tiene una patente pendiente para la primera prueba potencial de laboratorio para el trastorno del espectro bipolar. TLPC es conocido por su trabajo pionero e inventos en psiquiatría. Ha introducido muchas tecnologías nuevas en el Reino Unido y Europa, incluida la combinación de rTMS y hormonas tiroideas en el tratamiento del trastorno del espectro bipolar.

Para obtener más información, póngase en contacto con The London Psychiatry Centre: info@psychiatrycentre.co. uk

