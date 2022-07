Aerial Image of Here East in Queen Elizabeth Olympic Park. Credit: Jason Hawkes

Aerial Image of Here East in Queen Elizabeth Olympic Park. Credit: Jason Hawkes - HERE EAST/PR NEWSWIRE

- Diez años después de Londres 2012, nuevos datos demuestran el impacto positivo del campus de innovación Queen Elizabeth Olympic Park, Here East

Los datos económicos de Oxford muestran que Here East ha superado todas las métricas en el documento de oferta original

El campus ya cuenta con una comunidad de 5.400 habitantes y ha respaldado más de 10.000 puestos de trabajo en todo el Reino Unido y más de 5.000 en los distritos locales vecinos

Los datos muestran que Here East contribuyó con 700 millones de libras esterlinas en valor agregado bruto (VAB) a la economía del Reino Unido en el año 2021

LONDRES, 20 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- Los nuevos datos publicados hoy muestran la escala y el impacto del campus de tecnología e innovación de Londres, Here East. Los datos destacan cómo el galardonado campus de Delancey ha impactado en la economía local y nacional, ha creado empleos y ha apoyado la educación y el desarrollo empresarial, diez años después de que se estableciera como una parte importante del legado de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Londres 2012.

Here East ganó la licitación en 2012 para transformar el centro internacional de prensa y transmisión en The Park - una importante pieza de infraestructura utilizada en los Juegos de Londres 2012 - en un hogar para empresas tecnológicas globales, nuevas empresas, instituciones académicas y empresas creativas. Ahora es el hogar de 5.400 personas - 3.800 que trabajan para empresas en el sitio y 1.600 que estudian - todas las cuales se encuentran regularmente en el campus.

Los datos independientes de Oxford Economics revelan que, en el año 2021, las actividades de Here East respaldaron cerca de 10.300 puestos de trabajo en todo el Reino Unido, manteniendo 317 millones de libras en salarios y contribuyendo con 700 millones de libras en VAB al PIB.

Los datos muestran el impacto de Here East en las comunidades locales y los distritos circundantes, lo que revela que una proporción significativa (15%) de las adquisiciones de Here East en el Reino Unido se mantiene dentro del área local, lo que crea empleos - casi una cuarta parte de los empleados de Here East viven localmente - y alimenta cadenas de suministro locales.

Las 37 organizaciones con sede en el campus de Here East, que van desde BT Sport y FiiT hasta UCL y Loughborough University London, han informado resultados positivos para la productividad, con el entorno colaborativo citado como un impulso a su capacidad para hacer crecer su base de empleados, aumentar los ingresos y ampliar su oferta.

Según los datos de la encuesta, más de las tres cuartas partes de los encuestados informaron que el tamaño de su fuerza laboral se había expandido desde que se establecieron en el campus de innovación, y más de la mitad informaron que habían aumentado el empleo debido a la colaboración en el campus. Del mismo modo, casi dos tercios de los negocios que respondieron informaron que, desde que se mudaron al campus de Here East, su facturación o ventas han aumentado. Casi todos (99%) de los inquilinos encuestados por Oxford Economics habían colaborado con otra empresa en el campus de Here East, lo que llevó a un mejor intercambio de conocimientos y a la mejora de las habilidades de los empleados.

Los resultados de Oxford Economics superan las expectativas, ya que las contribuciones actuales a la productividad, el empleo y el VAB superan las previsiones realizadas por Oxford Economics en un informe de 2012 para la oferta original de Here East.

Junto a estos nuevos datos, Here East publica hoy su Impact Report, que conmemora diez años de innovación y colaboración. El informe analiza el impacto en el área local y comparte historias de personas que trabajan y estudian en el campus para conmemorar el décimo aniversario.

Gavin Poole, consejero delegado de Here East, comentó: "Durante los últimos diez años, Here East ha consolidado su posición como un campus de innovación líder para las industrias tecnológicas y creativas; un espacio para que las empresas colaboren y se expandan; y un lugar para que surjan nuevas ideas innovadoras".

Estos hallazgos demuestran el impacto tangible de cultivar un espacio para la innovación, reuniendo a las mejores y más brillantes empresas tecnológicas, y cómo esto se traduce en crecimiento económico, oportunidades laborales y transformación. Estamos encantados de haber entregado más de lo que prometimos, y si nuestros primeros 10 años han superado las expectativas, entonces podemos estar seguros de que esto continuará durante la próxima década y más allá".

Acerca de Here East

Here East es un catalizador para el crecimiento y el campus de innovación y tecnología de más rápido crecimiento de Londres. Ubicado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth en Londres, es una plataforma de lanzamiento para la innovación y el hogar de empresas tecnológicas globales, nuevas empresas, instituciones académicas, desarrolladores de contenido y negocios creativos. En la actualidad es el hogar de 5.400 personas que trabajan y estudian en el lugar.

El campus de 1,2 millones de pies cuadrados fomenta un entorno único que permite a los inquilinos colaborar, escalar y crecer al ritmo. Los inquilinos dicen que el entorno colaborativo ha acelerado su capacidad para hacer crecer su base de empleados, aumentar sus ingresos y expandir su oferta.

Here East alberga tres de los clústeres de más rápido crecimiento en la capital: deportes electrónicos, ciberseguridad y las industrias creativas. Existen 37 organizaciones basadas en el campus, estas incluyen: Plexal (el centro de consultoría e innovación de Here East), Fiit.tv, Sports Interactive, Esports Engine, Electronic Arts, Ford Smart Mobility, Studio Wayne McGregor, MATCHESFASHION y The Trampery on the Gantry, que ofrece 21 estudios para artistas y diseñadores locales.

Here East es propiedad de clientes de Delancey, compañía especializada en asesoramiento de inversiones inmobiliarias.