NX Belgium participará en "Transport & Logistics Antwerp 2025"

TOKIO, 1 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Nippon Express (Belgium) N.V./S.A. (en adelante, "NX Belgium"), una empresa del grupo NIPPON EXPRESS HOLDINGS, Inc., participará en la feria comercial "Transport & Logistics Antwerp 2025", que tendrá lugar en Amberes, Bélgica, del martes 14 al jueves 16 de octubre.

Transport & Logistics Antwerp 2025 es la mayor feria de logística de Bélgica, que presenta los últimos productos, servicios e innovaciones en logística, transporte, tecnologías de la información y gestión de la cadena de suministro. Se espera que más de 300 empresas expongan sus productos y servicios a más de 15.000 visitantes.

Un equipo especializado, en el expositor de NX Belgium, presentará los últimos servicios logísticos y soluciones avanzadas de NX Group, ofreciendo una oportunidad informativa y enriquecedora para quienes estén interesados en los servicios del grupo y para quienes deseen establecer contactos e intercambiar ideas. Los visitantes están invitados a visitarnos en cualquier momento.

Resumen de la exposición

-Título de la exposición: Transporte y Logística Amberes 2025-Fechas: martes 14 de octubre - jueves 16 de octubre de 2025-Horario:10:00 - 19:00, martes 14 de octubre10:00 - 20:00, miércoles 15 de octubre10:00 - 17:00, jueves 16 de octubre (*Horario en Bélgica).-Lugar: Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020, Amberes, Bélgica-Expositor: Expositor 4086, Pabellón 4. Detalles de la exposición

-Red logística global y diversos servicios La exposición destacará servicios integrales diseñados para satisfacer una amplia gama de necesidades logísticas, incluyendo transporte a través de los principales centros de operaciones de NX Group en Europa Central y Oriental, logística especializada para los sectores de equipos médicos y de alta tecnología, y soporte a la cadena de suministro para productos farmacéuticos y bienes de consumo en Estados Unidos.

-Soluciones logísticas respetuosas con el medio ambiente Con la sostenibilidad como tema central, el expositor presentará diseños y materiales ecológicos para presentar servicios logísticos que contribuyen a la gestión de la sostenibilidad de los clientes.

