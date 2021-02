NYU Langone Health realiza con éxito el primer trasplante de cara y doble trasplante de manos del mundo (1)

Éxito quirúrgico histórico a pesar de la inquietante amenaza derivada de la pandemia de COVID-19

NUEVA YORK, 4 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Un equipo de cirugía de NYU Langone Health realizó un trasplante de cara y doble trasplante de manos [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056574-1&h=2873835451&u...] a un residente de Nueva Jersey de 22 años, que sufrió quemaduras graves en un terrible accidente automovilístico. La cirugía incluyó el trasplante de ambas manos y de toda la cara de un solo donante. Este supuso el primer caso de trasplante combinado de su clase realizado con éxito en el mundo.

La cirugía [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056574-1&h=4201440345&u...], que comenzó la mañana del miércoles 12 de agosto, duró aproximadamente 23 horas, un tiempo total de cirugía más corto que el trasplante solo de cara más reciente de NYU Langone para Cameron Underwood, realizado en 2018. Un equipo de más de 140 profesionales de la salud, integrado por cirujanos, enfermeros y demás personal, estuvo una vez más bajo la dirección de Eduardo D. Rodriguez, MD, DDS, [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056574-1&h=3549927525&u...] el profesor de Cirugía Plástica Reconstructiva de Helen L. Kimmel, jefe del Departamento de Cirugía Plástica de Hansjörg Wyss [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056574-1&h=2430749891&u...] en NYU Langone.

El receptor en este caso reciente es Joe DiMeo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3056574-1&h=4078558665&u...] de Clark, NJ, que sufrió quemaduras de tercer grado en más del 80 por ciento de su cuerpo debido a un accidente automovilístico ocurrido en julio de 2018. A pesar de someterse aproximadamente a 20 cirugías reconstructivas, DiMeo tenía lesiones extensas --incluidas yemas de los dedos amputadas, cicatrices faciales graves y ausencia de labios o párpados-- que afectaban a su visión y sus actividades diarias, y limitaban gravemente su capacidad para llevar una vida funcional e independiente.

"Joe fue un candidato ideal para este procedimiento; está extremadamente motivado y decidido a recuperar la independencia que perdió después de su accidente", dice Rodriguez. "Gracias al apoyo institucional que recibimos aquí en NYU Langone y a un equipo de primer nivel comprometido a brindar la mejor atención a nuestro paciente, hemos logrado un gran compromiso que demuestra que podemos seguir asumiendo nuevos desafíos y avanzando en el campo de los trasplantes."

Un nuevo capítulo para un programa pionero

Este es el cuarto trasplante de cara realizado bajo la dirección de Rodriguez y el primer trasplante de manos bajo su dirección. Aunque se sabe que se han realizado otros dos intentos de trasplante de cara y manos simultáneamente, en cada caso hubo un desenlace adverso: Un paciente falleció finalmente por complicaciones infecciosas y otro precisó la extirpación de las manos después de que no prosperaran.

"Fundamentalmente, consideré que se trataba del mismo tipo de ejercicio quirúrgico que nuestros trasplantes de cara realizados con éxito anteriormente", dice Rodriguez. "No vi ninguna razón por la que no pudiéramos lograr este resultado para ayudar a mejorar la función y la calidad de vida de Joe."

Al igual que en todas las operaciones de trasplante, los cirujanos intentaron completar el procedimiento lo antes posible para limitar el tiempo de isquemia o el tiempo durante el que el tejido donado no recibía suministro de sangre. La cirugía se orquestó con precisión para conectar los tejidos rápidamente y garantizar un resultado óptimo para el receptor y para los otros órganos vitales puestos a disposición por el donante.

Cómo superar la pandemia de COVID-19

Tan solo tres meses después de que DiMeo fuera incluido en la lista de donación de órganos de la Red Unificada de Donación de Órganos (UNOS) en octubre de 2019, se identificó el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. En marzo, se interrumpieron las cirugías programadas en Nueva York. Los profesionales médicos de la ciudad de Nueva York, incluidos los miembros del equipo de trasplante de cara y manos de NYU Langone, fueron reasignados a trabajar en unidades de COVID-19 a medida que aumentaba el número de casos positivos.

A pesar de las necesidades adicionales durante este tiempo, el equipo quirúrgico principal siguió realizando de forma segura ensayos mensuales para garantizar una operación sin contratiempos cuando llegara el momento. DiMeo estuvo en la lista durante solo 10 meses antes de que se identificara a un donante; el tiempo total transcurrido desde que se produjeron los daños hasta el trasplante fue de 2 años.

Una aguja en un pajar

Debido a las múltiples transfusiones de sangre e injertos de piel vitales que DiMeo recibió después del accidente inicial, su sistema inmunitario estaba muy sensibilizado. Su panel reactivo de anticuerpos (PRA, por sus siglas en inglés), que revela el porcentaje de donantes que rechazaría el receptor, fue del 94 por ciento, lo que se traducía en que solo tenía un 6 por ciento de probabilidades de encontrar un donante compatible. Añadiendo otros factores, como la estructura ósea y un tono de piel adecuado, significaba que "encontrar el donante perfecto para Joe era como encontrar una aguja en un pajar", dice Rodriguez.

A nivel local, fue LiveOnNY, la organización de recuperación de órganos para el área metropolitana de Nueva York y miembro de UNOS, quien lideró los esfuerzos por encontrar un donante para DiMeo. Con el fin de aumentar el grupo de posibles donantes, NYU Langone amplió la búsqueda de donantes a las agencias de obtención de órganos en todo el país. La coincidencia exacta para DiMeo fue identificada finalmente por Gift of Life, el programa regional de donantes de órganos que presta servicios en el sur de Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Luego de que Rodriguez viajara a Delaware para realizar una serie de evaluaciones, el cuerpo del donante fue trasladado a NYU Langone para la cirugía de trasplante.

"El Programa de Donantes Gift of Life se enorgullece de haber colaborado con un equipo tan distinguido de profesionales médicos en el primer trasplante de cara y bilateral de manos en la historia de los EE. UU. Felicitamos a nuestros colegas de NYU Langone Health por este hito médico pionero y estamos encantados de escuchar que el paciente está evolucionando tan bien", dice Richard D. Hasz, Jr., MFS, CPTC, vicepresidente de servicios clínicos, Programa de Donantes Gift of Life. "Este trasplante fue posible gracias a que una familia altruista dijo sí a esta donación única. La madre del donante sostiene que se siente orgullosa y reconfortada al saber que su hijo ha podido ayudar a otro joven, así como salvar y curar a otros a través de la donación de sus órganos y tejidos. Dice que su hijo será siempre su ángel. Gift of Life agradece la perdurable generosidad de la familia del donante y rinde homenaje al donante heroico. Fue un honor coordinar la donación en su nombre y aportar nuestro liderazgo nacional y experiencia en la obtención de órganos y la coordinación de estas donaciones excepcionales y complejas para ayudar a sanar y transformar la vida de un joven. Nuestros pensamientos están con la familia del donante y el receptor, para que encuentren la curación y esperanza que son posibles gracias a la donación".

(CONTINUA)