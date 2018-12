Objectway mencionado en Market Guide for Digital Banking Platforms de Gartner

Publicado 17/12/2018 9:01:28 CET

MILÁN, December 17, 2018

Objectway ha sido incluido como un vendedor representativo por su solución eXtend

Market Guide for Digital Banking Platforms[1] de Gartner hace referencia a Objectway entre 29 plataformas representativas por su solución eXtend.

No es la primera vez que Objectway es mencionada por Gartner, la compañía de investigación y asesoría de tecnología de la información líder del mundo: Objectway ha sido citado en tres documentos de investigación, tales como Banker's Guide to Wealth Management Front-Office Systems[2], Banker's Guide to Mid- and Back-Office Systems[3], y Best Practices for WM CIOs Leverage Fintechs for Competitive Advantage[4].

"Si bien consideramos esta mención como un testamento a la calidad de nuestro trabajo y la eficacia de nuestras soluciones, perseguimos activamente nuestro camino de crecimiento y productividad de nuestros clientes. Nos esforzamos constantemente por mejorar nuestros procesos y nuestros productos, para servir mejor a nuestros clientes y ofrecer la atención continua de Gartner durante muchos años más," dijo Luigi Marciano, consejero delegado de Objectway.

Esta Market Guide ofrece una cobertura inicial de Gartner del mercado y se centra en la definición de mercado, justificación para el mercado y dinámica del mercado. El documento permite a los responsables de información tener una vista del mercado de plataformas de banca digital, que les da ideas para reflexionar sobre la transformación digital en relación con su propia organización y examina las alternativas de la plataforma representativa.

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio representado en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología seleccionar sólo los vendedores con las máximas calificaciones u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner niega toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular.

Objectway [http://www.objectway.it/?lang=eg ] es un proveedor líder de software financiero y soluciones digitales para la industria de servicios financieros en todo el mundo, con clientes en 15 países. Objectway tiene más de 500 empleados apoyando aproximadamente 100.000 profesionales de inversión para gestionar más de 1 billón de euros en riqueza.

