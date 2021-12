Una obra de Renoir será vendida en forma de una serie limitada de tokens NFT por Third Place NFT

Double Portrait of Jeanne Baudot painting by Pierre-Auguste Renoir.

-Una obra maestra de Renoir del siglo XIX será vendida en forma de una serie limitada de tokens NFT por Third Place NFT

ST. PETERSBURGO, Rusia, 13 de diciembre de 2021 /PRNewswire/ -- La plataforma de NFT Third Place ha anunciado el lanzamiento de una colección premium de verdaderas obras maestras del arte pictórico mundial "The Greatest Works of Art", que se venderá en una subasta en forma de una serie limitada de tokens NFT. La primera obra maestra que se subastará será el cuadro del famoso artista francés Pierre Auguste Renoir "Retrato doble de Jeanne Baudot", pintado precisamente hace 125 años. Según la página web del proyecto, la venta global comenzará el 22 de diciembre a las 16:00, hora de Moscú.

Como parte de la tokenización, el cuadro de Renoir se dividirá en 1125 tokens NFT exclusivos, cuyos titulares recibirán los derechos de uso del cuadro, derechos exclusivos sobre copias digitales de los NFT adquiridos, así como derechos no exclusivos sobre una copia digital completa del cuadro del famoso artista.

Acerca de la colección

"The Greatest Works of Art" es el primer proyecto especial de Third Place NFT, cuya misión principal es crear la mayor colección acumulada de arte clásico. Como parte de este proyecto, la plataforma planea localizar objetos de arte mundialmente famosos verificando su autenticidad en colaboración con varios museos importantes y, con la ayuda de la tecnología de NFT, hacerlos accesibles para todo el mundo.

Gracias a NFT, los derechos de uso de los objetos de arte obtenidos se certificarán en forma de varios miles de fragmentos únicos, y los participantes en la plataforma podrán comprar obras maestras famosas del arte mundial en partes mediante tokens.

Así, con la ayuda de la plataforma Third Place NFT, absolutamente cualquiera tendrá la oportunidad de poseer los derechos de obras por valor de decenas de millones de dólares, y los amantes del arte podrán disfrutar de obras maestras de grandes artistas como Renoir, Van Gogh, Gauguin y muchos otros decorando las paredes de espacios públicos de arte.

Acerca de la plataforma

Third Place NFT fue creada con el apoyo del espacio cultural Third Place™ y ofrece a los artistas contemporáneos la oportunidad de tokenizar sus obras.

Con la ayuda de Third Place NFT, los artistas y las galerías tienen la oportunidad de emitir derechos NFT sobre sus obras de forma gratuita y ponerlas a la venta, mientras que los coleccionistas, al adquirir objetos de arte en la plataforma, podrán verificar su autenticidad.

La plataforma funciona sobre la base de la cadena de bloques más rápida de Everscale y forma parte de un grupo internacional de empresas ITGLOBAL.COM, un proveedor mundial de servicios y productos informáticos.

