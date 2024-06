Octapharma estará en ISTH 2024 (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-La dedicación continua de Octapharma para mejorar las vidas de las personas con trastornos hemorrágicos raros se exhibirá en ISTH 2024

Octapharma presentará nuevos hallazgos clínicos y científicos para wilate y Nuwiq en el próximo Congreso ISTH 2024

Se mostrarán nuevos datos y desarrollos de estudios clínicos en siete presentaciones orales, dos carteles y dos simposios patrocinados

LACHEN, Suiza, 10 de junio de 2024 /PRNewswire/ -- Los desarrollos más recientes de la cartera de productos hematológicos de Octapharma se presentarán en el 32º Congreso de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia (ISTH, por sus siglas en inglés) del 22 al 26 de junio de 2024 en Bangkok (Tailandia). Los datos se presentarán en siete presentaciones orales, dos presentaciones en póster y dos simposios patrocinados durante esta importante reunión internacional. Octapharma es un orgulloso patrocinador de plata del Congreso ISTH 2024. Octapharma también presentará su oferta de soluciones modernas para el tratamiento de hemorragias agudas y coagulación en cuidados intensivos y críticos.

Los trastornos hemorrágicos, como la hemofilia A y la enfermedad de von Willebrand (VWD), conllevan el riesgo de hemorragias recurrentes y prolongadas, que no solo pueden poner en peligro la vida, sino que también pueden afectar gravemente la calidad de vida y la salud mental de los pacientes.

Las presentaciones en ISTH 2024 reflejan el compromiso a largo plazo de Octapharma de mejorar la atención al paciente y abordar las necesidades clínicas no satisfechas.

"Octapharma se complace en presentar nuestros últimos hallazgos y resultados de estudios de todas nuestras carteras de hematología y cuidados intensivos en ISTH 2024", afirmó Olaf Walter, miembro de la junta directiva de Octapharma. "Los pacientes con trastornos hemorrágicos y de la coagulación siguen enfrentándose a muchos desafíos en su atención diaria y el tratamiento de las hemorragias. Aquí en Octapharma seguimos dedicados a la investigación de primera línea para mejorar la vida de los pacientes".

Presentaciones orales

Aunque la profilaxis es el tratamiento estándar para la hemofilia A grave, sigue siendo infrautilizada en la VWD. WIL-31, el estudio más amplio sobre profilaxis de la VWD, demostró la seguridad y eficacia de la profilaxis con un concentrado de factor de von Willebrand/factor VIII derivado del plasma (wilate) en pacientes con VWD. El investigador principal, el Dr. Robert F. Sidonio Jr., presentará subanálisis de los datos del estudio que exploran las diferencias en los sitios de sangrado en los distintos tipos de VWD y grupos de edad. La profilaxis fue bien tolerada en todos los grupos de edad en los 22 pacientes con VWD tipo 3 que se incluyeron en la población de análisis.

MOTIVATE es un estudio internacional en curso, iniciado por investigadores y financiado por Octapharma AG, que evalúa el tratamiento de pacientes con hemofilia A con inhibidores. La Dra. Carmen Escuriola-Ettingshausen, una de las investigadoras coordinadoras del estudio, presentará un análisis provisional del estudio.

La artropatía hemofílica es una complicación grave de la hemofilia A y el diagnóstico temprano es fundamental para minimizar su impacto a largo plazo. Un estudio de prueba de concepto ha identificado una firma de varios microARN circulantes pequeños no codificantes, que pueden usarse como biomarcadores para ayudar en el diagnóstico de la artropatía hemofílica. El trabajo futuro investigará los microARN asociados con etapas más tempranas de la enfermedad en un subestudio del ensayo clínico PROVE.

Se ha observado una funcionalidad endotelial microvascular alterada en pacientes con hemofilia A. De hecho, se ha observado tubulogénesis, migración y permeabilidad deterioradas de las células endoteliales de pacientes con hemofilia A, en comparación con las de pacientes sanos. Se presentarán nuevos datos que muestran que Nuwiq puede unirse a las superficies de las células endoteliales, mejorando su funcionalidad.

El FVIII interactúa físicamente con las plaquetas después de una lesión vascular para garantizar la formación eficiente del coágulo. Diferentes modificaciones del FVIII pueden afectar la unión de las plaquetas y la señalización descendente. Se presentarán datos que muestran que Nuwiq muestra una unión significativamente mayor a las plaquetas en comparación con los productos de comparación, y que estas diferencias en la unión a las plaquetas pueden afectar la eficacia de diferentes productos rFVIII en el tratamiento de la hemofilia A.

Las presentaciones orales están programadas en los siguientes horarios:

Domingo 23 de junio

OC 27.5: Impact of differential binding of recombinant factor VIII concentrates to platelets on platelet clotting functionality. Autor de la presentación: Viola Vogel . 15:45–16:00 ICT, Room 210 A-D

Lunes 24 de junio

OC 35.1: Factor VIII regulates extracellular matrix proteins to stimulate angiogenesis and vessel stability. Autor de la presentación: Alessia Cucci . 9:30–9:45 ICT, Room 110 A-C

presentación: . 9:30–9:45 ICT, Room 110 A-C OC 36.4: miRNA expression profiles as a potential biomarker of joint and bone health in haemophilia A. Autor de la presentación: Yesim Dargaud. 10:15–10:30 ICT, Room 111 A-C

presentación: Yesim Dargaud. 10:15–10:30 ICT, Room 111 A-C OC 36.5: Factor VIII is a regulator of angiogenesis and a promoter of endothelial barrier stability. Autor de la presentación: Antonia Follenzi. 10:30–10:45 ICT, Room 111 A-C

Martes 25 de junio

OC 63.4: Bleeding Sites in von Willebrand Disease Patients on Prophylaxis with a Plasma-derived von Willebrand Factor/Factor VIII Concentrate – A Sub-Analysis of Data from the WIL-31 Study. Autor de la presentación: Robert F Sidonio Jr. 15:30–15:45 ICT, Ballroom B3

presentación: Robert F Sidonio Jr. 15:30–15:45 ICT, Ballroom B3 OC 61.4: Immune tolerance induction (ITI) strategies in haemophilia A patients with inhibitors – Interim analysis from the MOTIVATE study. Autor de la presentación: Carmen Escuriola-Ettingshausen. 15:45–16:00 ICT, Ballroom B1

Miércoles 26 de junio

OC 73.5: Efficacy and Safety of Prophylaxis with a Plasma-derived von Willebrand Factor/Factor VIII Concentrate in Type 3 Patients with von Willebrand Disease – A Sub-Analysis of Data from the WIL-31 Study. Autor de la presentación: Robert F Sidonio Jr. 11:15–11:30 ICT, Ballroom B4

Presentaciones de Poster

Las presentaciones de carteles están programadas en los siguientes horarios:

Domingo 23 de junio

PB 0251 - Indirect comparison of prophylaxis efficacy between simoctocog alfa and efanesoctocog alfa in severe hemophilia A and their cost in the United States . Autor de la presentación: Craig M. Kessler . 13:45–14:45 ICT, Exhibition Hall

Martes 25 de junio

PB 1102 - Covalently linked complexes of coagulation factor VIII and von Willebrand factor fragment display increased stability and half-life in animal models and retain their function. Autor de la presentación: Barbara Solecka-Witulska. 13:45–14:45 ICT, Exhibition Hall

Simposios patrocinados

Dos simposios patrocinados durante el Congreso compartirán nuevos datos clínicos y científicos, brindando actualizaciones sobre estudios en curso y nuevos en los campos de la hemofilia A y VWD.

Learn About Tomorrow's Advances Today – Breakthrough in All-Round Bleed Protection Domingo 23 de junio, 12:15–13:30 ICT, Room 208 Presidente: Guy Young , Children's Hospital Los Angeles and Keck School of Medicine, Los Ángeles, California , EEUU

Este año, el simposio de Octapharma sobre hemofilia A está dedicado a la investigación de vanguardia dedicada a la protección contra las hemorragias. Los oradores presentarán los primeros resultados del análisis provisional del estudio MOTIVATE y presentarán el estudio PROVE, que investiga la salud de los huesos y las articulaciones. Este simposio también explorará el papel fundamental de la unión del FVIII a las plaquetas y las células endoteliales en la hemofilia A.

Next Level Insights on Prophylaxis in von Willebrand Disease – Are You Addressing Your Patient's Needs? Lunes 24 de junio, 12:15–13:30 ICT, Room 210 Presidente: Craig Kessler , Georgetown University Medical Center, Washington DC, EEUU

Este simposio explorará el papel fundamental de la profilaxis en la VWD grave. Entre los temas que se presentarán se incluirán la importancia de la profilaxis y cómo identificar a los pacientes que pueden beneficiarse del tratamiento profiláctico. Se compartirán las lecciones clave del estudio de profilaxis de WIL-31 VWD, así como el importante papel de la profilaxis en el tratamiento del sangrado menstrual abundante en mujeres con VWD. También se analizará la optimización de la atención durante el embarazo y se presentarán los estudios VIP y EMPOWER.

Ambos simposios estarán abiertos a los participantes del congreso en Bangkok y se transmitirán en vivo para los participantes que no asistan directamente al congreso. En ambos simposios habrá una oportunidad para hacer preguntas.

Larisa Belyanskaya, SVP y responsable de Hematología de IBU en Octapharma comentó:

"Estamos entusiasmados de presentar nuevos conocimientos a partir de los datos de WIL-31 y analizaremos en profundidad la importancia de la profilaxis para grupos específicos de pacientes, además de debatir cuestiones clínicas y científicas importantes con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedad de von Willebrand y hemofilia A."

Acerca de Nuwiq

Nuwiq (simoctocog alfa) es una proteína del factor VIII recombinante (rFVIII) de cuarta generación, producida en una línea celular humana sin modificación química ni fusión con ninguna otra proteína1. Se cultiva sin aditivos de origen humano o animal, carece de epítopos de proteínas antigénicas no humanas y tiene una alta afinidad por el factor1 de von Willebrand.

El tratamiento con Nuwiq se ha evaluado en nueve1-3 ensayos clínicos completados que incluyeron 201 pacientes previamente tratados (190 personas)1 y 108 pacientes no tratados previamente2 con hemofilia A grave. Nuwiq está disponible en presentaciones de 250 UI, 500 UI, 1.000 UI, 1.500 UI, 2.000 UI, 2.500 UI, 3.000 UI y 4.000 UI4. Nuwiq está aprobado para su uso en el tratamiento y profilaxis de hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita de FVIII) en todos los grupos de edad4.

Acerca de wilate

wilate es un concentrado de factor von Willebrand humano/factor VIII (VWF/FVIII) de alta pureza, que se somete a dos pasos de inactivación del virus durante su producción1.

No se añade albúmina como estabilizador5. Los procesos de purificación dan como resultado una proporción 1:1 de VWF a FVIII que es similar a la del plasma normal1. wilate contiene una estructura triplete de VWF y un contenido de multímeros grandes de alto peso molecular similar al plasma humano normal1. wilate se deriva exclusivamente de grandes cantidades de plasma humano recolectado en centros de donación de plasma aprobados6. wilate está disponible en presentaciones de 500 UI y 1000 UI. wilate está indicado para la prevención y el tratamiento de hemorragia o sangrado quirúrgico en la enfermedad de von Willebrand (VWD), cuando la desmopresina (DDAVP) sola es ineficaz o está contraindicada, y para el tratamiento y profilaxis de hemorragias en pacientes con hemofilia A (deficiencia congénita del factor VIII)6.

Acerca de Octapharma

Con sede en Lachen, Suiza, Octapharma es uno de los mayores fabricantes de proteínas humanas del mundo y desarrolla y produce proteínas humanas a partir de plasma humano y líneas celulares humanas.

Octapharma emplea a unas 12.000 personas en todo el mundo para respaldar el tratamiento de pacientes en 118 países con productos en tres áreas terapéuticas: inmunoterapia, hematología y cuidados intensivos.

Octapharma tiene siete centros de I+D y cinco instalaciones de fabricación de última generación en Austria, Francia, Alemania y Suecia, y opera más de 195 centros de donación de plasma en Europa y Estados Unidos.

