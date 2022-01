ES OFICIAL: EL NUEVO WONDER SE UNE A ROYAL CARIBBEAN INTERNATIONAL (2)

Wonder of the Seas has officially joined Royal Caribbean International’s award-winning lineup of ships. The next of the revolutionary Oasis Class, the world’s newest wonder debuts the ultimate combination of new and returning adventures for all ages on Ma

La línea de cruceros líder recibe el Wonder of the Seas, el barco más nuevo e innovador

MIAMI, 28 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Las aventuras a bordo de la nueva maravilla del mundo están en el horizonte para los vacacionistas de todas las edades. El jueves, Royal Caribbean International ha recibido la entrega de Wonder of the Seas, el siguiente barco más esperado e innovador de la galardonada línea de cruceros. Para celebrar la finalización de tres años de construcción, se ha celebrado la tradicional ceremonia de cambio de bandera en Marsella, Francia, con el astillero Chantiers de l'Atlantique. El Wonder hará su debut oficial en Fort Lauderdale, Florida, el 4 de marzo, para comenzar a navegar en cruceros de 7 noches por el Caribe antes de dirigirse a Barcelona, España, y Romapara ofrecer aventuras de verano en el Mediterráneo.

El Director General de Royal Caribbean Group, Richard Fain, el Presidente y Consejero Delegado de Royal Caribbean Group, Jason Liberty, el Presidente y Consejero Delegado de Royal Caribbean International, Michael Bayley, y Laurent Castaing, Director General de Chantiers de l'Atlantique en Saint-Nazaire, Francia, dieron la bienvenida al Wonder a la familia de Royal Caribbean.

"Wonder of the Seas energizará los cruceros de una manera más audaz y más grande. La incorporación de este barco a nuestra flota eleva a la empresa para seguir liderando la industria con nuevas características e innovación", dijo Jason Liberty, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean Group. "Esta es una forma más de ofrecer vacaciones memorables y de clase mundial, de forma responsable, a los huéspedes de todo el mundo."

"La entrega del Wonder of the Seas es la culminación de 30 meses de ingenio y colaboración con más de 2.000 miembros comprometidos de la tripulación y trabajadores que están entre los mejores en lo que hacen", dijo Michael Bayley, presidente y consejero delegado de Royal Caribbean International. "Además de llevar los revolucionarios barcos de la Clase Oasis a un nuevo nivel de maravilla, innovación y aventura, Wonder prepara el escenario para las vacaciones de primavera y verano que las familias y todos los viajeros esperan en el nuevo año. La combinación de características totalmente nuevas y las favoritas que abarcan las emociones, el entretenimiento, la restauración y la vida nocturna no tiene igual, y es lo que hará que nuestro último y más innovador barco sea la nueva maravilla del mundo y lo último en vacaciones en el Caribe y Europa."

"Wonder of the Seas representa un nuevo paso adelante en los barcos de la Clase Oasis. Nuestros equipos han trabajado en condiciones difíciles, pero de forma muy unida, para realizar finalmente cambios importantes que han mejorado el rendimiento del barco", dijo Laurent Castaing, Director General de Chantiers de l'Atlantique. "El Wonder es realmente un nuevo barco excepcional."

Lo más destacado para descubrir en el Wonder

El quinto de la revolucionaria clase de barcos Oasis de Royal Caribbean, Wonder, tiene aventuras en ocho barrios únicos -una primicia de Royal Caribbean- para los vacacionistas de todas las edades. Los jóvenes y los jóvenes de corazón pueden descubrir, maravillarse y crear recuerdos en una variedad de formas y lugares diseñados para la unión familiar y el tiempo para mí, incluyendo:

Suite Neighborhood – El nuevo y octavo barrio ofrece a los huéspedes de la Royal Suite Class una Suite Sun Deck elevada en una nueva ubicación, completa con una piscina de inmersión, bar y un montón de tumbonas y rincones para relajarse; junto con los favoritos como Coastal Kitchen, el restaurante privado, el Suite Lounge, y la mayor Ultimate Family Suite hasta ahora para acoger a una familia de 10 personas.

– El nuevo y octavo barrio ofrece a los huéspedes de la una Suite Sun Deck elevada en una nueva ubicación, completa con una piscina de inmersión, bar y un montón de tumbonas y rincones para relajarse; junto con los favoritos como Coastal Kitchen, el restaurante privado, el Suite Lounge, y la mayor hasta ahora para acoger a una familia de 10 personas. The Mason Jar Southern Restaurant & Bar – Este nuevo lugar sirve productos básicos del sur y nuevos giros de los clásicos para el almuerzo, la cena y la noche, incluyendo sabrosos johnnycakes, pollo frito del sur, beignets de cangrejo y gambas con sémola. La experiencia se completa con música country en directo, una decoración de estilo rural, una colección de whiskys americanos y batidos.

– Este nuevo lugar sirve productos básicos del sur y nuevos giros de los clásicos para el almuerzo, la cena y la noche, incluyendo sabrosos johnnycakes, pollo frito del sur, beignets de cangrejo y gambas con sémola. La experiencia se completa con música country en directo, una decoración de estilo rural, una colección de whiskys americanos y batidos. Wonder Playscape – La zona de juegos subacuáticos para niños es toda una aventura con toboganes, muros de escalada, juegos, un mural interactivo que se activa con el tacto y rompecabezas imaginativos.

– La zona de juegos subacuáticos para niños es toda una aventura con toboganes, muros de escalada, juegos, un mural interactivo que se activa con el tacto y rompecabezas imaginativos. The Vue Bar – La más feliz de las horas felices se puede encontrar en el nuevo bar en voladizo que ofrece vistas panorámicas del océano durante el día, y después de la puesta de sol, brilla con un dosel de mosaico de colores.

– La más feliz de las horas felices se puede encontrar en el nuevo bar en voladizo que ofrece vistas panorámicas del océano durante el día, y después de la puesta de sol, brilla con un dosel de mosaico de colores. Caribbean Pool Deck – En el centro de las vibraciones caribeñas está The Lime & Coconut, junto con el trío de toboganes de alta velocidad, The Perfect Storm, el parque acuático para niños Splashaway Bay, Casitas, tumbonas en la piscina, música en directo y mucho más.

– En el centro de las vibraciones caribeñas está The Lime & Coconut, junto con el trío de toboganes de alta velocidad, The Perfect Storm, el parque acuático para niños Splashaway Bay, Casitas, tumbonas en la piscina, música en directo y mucho más. El Loco Fresh y Cantina Fresca - El lugar para llevar delicias mexicanas, como tacos, burritos y quesadillas, estrena ahora Cantina Fresca . El bar sirve una selección de "aguas frescas", margaritas y otros productos básicos mexicanos.

Otros favoritos a bordo de Wonder son Giovanni's Italian Kitchen & Wine Bar, el último giro de Royal Caribbean a la trattoria italiana; el tobogán más alto del mar, The Ultimate Abyss; los espacios para niños y adolescentes de nuevo diseño en Adventure Ocean, Social100 y The Patio; el simulador de surf FlowRider, las paredes gemelas de escalada, el barrio de Central Park bordeado por más de 20.000 plantas reales; y mucho más.

Próximos cruceros por Estados Unidos y Europa

Navegando desde Fort Lauderdale – Wonder zarpará hacia el Caribe desde Port Everglades en Fort Lauderdale entre marzo y abril de 2022. Los itinerarios de 7 noches por el Caribe Oriental y Occidental incluyen visitas a la isla privada de la línea de cruceros, Perfect Day at CocoCay , y Nassau, Bahamas ; Roatan, Honduras ; y San Juan, Puerto Rico .

– zarpará hacia el Caribe desde Port Everglades en entre marzo y abril de 2022. Los itinerarios de incluyen visitas a la isla privada de la línea de cruceros, y y Navegando desde Barcelona y Roma –A partir de mayo, el nuevo barco de la clase Oasis pone rumbo a las vacaciones de verano en el Mediterráneo. Los cruceros de 7 noches por el Mediterráneo Occidental visitarán los destinos más importantes como Nápoles y Florencia , Italia ; Palma de Mallorca , España; y Provence, Francia.

–A partir de mayo, el nuevo barco de la clase Oasis pone rumbo a las vacaciones de verano en el Mediterráneo. Los cruceros de visitarán los destinos más importantes como y , ; Navegando desde Puerto Cañaveral, Florida – Las aventuras durante todo el año a bordo del Wonder comienzan en noviembre de 2022, cuando la última incorporación a la gama de Royal Caribbean realice un crucero por el Caribe desde Puerto Cañaveral. Los destinos que les esperan a los vacacionistas van desde Perfect Day at CocoCay y Philipsburg, St. Maarten a Charlotte Amalie, St. Thomas, y Cozumel, México

– Las aventuras durante todo el año a bordo del comienzan en noviembre de 2022, cuando la última incorporación a la gama de Royal Caribbean realice un crucero por el Caribe desde Puerto Cañaveral. Los destinos que les esperan a los vacacionistas van desde y a Para más detalles sobre Wonder, incluyendo las embarcaciones que ya se pueden reservar, visite el sitio web de Royal Caribbean .

Acerca de Royal Caribbean International Royal Caribbean International, propiedad de Royal Caribbean Group (NYSE: RCL) lleva más de 50 años ofreciendo innovación en el mar. Cada clase sucesiva de barcos es una maravilla arquitectónica que cuenta con la última tecnología y experiencias de los huéspedes para el viajero aventurero de hoy. La línea de cruceros sigue revolucionando las vacaciones con itinerarios a 240 destinos en 61 países de seis continentes, incluido el destino de isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas, Perfect Day at CocoCay, el primero de la Perfect Day Island Collection. Royal Caribbean también ha sido elegida "Mejor línea de cruceros en general" durante 19 años consecutivos en los premios Travel Weekly Readers Choice Awards.

Los medios de comunicación pueden mantenerse al día siguiendo @RoyalCaribPR en Twitter y visitando RoyalCaribbeanPressCenter.com. Para más información o hacer reservas, pueden llamar a sus asesores de viaje; visitar RoyalCaribbean.com; o llamar a (800) ROYAL-CARIBBEAN.

