Olon anuncia la finalización de la adquisición de la planta de Mahad en La India

Publicado 05/04/2019 14:47:31 CET

MILÁN, April 5, 2019 /PRNewswire/ -- OlonS.p.A., una organización de desarrollo por contrato y fabricación (CDMO) y de ingredientes farmacéuticos activos (API) líder a nivel mundial y proveedor de genéricos, anunció hoy el cierre de la adquisición de la instalación de fabricación situada en Mahad, La India.

Tras un periodo de transición intenso que comenzó el 4 de septiembre, Olon India empezará definitivamente todas las actividades el próximo 1 de abril según la estrategia de Olon S.p.A.

Paolo Tubertini, consejero delegado de Olon, comentó: "Gracias a esta adquisición, Olon ha logrado otro hito de éxito en su creciente estrategia en marcha".

Tras la adquisición de la división química de Ricerca Biosciences a mediados de 2017 y de Capua BioServices S.p.A. - proveedor mundial de los servicios CDMO en el campo de la fermentación microbial en enero de 2019 - ahora hemos completado otro paso más dentro de nuestro plan estratégico. Con esta adquisición, Olon ha terminado con éxito su plan de desarrollo en 3 años, y pasaremos a nuestro próximo objetivo: desarrollar un papel importante dentro de la fabricación de API's biológicos.

El consejero delegado de Olon India, Claudio Massari, destacó: "Un nuevo viaje muy importante va a comenzar para la instalación de Mahad gracias a la nueva compañía, Olon API India Pvt Ltd. Estoy impaciente por seguir con el futuro de esta compañía en La India como una compañía líder en la fabricación API no solo dentro del mercado de La India, sino también en todo el mundo. Gracias a la instalación excelente, su destacada experiencia y gente de talento, me enorgullezco de liderar Olon India y estoy seguro de su éxito continuado".

Después de hacerse con Sandoz, como parte del acuerdo de compra de activos, las partes se han comprometido a firmar un contrato de suministro a largo plazo para garantizar un suministro continuado de los productos de Sandoz fabricados en Mahad. El principal producto de la planta es Rifampicin - utilizado para tratar varios tipos de infecciones por bacterias, incluyendo la tuberculosis - y sus derivados.

Olon busca invertir en la instalación y disponer de oportunidades de desarrollo empresariales para optimizar la utilización de la planta y ampliar su base de clientes.

La nueva compañía Olon API India Pvt Ltd. ya ha lanzado un importante proyecto de inversión, creando una nueva oficina principal en Bombay, contratando a gente adicional, mejorando la organización y la presencia en el mercado de La India y siendo un Technology Transfer que presenta una nueva producción dentro de la instalación de Mahad.

La instalación de Mahad, que suministra productos a Sandoz, una división de Novartis Group, es una instalación de fabricación API destacada y de prestigio de La India que cuenta con una capacidad de reacción de 580 m3 y unos 270 empleados. La instalación proporciona varios medicamentos que salvan vidas para el sistema del cuidado de la salud de La India y para pacientes de todo el mundo, con unos beneficios en 2018 divididos por igual entre los mercados de La India y extranjeros.

Acerca de Olon

Olon es una compañía italiana líder a nivel mundial en la producción de ingredientes farmacéuticos activos (APIs) que utiliza procesos sintéticos y biológicos para el mercado genérico además de desarrollo y fabricación por contrato (CDMO).

De forma complementaria a sus actividades está la Dossier Unit, cuyo equipo de profesionales dedicados trabaja en el desarrollo de las formulaciones de fármacos acabados (FDFs) y la preparación del dossier de documentos técnicos comunes (CTD).

Con unos beneficios en 2018 de 400 millones de dólares estadounidenses, cuenta con más de 250 APIs (20 bajo CMO) para el mercado genérico y más 33 intermediarios químicos (bajo CDMO).

Olon posee 155 155 activos US DMFs y 69 CoS concedidas, y logra gestionar varias tecnologías de procesos concretos, como la fluorinación, carbonilación y fermentación.

Gracias a los 2.000 empleados, de los cuales 200 están dentro del equipo especializado en I+D, Olon puede ofrecer paquetes completes integrados y servicios que apoyan el desarrollo completo de las APIs basándose en su conocimiento destacado en los procesos químicos y biológicos, todos ellos bajo la cobertura completa y normativa cGMP.

Con sede central sita en Rodano (Milán, Italia), Olon cuenta con 10 instalaciones de fabricación - 8 situadas en Italia, 1 en España y 1 en Estados Unidos, todas ellas compatibles con los requisitos internacionales, además de 3 oficinas de rama en Hamburgo (Alemania), Florham Park NJ (Estados Unidos) y Shangai (China).

Todos los sitios de fabricación están inspeccionados de forma regular por medio de las autoridades nacionales e internacionales más importantes, auditadas de forma regular por nuestros socios y clientes. Todas las plantas cuentan con inspección de la FDA y se auto-identifican según GDUFA.

CONTACTO: CONTACTO: HAVAS PR +39-02-8545-7081